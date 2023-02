Krypto News: FTX Japan soll morgen Kunden Einlagen abheben lassen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Heute am Montag teilte die japanische Tochtergesellschaft der insolventen Krypto-Börse FTX mit, dass ab morgen Kunden Einlagen in Krypto- und Fiat-Währung abheben können. Der Prozess der Abhebung wird über Liquid Japan abgewickelt, eine Krypto-Handelsplattform, die FTX im vergangenen Frühjahr erworben hat. Die Entscheidung des Unternehmens folgt auf die Tatsache, dass FTX Japan im November letzten Jahres die Abhebungen pausiert hatte, nachdem das Kryptoimperium des Gründers und ehemaligen CEO Sam Bankman-Fred zusammengebrochen war.

Die in Tokio ansässige FTX Japan erklärte, dass sie Kunden, die berechtigt sind, ihre Gelder abzuheben, bereits per E-Mail über den Prozess informiert habe. Die Kunden müssen ein Konto bei Liquid Japan erstellen und den bestehenden Saldo ihres FTX Japan-Kontos bestätigen. In einem Blogbeitrag entschuldigte sich FTX Japan bei seinen Kunden und erklärte, dass der Konkurs ihrer Muttergesellschaft weitreichende Auswirkungen hatte und sie lange Zeit warten mussten, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Das Unternehmen warnte jedoch davor, dass der Auszahlungsprozess aufgrund einer großen Anzahl von Kunden, die gleichzeitig Anträge stellen, ins Stocken geraten könnte. Laut Bloomberg hielt die Plattform am 1. Dezember rund 94,5 Millionen Dollar in Kryptowährungen und 46 Millionen Dollar in Fiat-Währungen. FTX Japan rät Kunden daher, geduldig zu sein und sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen.



Auszahlungsprozess bei FTX Japan könnte ins Stocken geraten



Obwohl FTX Japan seinen Kunden bald eine gewisse Erleichterung bieten wird, indem es ihnen ermöglicht, ihre Geschäfte fortzusetzen, können diejenigen, die mit anderen Tochtergesellschaften von FTX, wie FTX.US, gehandelt haben, nicht aufatmen. Der Grund dafür ist, dass die internationale Börse derzeit durch das Konkursverfahren vor einem Gericht in Delaware geht und es somit ungewiss ist, wie sich die Dinge für diese Kunden entwickeln werden.

Im vergangenen November meldete FTX Konkurs an, nachdem ein massiver Ansturm auf die Börse durch den steilen Preisverfall der börseneigenen Kryptowährung FTT ausgelöst wurde. Als die Vermögenswerte aus der Börse abflossen, stellte sich heraus, dass FTX keine Eins-zu-Eins-Reserven an Kundengeldern hatte und keine Abhebungen vornehmen konnte. Daraufhin war die Börse gezwungen, Insolvenz anzumelden, was zu einem großen Chaos und Unsicherheit bei den Kunden führte.

Bankman-Fried, der Gründer und CEO von FTX, wurde später verhaftet und einer ganzen Reihe von Finanzverbrechen angeklagt, darunter Drahtbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Sein Fall ist derzeit vor Gericht anhängig.

Keine Erleichterung für Kunden von FTX-Tochtergesellschaften

FTX Japan, das erst im Juni letzten Jahres gestartet wurde, war weniger als sechs Monate lang tätig, bevor das Unternehmen von Bankman-Fried zusammenbrach. Bankman-Fried wurde zum Interims-CEO des Unternehmens ernannt, als die Tochtergesellschaft an den Start ging. Im vergangenen Juni äußerte sich Bankman-Fried bezüglich des japanischen Marktes für Kryptowährungshandel. Er betonte, dass Japan ein sehr regulierter Markt sei und ein enormes Potenzial von fast 1 Billion Dollar habe. Im Dezember des vergangenen Jahres beantragte FTX die Genehmigung des Verkaufs von vier ihrer noch zahlungsfähigen Tochtergesellschaften, darunter auch FTX Japan, FTX Europe, Embed Technologies und LedgerX. Durch den Verkauf dieser Tochtergesellschaften soll Geld für die Rückzahlung der Milliardenforderungen an Gläubiger beschafft werden.

FTX schuldet seinen 50 größten Gläubigern mehr als 3 Milliarden Dollar

Es wurde bekannt gegeben, dass die Kryptowährungsbörse FTX ihren 50 größten Gläubigern mehr als 3 Milliarden Dollar schuldet, wie aus den am Samstag beim Konkursgericht in Delaware eingereichten Dokumenten hervorgeht. Obwohl die Einreichung keine Angaben zur Anzahl der Gläubiger enthält, ist klar, dass es sich um eine enorme Summe handelt.

Der Richter, der Bankman-Frieds Strafverfahren im südlichen Bezirk von New York leitet, erwägt eine Änderung der Kautionsvereinbarung des FTX-Gründers. Diese Änderung würde ihn aufgrund der Nutzung eines virtuellen privaten Netzwerks und des Versands verschlüsselter Nachrichten über die Anwendung Signal vollständig von der Nutzung elektronischer Geräte ausschließen.

Letzte Woche warnte das Team, das das Konkursverfahren der Börse überwacht, vor betrügerischen Token, die fälschlicherweise behaupteten, Schulden von FTX-Kunden darzustellen. Die Kryptowährungsbörse stellte klar, dass die FTX-Schuldner keine Schulden-Token ausgegeben haben und alle derartigen Angebote nicht autorisiert sind.

C+Charge revolutioniert die E-Mobilität

C+Charge ist eine neue Plattform, die die Blockchain-Technologie einsetzt, um Besitzer von Elektrofahrzeugen beim effektiven Aufladen ihrer Fahrzeuge zu unterstützen und mögliche Gewinne zu erzielen. Die Plattform wurde im Jahr 2022 vorgestellt und basiert auf der BNB Smart Chain. Zu Beginn planen die Entwickler von C+Charge, eigene Ladestationen zu bauen und mit bestehenden Ladestationen zusammenzuarbeiten, um eine neue Zahlungsinfrastruktur zu schaffen. Die Nutzer werden in der Lage sein, an allen verwalteten Stationen mit dem CCHG-Token der Plattform zu bezahlen.

Die Nutzer werden auch mit Kohlenstoffgutschriften in Form von überprüfbaren und verfolgbaren Token belohnt, die direkt an Ihre C+Charge-App gesendet werden, wenn sie CCHG verwenden. Das Hauptangebot von C+Charge besteht darin, dass Besitzer von Elektrofahrzeugen Zugang zu verschiedenen Produkten haben, die es ihnen ermöglichen, ihre Fahrzeuge auf umweltfreundliche Weise aufzuladen. Die App steht allen Nutzern zur Verfügung und bietet Informationen über Ladestationen in der Nähe.

Jetzt beim Presale teilnehmen und Rabatte mitnehmen!

C+Charge hat Pionierarbeit bei der strategischen Zusammenarbeit geleistet, vor allem mit Flowcarbon, was den Nutzern ermöglicht, Emissionsgutschriften zu teilen. Das Lösungsprojekt hat auch eine Partnerschaft mit Perfect Solutions Turkey geschlossen, mit dem Ziel, bis zu 20 % der Fahrer von Elektroautos in das C+Charge-Netz zum Aufladen einzubinden.

Der CCHG-Token ist deflationär, was bedeutet, dass Einheiten aus dem Umlauf genommen werden, wenn sie zur Zahlungsabwicklung verwendet werden. Dieses Modell wird dazu beitragen, den Preis langfristig zu stützen und den Anlegern zusätzliche Gewinne zu verschaffen.