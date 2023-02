Krypto News: Hongkong setzt auf nachhaltige Token-Anleihen: 4,05 % Rendite mit „Green Bond Program (GBP)“

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In einer aktuellen Ankündigung der Hong Kong Monetary Authority gibt die zuständige Behörde bekannt, dass man mit einem Green Bond Program (GBP) der Regierung der Sonderverwaltungszone Hongkong, die zur Volksrepublik China gehört, insgesamt Anleihen im Wert von 800 Millionen Hongkong-Dollar emittieren möchte. Dies entspricht einem Volumen von rund 100 Millionen $. Die von vier unterschiedlichen Banken gezeichneten Anleihen setzen dabei auf die Blockchain-Technologie und werden tokenisiert aufgelegt.

Hongkong setzt auf Goldman Sachs: Private Blockchain für Security Token

Gemäß der offiziellen Pressemitteilung wird die Hongkonger Regierung auf die US-Bank Goldman Sachs setzen, um die Anleihe mit dem Tokenisierungsprotokoll GS DAP auszugeben. Das private Blockchain-Netzwerk hilft dabei, Sicherheits-Token zu etablieren, die die wirtschaftlichen Interessen der Anleihen repräsentieren. Die Anleihen werden dabei mit einer Rendite von 4,05 % ausgegeben. Zugleich werde es Bar-Token geben, die die Ansprüche auf das gesetzliche Zahlungsmittel HKD statuieren, um die Beträge aus den tokenisierten Anleihen auszahlen lassen zu können.

Bei der Tokenisierung von Vermögenswerten oder Wertpapieren handelt es sich um ein innovatives, aber junges Konzept, das sich noch nicht vollends durchgesetzt hat. Mittelfristig sind zahlreiche Umsetzungen denkbar, wie beispielsweise die Tokenisierung von Immobilien, wie bei Metropoly.

Durch die Verwendung der Blockchain-Technologie können die Emittenten transparenter und effizienter die jeweiligen Wertpapiere ausgeben und handeln lassen. Eine manuelle Prüfung und aufwendige Dokumentation sind nicht mehr erforderlich, da Distributed-Ledger-Technologien fortan für eine umfassende Speicherung der Daten sorgen.

The government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China has successfully offered a $100 million tokenized green bond. @iamsandali reports.https://t.co/YXC1l8Urx0 — CoinDesk (@CoinDesk) February 16, 2023

Mehr Innovation in Hongkong: Finanzsektor soll transparenter und sicherer werden

Während anderenorts Blockchain-Technologie und Kryptos als unsicher oder sogar intransparent verpönt werden, möchte die Regierung in Hongkong die der Blockchain immanenten Chancen nutzen, um die Finanzbranche zu verbessern. Der zuständige Finanzminister Paul Chan verwies in einem Interview auf die großen Ambitionen am Finanzstandort Hongkong:

„Hongkong hat die Anwendung innovativer Technologien im Finanzsektor aktiv gefördert und erforscht aktiv neue Konzepte und Technologien, um die Effizienz, Transparenz und Sicherheit von Finanztransaktionen zu verbessern.“

Die Blockchain-Technologie ist gekommen, um zu bleiben. Über den digitalen Währungsmarkt hinaus setzen vermehrt herkömmliche Finanzdienstleister auf die Vorteile der Blockchain-Technologie, um ihr Angebot transparenter auszurichten.

Die neuen grünen Anleihen aus Hongkong sind dabei nicht der erste Schritt in Richtung Krypto-Adoption in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Während die Politik in Festland-China Kryptowährungen vollends aus dem Reich der Mitte verbannte, brachte Hongkong beispielsweise erst im Dezember 2022 neue Krypto-Futures heraus, die sich auf ETF-Basis handeln lassen. Zugleich wird eine Krypto-offene Regulierung vorangetrieben, mit welcher sich Hongkong eben auch (aber nicht nur) bei digitalen Währungen von China abheben möchte.

