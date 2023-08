Krypto News: Friend.tech auf Platz 3 der profitabelsten Blockchains

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Aufkommen einer neuen Blockchain, die den Markt im Sturm erobert, ist selten, aber Friend.tech scheint genau das zu tun! In einem Sektor, in dem Revolutionen ständig stattfinden, scheint Friend.tech das nächste große Ding zu sein. Mit einem rasanten Wachstum und beeindruckenden Einnahmen, die selbst einige etablierte Blockchains übertreffen, verspricht Friend.tech das Gesicht der Kryptowelt zu verändern. Sind Sie neugierig, wie? Tauchen Sie ein in die Welt von Friend.tech, der Social-Media-Dapp, die Ihre finanzielle Zukunft prägen könnte!

Starke Performance im Vergleich zu anderen Kryptowährungen

Während diesen Tages konnte Friend.tech auf 1,4 Mio. US-Dollar Gebühreneinnahmen kommen und dabei die meisten der führenden Kryptoprojekte übertreffen. Somit kommt die Social-Media-Dapp auf Platz 3 der Web3-Projekte mit den höchsten Gebühreneinnahmen.

Dabei konnte Friend.tech sogar die großen Blockchains Uniswap, Tron, Convex, PancakeSwap, Bitcoin, MakerDAO und Base selbst übertreffen. Lediglich Ethereum mit 3,33 Mio. $ und Lido mit 1,54 Mio. $ liegen heute noch vor Friend.tech.

Von den 1,42 Mio. $ Gebühren waren 709.739 $ Gewinn, was ungefähr der Hälfte entspricht. Dies ist zudem auch noch wesentlich profitabler als Ethereum, welches weniger als ein Drittel der Gebühreneinnahmen als Gewinn verzeichnet, wobei es bei Lido sogar nur rund ein Zehntel ist.

101,183 people has given friend tech access to posting as them, leaked db indicateshttps://t.co/yYYDqzUoON — banteg (@bantg) August 21, 2023

Seit der Testphase am 10. August haben laut Dune.com bereits 83.149 Anwender Friend.tech genutzt und 1.152.064 Aktien wurden gehandelt. Während der ersten Woche haben die Inhaber Belohnungen in Höhe von 650.000 US-Dollar verdient, wobei sie einen Anteil von 5 % der 13,25 Mio. US-Dollar des Handelsvolumens erhalten haben.

Zwar sehen diese Zahlen besonders vielversprechend aus, einen völlig anderen Blick geben allerdings die Nutzerzahlen. Denn diese stiegen vor allem am zweiten Tag nach dem Start, am 11. August, besonders stark an. Seitdem sind jedoch Rückgange bei den neuen und wiederkommenden Nutzern zu verzeichnen.

Was ist Friend.tech?

Bei Friend.tech handelt es sich um eine Social Media Dapp, welche auf der neuen Layer-2-Lösung von Coinbase mit dem Name Base gelauncht wurde. Genau genommen ist es eine Erweiterung für Twitter, mit welcher Benutzer mit anderen Nutzern tokenisierte Aktien und Anteile von Twitter-Profilen handeln können. Allerdings können die Anwender nur dann die Profil-Anteile erwerben, wenn dieses selbst bei Friend.tech registriert sind.

Mit diesen erhalten die Nutzer dann die Möglichkeit, mit der jeweiligen Person in Kontakt zu treten. Damit ist aber auch noch nicht Schluss. Denn darüber erhalten sie somit ebenso Zugriff auf exklusive Inhalte und Chaträume. Somit können die Nutzer auch auf andere Weise ihre Profile monetarisieren.

Allerdings können nicht nur die Influencer über die Plattform Geld verdienen. Denn zudem haben die Anteilseigener der Aktien die Chance auf Wertsteigerungen. Ebenso kann mit diesen ein passives Einkommen erzielt werden, wobei die Nutzer 5 % des Handelsvolumens der Aktien erhalten.

Dies sind auch die Gründe, weshalb die Anwendung schon nach kurzer Zeit eine besonders große Nachfrage erfahren konnte. Umso bemerkenswerter ist diese Entwicklung in Anbetracht dessen, dass Interessenten eine Einladung benötigen, um die neue Socia-Media-Dapp nutzen zu können.

Ein Grund für die positive Resonanz liegt möglicherweise auch an dem wöchentlichen AirDrop, welcher in der Testphase an die Nutzer vergütet wird. Die Veröffentlichung der vollständigen Version wird jedoch noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Alles über den AirDrop

Ein Schlüsselelement des Hypes um Friend.tech ist der AirDrop. Durch Partnerschaften, insbesondere mit Paradigm, und nach der erfolgreichen Serie A-Finanzierung von 50 Millionen US-Dollar, bereitet sich Friend.tech auf die Ausgabe eines Tokens vor.

Für diejenigen, die nicht vertraut sind: Ein AirDrop ist eine Marketingstrategie, bei der Punkte kostenlos an Mitglieder der Krypto-Gemeinschaft verteilt werden. Friend.tech-Nutzer können sich qualifizieren, indem sie die App herunterladen, sich mit Twitter anmelden und ihre Base-Wallet aufladen.

Fazit

Friend.tech hat innerhalb kürzester Zeit Aufsehen erregt, indem es die meisten der führenden Krypto-Projekte übertrifft und einen revolutionären Weg zur Monetarisierung von Social-Media-Profilen bietet. Mit einem vielversprechenden Start, einem AirDrop und Möglichkeiten für passives Einkommen ist es verständlich, warum diese Plattform an Beliebtheit gewinnt. Trotz einiger Bedenken hinsichtlich des Rückgangs neuer und wiederkehrender Nutzer bleibt Friend.tech ein faszinierendes Projekt, das es zu beobachten gilt.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.