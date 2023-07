Krypto News: FOMO bei Thug Life - 48 Stunden bis Presale-Ende, über 80 % aller Token verkauft

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Meme-Coin-Saison hat nie geendet. Sie verschiebt sich nur. Denn das Interesse, das im ersten Jahr auf Dogecoin und Shiba Inu konzentriert war, erreicht aktuell eine Vielzahl kleinerer Projekte, die sich Aufmerksamkeit verschaffen und ihren Früh-Investoren attraktive Gewinne bescheren. Während die Suche nach einem 10x Meme-Coin oftmals wie ein Glücksspiel wirkt, könnte es bei Thug Life (THUG) anders aussehen. Da viele Token ohne Presale direkt an die DEX gehen, haben sich die Verantwortlichen hier für einen Vorverkauf entschieden, der aktuell viral geht – erfrischende Abwechslung in einem doch mitunter eintönigen Marktsegment.

Über 1,7 Millionen wurden bereits eingesammelt, 2,058 Millionen $ beträgt die Hardcap. Aller Voraussicht nach dürfte spätestens am Montag der Soldout verkündet werden. Thug Life trifft den Nerv der Community.

Die Nachfrage im Presale indiziert Potenzial. Denn zuletzt flossen täglich fast 200.000 $ in THUG. Da das Angebot allerdings beim Handelsstart begrenzt ist, wird diese Nachfrage den Kurs wahrscheinlich nach oben treiben. Zugleich dürfte der Verkaufsdruck geringer als bei anderen Meme-Token sein. Denn 15 % der Token hat das Team für Airdrops reserviert, was einen Gesamtwert von rund 400.000 $ bedeutet.

Mehr über Thug Life erfahren

Letzte Chance: Presale endet in weniger als 48 Stunden, nur 300.000 $ THUG verfügbar

Meme-Coin-Enthusiasten strömen in Scharen in THUG, während sie eifrig nach dem nächsten PEPE, SHIB oder DOGE Ausschau halten. Der Thug Life Token orientiert sich dabei an der zeitlosen Thug-Life-Bewegung, die in den 80er-Jahren von Hip-Hop-Ikonen wie Snoop Dogg geprägt wurde. Dadurch scheint ein frühzeitiger Ausverkauf nahezu unvermeidbar. Investoren sollten jetzt schnell handeln und sich zeitnah intensiver mit Thug Life befassen, falls sie Interesse an diesem viralen Meme-Coin haben. Denn in Kürze wird es nur noch möglich sein, THUG auf öffentlichen Börsen zu erwerben – und hierbei könnte der Preis bereits erheblich gestiegen sein, sodass die garantierten 0,0007 $ als Preis für THUG nur noch für weniger als zwei Tage verfügbar sind.

Thug Life: Das zeitlose Konzept für Krypto-Fans

Thug Life ist ein Konzept, das auf die rebellische und raue Lebensweise von Hip-Hop-Stars in den 80er-Jahren, allen voran Snoop Dogg, zurückgeht. Dieses symbolisiert Stärke und Durchsetzungsvermögen. Der Thug Life Token wurde als Kryptowährung geschaffen, um dieses Konzept zu repräsentieren. Für Krypto- und Meme-Fans könnte er interessant sein, da dieser als viral gehypter Meme-Coin die Aufmerksamkeit der Community auf sich zieht. Dies könnte zu schnellen Gewinnen führen, da Meme-Coins häufig eine große Dynamik aufweisen und eine starke Anhängerschaft haben, die bereit ist, in sie zu investieren. Die Altersgruppe, die damals besonders präsent mit Thug Life in Verbindung kam, dürfte auch eine gewisse Krypto-Affinität aufweisen – insoweit ein spannendes Thema für einen Meme-Coin.

Faire Tokenomics: Kein Pump-and-Dump, kein Rug-Pull-Risiko

Im Gegensatz zu den meisten neuen Meme-Coins, die potenziell in Pump-and-Dump-Schemen involviert sind, legt Thug Life den Schwerpunkt auf die Gemeinschaft. Dies wird bereits durch die faire Ökonomie deutlich. Insgesamt gibt es 4,2 Milliarden Token, von denen 70 % für den Vorverkauf reserviert sind, weitere 15 % für Airdrops und die verbleibenden 15 % für Marketingzwecke.

Diese durchdachte Tokenomics zielt darauf ab, Insider-Dumps oder Rug-Pulls zu verhindern. Ein Rug Pull ist eine betrügerische Handlung, bei der die Entwickler plötzlich alle Liquidität aus einem Projekt abziehen und die Investoren im Stich lassen. Dem wird auch durch die Ankündigung Rechnung getragen, dass Liquidität direkt nach der Notierung auf dezentralen Krypto-Börsen gesperrt wird.

400.000 $ Airdrops: THUG macht HODLN attraktiv

Ein weiterer Umstand, der ein Investment attraktiv machen könnte, scheint die Airdrop-Kampagne. Denn viele Meme-Coins erleben schon bald eine Flucht von Investoren, die sich neuen Projekten zuwenden. Allerdings wird bei THUG das HODLN attraktiv. Dies reduziert das Risiko von schnellen Verkäufen, der Verkaufsdruck sinkt und macht eine positive Wertentwicklung wahrscheinlich.

Ausgehend vom Presale- und Listing-Preis bei 0,0007 $ summiert sich die Airdrop-Kampagne auf 400.000 $, die sukzessive an Token-Halter ausgeschüttet werden. Dazu kommt zweifelsfrei noch ein gewisses Wertsteigerungspotenzial bei einer Marktkapitalisierung von vollständig verwässert weniger als drei Millionen $ nach dem ICO.

Zum Thug Life Presale