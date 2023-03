Krypto News: Fight Out Presale Preiserhöhungsintervall auf 7 Tage geändert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Einer der Vorverkäufe mit dem größten Hype in diesem Jahr ist der von Fight Out. Denn es konnte schon innerhalb kürzester Zeit eine Schar von Investoren und Sportlegenden von sich begeistern, welche sich fortan dem Projekt als Markenbotschafter und Teammitglieder angeschlossen haben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass bereits innerhalb der ersten Tage die Token besonders hohe Absatzzahlen im Presale erreichten. Nun wurden die Vorverkaufsbedingungen nach der Ausweitung des Bonusprogramms auf siebentägige Preiserhöhungszyklen umgestellt. Was dies für den Vorverkauf genau bedeutet und alles Wichtige über diesen sowie das außergewöhnliche Sportprojekt Fight Out wird jetzt im Folgenden vorgestellt.

Fight Out ändert Preiserhöhungsintervalle für den Presale

We’ve got some exciting news, #FightOutCrew!



Starting now, we’re changing the increase frequency of $FGHT from every 12 hours to every 7 days, until the end of presale!



Join the presale now and secure your spot! https://t.co/9pikKGRjSd pic.twitter.com/oPGk8fT13x — Fight Out (@FightOut_) March 3, 2023

In der ersten Runde von Fight Out wurden die Token noch für einen Preis von 0,01665002 US-Dollar angeboten, bis das erste Finanzierungsziel von 3.096.000 US-Dollar erreicht wurde. Dabei konnte die Hälfte der Token bereits nach gerade einmal 3 Tagen verkauft werden.

Ab der zweiten Vorverkaufsphase wurde ein Countdown für die einzelnen Presalephasen eingeführt. Dabei wurden alle 12 Stunden die Preise linear angehoben, bis der finale Listungspreis in Höhe von 0,0333 US-Dollar erreicht wird.

Allerdings hat sich das Team von Fight Out indessen dazu entschlossen, dass ab dem heutigen Tage die Intervalle für die Preiserhöhungen von 12 Stunden nun auf 7 Tage gesetzt werden. Somit wird es also wesentlich weniger Preiserhöhungen bis zum Abschluss des Vorverkaufs am 31. März dieses Jahres geben. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, dass die Preissprünge somit wesentlich höher ausfallen müssen.

Jetzt frühzeitig Presalerabatt und Boni von Fight Out sichern!

Nur noch wenige Token vom Fight Out Presale übrig

Bisher konnte Fight Out über den Presale schon fast 5,1 Mio. US-Dollar seit Anfang des Jahres einnehmen. Dabei werden von den insgesamt 10 Mrd. Token 9 % über den Presale verkauft und 4,5 % als Belohnungen an die ersten Investoren vergütet. Auf diese Weise sollen über den Vorverkauf insgesamt 13,5 % der Coins angeboten und bis zu 15 Mio. US-Dollar an Finanzmitteln aufgenommen werden.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wird der Token noch für einen Preis von 0,02610 US-Dollar offeriert. Die nächste Preiserhöhung soll dabei in etwas mehr als 6 Tagen stattfinden, wobei dann schon 0,0285 US-Dollar und somit 9,20 % mehr pro Token ausgegeben werden müssen.

Bis zum Ende des Vorverkaufs können Anleger also immer noch von 27,59 % Buchgewinnen profitieren. Hinzu kommt die Absicherung gegenüber Kursverlusten bis zur ersten Notierung an einer Kryptobörse, da der Preis in diesem Zeitrahmen lediglich steigen kann. Vor allem während eines Bärenmarktes mit weiteren möglichen Abverkäufen kann diese somit eine besonders interessante Diversifikationsmöglichkeit darstellen.

Jetzt bis zu 27,59 % Rabatt und 67 % Gratiscoins sichern!

Exklusive Bonusprogramme für frühe Investoren im Fight Out Presale

Der Fight Out Presale bietet auch noch eine Vielzahl von weiteren Boni für die ersten Investoren. Bestimmt werden sie durch die Investitionshöhe und den Anlagebetrag.

Our stage 2 presale is ending soon, and with it, your chance to get in on the ground floor of the #FightOut revolution



Act fast and secure your spot!



Buy $FGHT and claim your 50% bonus NOW! https://t.co/ZJslyfHI4t



#Presale #Crypto #AltGem pic.twitter.com/eTB4P2xNfS — Fight Out (@FightOut_) February 23, 2023

Fight Out Boni für Investitionssumme und Sperrzeitraum

So erhalten Anleger für Investitionsbeträge von 500 bis 50.000 US-Dollar 10 bis 25 % Coins gratis. Für freiwillige Sperrzeitraume von 3 bis 36 Monaten bekommen sie weitere 10 bis 42 % Gratiscoins vergütet.

Exklusive Fight Out Boni

Ferner gibt es noch die verschiedenen Loyalitätsstufen Bronze, Silber und Gold, welche weitere exklusive Boni freischalten. Dazu gehören beispielsweise App-Mitgliedschaften, Merchandise, 1-zu-1-Trainings, Tickets für Events und besondere NFTs.

Fight Out Gewinnspiel

Ferner veranstaltet Fight Out auch ein Gewinnspiel, bei welchem alle Teilnehmer durch ein paar schnelle und einfache Aufgaben unterschiedliche Lotterietickets erhalten. Zu den erwähnten Tätigkeiten zählen unter anderem das Folgen der Accounts und das Teilen ihrer Beiträge auf den sozialen Medien. Der Gewinner erhält dann am Ende des Teilnahmezeitraums 250.000 US-Dollar in FGHT-Token vergütet.

Fight Out Affiliate Programm

Außerdem profitieren Affiliate-Marketer von dem Referral-Link, welchen jeder erhält, der seine Wallet mit der Website des Fight Out Presales verbindet. Angezeigt wird dieser dann unter den Zahlungsmethoden auf der rechten Seite. Für jeden Einkauf über den Link erhält der Werbetreibende eine Provision in Höhe von 5 % vergütet.

Fight Out Loyalitätsbonus

Für alle bisherigen Investoren hat Fight Out zudem, im Kontext der Änderungen des Vorverkaufsangebots, einen Loyalitätsbonus in Höhe von 10 % in Form von zusätzlichen FGHT-Gratistoken gewährt.

Erste Börsennotierungen für Fight Out bereits zugesichert

Nach Abschluss des Fight Out Vorverkaufs stehen auch schon die ersten Notierungen an Kryptobörsen an. Dabei konnte das Team schon die Zusagen erhalten. Das initiale Listing wird am 5. April auf der Exchange XT.Com stattfinden. Ebenso wurden die Notierungen auf LBank, BKEX, Changelly Pro, Bit Forex, DigiFinex und Uniswap bestätigt. Dies dürfte auch in der kommenden Zeit einen äußert positiven Newsflow für Fight Out bieten, aufgrund dessen Newstrader möglicherweise den Kurs in neuen Höhen treiben.

Jetzt rechtzeitig vor Listungen in Fight Out investieren!

Was ist Fight Out?

Bei Fight Out handelt es sich um ein besonders vielfältiges Projekt auf dem Blockchainmarkt. Das Kernelement stellt dabei eine Kombination aus Move-to-Earn und Play-to-Earn dar. Wobei sich die Spieler in unterhaltsamen und besonders motivierenden Spielmodi Belohnungen für ihre sportlichen Leistungen verdienen können. Dafür stellt das Projekt unter anderem ein eigenes Metaversum bereit, innerhalb dessen Nutzer mit anderen Sportlern auf der ganzen Welt in Kontakt treten, sich tauschen und duellieren können. Dafür werden für verschiedene Sportdisziplinen diverse Herausforderungen, Duelle und Turniere angeboten. Mithilfe der Community-Effekte und Gamifizierung mit außergewöhnlichen Spielmodi soll dabei eine einzigartige Motivation erzeugt werden.

Dafür werden die Nutzer von ihrem personengebundenen Avatar in der virtuellen Welt repräsentiert. Dieser entwickelt sich entsprechend den Leistungen aus dem echten Leben und beinhaltet alle sportlichen und gesundheitlichen Daten. Ausgewertet werden diese von fortschrittlichen Sportgeräten, Wearables und modernster Analysesoftware. Im Unterschied zu anderen Move-to-Earn-Projekten werden jedoch keine Investitionen in exorbitant teure NFTs mit zufälligen Attributen notwendig. Stattdessen zielt das Team primär auf eine optimale Verbreitung und hohe Nutzerzufriedenheit ab.

Entwickelt wird Fight Out von einem Team aus unter anderem weltberühmten Sportlegenden aus der Welt des Boxens, der MMA und der Fitness. Zu ihnen gehören unter anderem Savannah Marshall, Taila Santos, Amanda Ribas und Tremayne Dortch. Sie bieten unter anderem eigene Video-On-Demand-Kurse, Live-Events, Turniere und vieles mehr. Diese werden sowohl über die App als auch in den eigenen futuristischen Hightech-Fitnesscentern von Fight Out stattfinden. Dabei handelt es sich um die ersten Fitnessstudios, welche an das Metaversum angebunden werden können. Sie sollen den Nutzern einzigartige Vorteile im Zusammenhang mit der nächsten digitalen Revolution des Sports bieten.

Jetzt frühzeitig in professionelles M2E-Projekt investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.