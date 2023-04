Krypto News: Injective (INJ) Kursprognose 2023 - Kann die Rallye noch andauern?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Injective (INJ) konnte unter den Top 100 der größten Kryptowährungen in den vergangenen sieben Tagen mit 13,12 % den stärksten Kursanstieg hinlegen. Aber auch am heutigen Tage stieg der INJ-Kurs um 5,34 %. Worum es sich bei der Injective genau handelt, was den Kurs in letzter Zeit maßgebend geprägt hat und wie die INJ-Kursprognose 2023 aussieht, soll nun im folgenden Beitrag näher untersucht werden.

Was ist Injective (INJ)

Injective ist eine Layer-1-Blockchain, welche sich auf den Bereich Web3-Finanz-Anwendung spezialisiert hat. Innerhalb des Ökosystems finden Entwickler unterschiedliche Out-of-the-Box-Module, mit welchen sich dank der vorgefertigten Elemente eine Vielzahl anspruchsvoller dApps (dezentrale Apps) schnell entwickeln lassen. Dabei bietet Injective einzigartige Möglichkeit, um auf dezentrale Finanzmärkte, Produkte, Dienstleistungen und Tools zuzugreifen.

Somit ist es auch eine interoperable Smart-Contract-Plattform. Durch CosmWasm können die Smart Contracts auch von allen mit CosmWasm kompatiblen Chains nahtlose auf Injective migriert werden.

Das Ökosystem wurde mit Comos SDK gebaut und kann durch den Tendermint Proof-of-Stake-Konsensmechanismus Transaktionen sofort ausführen. Ebenso bietet es schnelle Cross-Chain-Transaktionen auf den größten Layer-1-Blockchains, wie Ethereum, Moonbean und IBC-fähige Blockchains wie Cosmos Hub. Hinzu kommen Wormhole-integrierte Chains wie Solana, Avalanche und viele mehr.

Bisher konnten für das Injective Ökosystem 162 Partnerschaften aufgebaut werden. Sie umfassen unterschiedlichste Kategorien, wie dApps, Apps und Tooling, Blockchains, Daten, Börsen, Institutionen, Interoperabilität, Metaverse, Stablecoins, Validators, Venture Capital und Wallets.

Einige der größten Namen sind Binance, CosmosHub, BNB Chain, Coinbase, Ethereum, Gemini, Huobi, Jump Crypto, MetaMask, Polygon, Kraken, Ledger, Pantera, Trezor, Algorand, Axie Infinity, Chainlink, Bored Ape Yacht Club, CoinMarketCap und viele mehr sind. Ebenso ist Injective auch ein Inkubator von Binance.

INJ ist die native Kryptowährung, welche innerhalb des Ökosystems verwendet wird und dieses antreibt. Unter anderem wird sie für Governance, dApp-Werterfassung, PoS-Sicherheit, Entwickleranreize und Staking verwendet.

Was hat den Injective (INJ) Kurs in letzter Zeit bewegt?

Einige Nachrichten aus den vergangenen Tagen haben einen starken Einfluss auf den Kurs von Injective gehabt. Die Wichtigsten von ihnen werden nun im Folgenden vorgestellt:

Mit EclipseFND wurde Cascade entwickelt

1/ Injective with @EclipseFND has released Cascade: the first ever Solana SVM rollup for the IBC ecosystem



Cascade brings the $9 Billion+ @solana developer ecosystem to @Injective_, enabling a new age of hyper scalable multichain dApps.https://t.co/mhEhmSqn9I — Injective (@Injective_) March 30, 2023

Injective hat zusammen mit EclipseFND das erste Solana SVM (Sealevel Virtual Machine) Rollup für das IBC Ökosystem entwickelt. Somit werden die 9 Mrd. US-Dollar des Solana-Entwickler-Ökosystem auf Injective gebracht, da die Smart Contracts und dApps von Solana schnell auf Injective verwendet werden können, und zwar ohne zusätzliche Programmiersprachen oder Tools erlernen zu müssen.

Auf diese Weise erreichen die Multichain-dApps künftig eine noch höhere Skalierbarkeit. Das Projekt ist in Zusammenarbeit mit dem Rollup-Anbieter Eclipse entstanden. Noch befindet sich Cascade im Testnetz, soll jedoch in naher Zukunft in das Hauptnetz integriert werden.

Künftig soll noch das Interchain-Sicherheitsmodell (ICS) integriert werden, um Cascade zu sichern. Um somit die gemeinsame Sicherheit des Comos-Ökosystems zu nutzen. Zusammen mit einer Datenverfügbarkeitsschicht wie Celestia soll Cascade dann eine noch nie dagewesene Skalierbarkeit bieten.

Website-Übersetzung

The Injective website is now available in a number of languages for our global community!



This includes Chinese , Korean , Spanish , Turkish and Vietnamese https://t.co/hE7lrS6tlP — Injective (@Injective_) April 8, 2023

Die Website von Injective wird nun in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachen unterstützt, zu denen Chinesisch, Koreanisch, Spanisch, Türkisch und Vietnamesisch gehören. Auf diese Weise kann es etwas leichter international Fuß fassen und von einer größeren Schar von Nutzern entdeckt werden.

FX-Paare wurden On-Chain integriert

Injective has officially integrated FX pairs on-chain



dApps built on Injective can now begin to seamlessly launch FX products and markets. Truly decentralized RWAs powered by Injective are starting to take shape. pic.twitter.com/W31XLMKdsB — Injective (@Injective_) March 28, 2023

Seit dem 28. März können auf Injective FX-Paare On-Chain integriert werden. So bietet die dezentrale Derivate-Börse Helix, welche auf Injective gebaut wurde, unter anderem EUR/USD und JPY/GBP an.

Injective (INJ) Kursprognose 2023

Derzeit befindet sich Injective auf Platz 89 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap. Dabei kommt die dApp-Plattform auf eine Marktkapitalisierung von 454.937.811 US-Dollar. Von den insgesamt 100 Mrd. Token befinden sich bereits 80 % im Umlauf, sodass keine allzu hohe Inflation mehr befürchtet werden muss.

Denn laut Messari.io fand mit einer Steigerung der Umlaufversorgung von 48,66 Mio. auf 80,00 Mio. INJ bereits in den letzten 12 Monaten eine Erhöhung um 64,43 % statt. Laut Angaben des Injective Hubs werden jedoch 60 % der Börsengebühren wöchentlich vernichtet. Nach Angaben der Website sind es schon mehr als 5,677 Mio. INJ. Allerdings wird dies nicht auf CoinMarketCap angezeigt.

Quelle: Messari.io

Der Injective (INJ) Kurs ist in diesem Jahr bereits von 1,2865 auf 5,6960 US-Dollar um 342,75 % angestiegen. Erst am 7. April wurde das Jahreshoch bei 5,8962 US-Dollar ausbildet, welches jedoch noch immer 276,34 % vom Allzeithoch vom 30. April bei 22,19 US-Dollar entfernt ist. Seit seinem Allzeittief vom 4. August bei 0,1484 US-Dollar konnte Injective bis zum Jahreshoch sogar um 4.433,26 % steigen.

Das tägliche Handelsvolumen ist ebenfalls im Vergleich zum Jahresanfang gestiegen. Während es Anfang Januar noch bei 4,7 Mio. US-Dollar lag, notiert es nun 823,40 % höher bei 43,4 Mio. US-Dollar. Das Allzeithoch wurde jedoch am 2. Februar bei 168,86 Mio. US-Dollar 289,08 % über dem aktuellen täglichen Handelsvolumen ausgebildet.

Jetzt ist der Injective-Kurs an einem wichtigen Widerstand angekommen, welcher sich aus dem 23,6er-Fibonacci-Level des Abwärtstrends und des 78,6er-Fibonacci-Level des gesamten Aufwärtstrends sowie oberen Endes des Trendkanals zusammensetzt. Zwar konnte das Niveau kurzzeitig durchbrochen werden, jedoch setzte daraufhin erst mal eine kleine Korrektur ein. Noch kann sich der Injective-Kurs auf hohem Niveau halten.

Sollte der Aufwärtstrend über die Marke von 5,99 US-Dollar fortgesetzt werden, befinden sich die nächsten Widerstände bei 6,73, 7,71, 9,99 und 12,88 US-Dollar. Auf der Unterseite bieten sich Unterstützungen bei 5,24, 4,55, 3,97 und 2,49 US-Dollar.

Einer der gefragtesten Presale stellt aktuell der außergewöhnliche Memecoin Love Hate Inu dar, welcher mit seinem innovativen Konzept die Marktforschung durch Dezentralisierung und Eliminierung von korrumpierbaren zentralen Entitäten revolutionieren will. Dabei werden Propaganda, Manipulationen, Spam, Bots und anderem böswilligem Verhalten dank der Blockchain keinerlei Spielraum geboten. Somit sollen die sichersten, verlässlichsten, transparentesten, aber anonymsten Umfragen ermöglicht werden. Möglich werden soll dies durch das Stake-to-Vote-Verfahren wird das Ökosystem abgesichert und mittels Vote-to-Earn sollen ausreichend Anreize für eine hohe Beteiligungsrate geboten werden. Aufgrund der starken Nachfrage wurden in 3 Wochen bereits 3 Mio. US-Dollar eingenommen.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.