Krypto News: Immutable Passport soll Zugang zu Blockchaingames erleichtern

Bisher gab es noch einige Hürden bei der Adaption der Blockchaingames, welche nun durch den Immutable Passport teilweise beseitigt werden sollen. Warum die Technologie so wichtig ist, worum es sich bei ihr genau handelt und wieso der Immutable Passport die Mainstreamadaption künftig leichter vorantreiben kann, soll nun im Folgenden näher vorgestellt werden.

Bisherigen Probleme der Blockchaingames, die sich dem Immutable Passport stellen

Noch gibt es einige Hindernisse bei der massenhaften Verbreitung von Blockchaingames. Unter anderem liegt es an den im Vergleich zu herkömmlichen Spielen und insbesondere dem Free-to-Play-Trend besonders hohen Einstiegskosten.

Zudem sind solch wertvolle In-Game-Assets auch wiederum umso interessanter für Hacker, wobei einige Kryptospiele wie Axie Infinity bereits unter Hackern leiden mussten. So wurden in diesem Beispiel 625 US-Dollar entwendet.

Ebenso erfordern die meisten Blockchaingames die Verwendung einer Wallet. Eine solche haben Personen außerhalb der Kryptocommunity jedoch noch nicht benutzt und somit die Voraussetzung für einige eine kleinere oder größere technische Herausforderung dar.

Außerdem werden Public Key, Private Key und Seed-Phrase für die Nutzung der Wallet benötigt. Sollten in diesem Bereich Fehler gemacht werden, so können die Assets von Hackern leichter gestohlen oder der Zugang durch einen Verlust der Anmeldedaten verloren gehen. Mögliche Sicherheitshinweise der Wallets könnten zudem für zusätzliche Verunsicherung sorgen.

Über dies benötigen die Interessierten auch noch die passende Kryptowährung, wobei diese möglicherweise nur über bestimmte Börsen gekauft werden kann. Unter Umständen wird jedoch für jedes einzelne Spiel wiederum eine andere Kryptowährung für die Verwendung benötigt. All dies kann Blockchaingames vor allem für Anfänger zu einer kleinen Herausforderung machen.

Somit wurde eine relativ hohe Einstiegsschwelle gesetzt. Zusammen mit altmodischen, monotonen und arbeitsähnlichen Spielen der ersten Generation, konnten diese bisher noch wenig Personen begeistern. Denn es wurde bei Play-to-Earn eher auf das „Earn“ anstelle auf das „Play“ Wert gelegt.

Höhere Nutzerfreundlichkeit durch Immutable Passport

Mithilfe des Immutable Passports sollen die Anmeldungen der Spieler bei den Blockchaingames wesentlich leichter vonstattengehen. Denn mit diesem reicht eine einzige Anmeldung, um sich Zugang zu unterschiedlichen Metaversen und Spielen aufgrund der hohen Interoperabilität zu verschaffen.

Dabei ist die Technologie ähnlich wie ein SSO (Single-Sign-On-System), so wie es von Google oder Facebook auf vielen anderen Websites verwendet wird, um sich somit bei diversen Diensten schnell anmelden zu können.

Genutzt werden kann die Wallet Immutable Passport besonders nutzerfreundlich mit einer E-Mail und einem Passwort. Auf diese Weise können künftig die Einstiegsschwellen beseitigt und ein wie bei Web2-Spielen gewohnter Nutzungskomfort geboten werden. Somit dürfte sich dann auch aufgrund der vielseitigen Vorteile langsam die Massenadaption zunehmen.

Neuartige Blockchaingames und Metaversen

Das große Potenzial der Play-to-Earn-Games haben immer mehr renommierte Spieleunternehmen für sich entdeckt. Denn laut DappRadar machen P2E-Spiele fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen aus. Dies liegt nicht nur an dem allgemein hohen Aufkommen von Transaktionen im Gamingbereich, sondern auch dem revolutionären Potenzial der Technologie für diesen Sektor. Mittlerweile werden immer mehr AAA-Games entwickelt, welche den traditionellen Web2-Spielen in nichts mehr nachstehen, sondern diese sogar noch übertreffen sollen. Einige der neusten Projekte aus Play-to-Earn und Metaverse werden im Folgenden vorgestellt:

DeeLance (DLANCE)

Im Gegensatz zu den Gaming-Metaversen spezialisiert sich DeeLance auf die Businesswelt. Für diese stehen unterschiedlichste Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung, wie Bewerbungsgespräche, Meetings, Fortbildungen, 3D-Ausstellungen, Messen und mehr. Durch das Metaversum können dabei trotz einer großen Distanz eine vergleichbare Intimität und Verbundenheit wie bei einem Betrieb vor Ort erreicht werden. Ebenso werden besondere Funktionen geboten, welche im herkömmlichen Arbeitsalltag bisher noch nicht so möglich waren. Zudem beinhaltet DeeLance einen dezentralen Marktplatz für Freelancer, welcher sich durch hohe Sicherheit, Transparenz und die niedrigsten Gebühren auszeichnen soll. Mithilfe der NFT-Technologie werden dabei Urheber- und Nutzungsrechte verwaltet sowie Werke und andere Assets fragmentiert und handelbar.

RobotEra (TARO)

In dem VR-Sandbox-Metaverse von RobotEra können selbst Anfänger schnell zu eigenen Entwicklern werden und sich in der virtuellen Welt ihr eigenes Imperium aufbauen. Dafür stehen den Nutzern professionelle, aber anfängerfreundliche Entwicklertools kostenlos zur Verfügung. Die damit erstellten NFTs können dann gehandelt oder anderweitig innerhalb des NFT-Wirtschaftskreislaufs verwendet werden. Somit soll eine unerschöpfliche Erlebniswelt mit unter anderem Gaming, Veranstaltungen, Kunst, E-Commerce, Fortbildungen und mehr geboten werden. Für die Erstellung der einzelnen NFTs werden jedoch Rohstoffe benötigt, die zunächst gekauft oder über die Landzellen gefördert werden müssen.

Tamadoge (TAMA)

Tamadoge bietet eine P2E-Kryptogame-Plattform, die sich zu Anfang auf Arkadespiele spezialisiert hat. Schon jetzt wurden die ersten fünf Spiele erfolgreich veröffentlicht. Künftig soll das Sortiment jedoch noch um weitere Titel ergänzt werden, die auch aus den Bereichen 3D und VR kommen. Das Hauptspiel war ursprünglich das Tamaverse, in welchem sich die Nutzer um Pflege, Zucht und Training ihres NFT-Hundes kümmern. Die Haustiere können, wie auch im Original bei dem ehemaligen Kultspiel Tamagotchi, überall mit hingenommen werden. Allerdings lassen sich diese mit jedem Handy auch im echten Leben über MR (Mixed Reality) erleben, zudem ist die Kryptowährung deflationär.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und P2E-News.com.