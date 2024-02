Krypto News: JPMorgan hält Tethers wachsenden Einfluss auf den Kryptomarkt für gefährlich

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der wachsende Einfluss von Tether hat die Aufmerksamkeit und Besorgnis des Finanzriesen JPMorgan auf sich gezogen. Der Banking-Gigant hat Bedenken hinsichtlich der regulatorischen Praktiken von Tether und seiner wachsenden Marktdominanz geäußert und auf potenzielle Risiken innerhalb des breiteren Krypto-Ökosystems hingewiesen. Doch sind diese Bedenken begründet? Und wie reagierte Tether auf die Vorwürfe?

JPMorgans Haltung zum Markteinfluss von Tether

JPMorgan hat wegen des wachsenden Einflusses von Tether im Bereich der Kryptowährungen Alarm geschlagen und Bedenken hinsichtlich der regulatorischen und transparenten Unzulänglichkeiten des Stablecoins geäußert. Laut der Analyse des Bankentitans ist der wachsende Marktanteil von Tether nicht nur eine Frage des numerischen Wachstums, sondern ein wachsender Risikofaktor für das gesamte Stablecoin-Ökosystem und den breiteren Kryptomarkt. Die Experten der Bank unter der Leitung von Nikolaos Panigirtzoglou haben die Entwicklung von Tether im vergangenen Jahr kritisch beobachtet und den Aufstieg des Unternehmens als potenziell destabilisierende Kraft innerhalb des digitalen Währungsraums bezeichnet.

JPMorgan flags concerns over #Tether's (USDT) rising dominance as negative for the crypto ecosystem, citing regulatory risks and lack of transparency.



Tether is mostly at risk given its lack of regulatory compliance and transparency, analysts said. — Satoshi Club (@esatoshiclub) February 5, 2024

Die Analysten haben eine klare Haltung eingenommen: Die zunehmende Dominanz von Tether, die durch seine Geschäftspraktiken angeheizt wird, wirft einen Schatten auf die breitere Stablecoin-Landschaft und deutet auf einen negativen Trend hin, der sich durch das Krypto-Ökosystem ziehen könnte. Vor allem im Angesicht besserer Überwachungsmechanismen und strengerer Regulierungen sieht JPMorgen eine Gefahr darin, wenn Tether sich als Marktführer falsch verhält und den Behörden nur unzureichend entgegenkommt. Das könnte sich nämlich auch negativ auf andere Unternehmen auswirken und zu einer generell negativeren Haltung der Behörden gegenüber Stablecoins und Kryptowährungen im Allgemeinen führen.

Die regulatorische Landschaft ist im Wandel

Regierungen und Finanzbehörden auf der ganzen Welt sind aktuell dabei, klarere Rahmenbedingungen für digitale Währungen zu schaffen, um Bedenken in Bezug auf Transparenz, Reservemanagement und operative Integrität auszuräumen. In den Vereinigten Staaten wird derzeit der Clarity for Payment Stablecoins Act vom Kongress geprüft, was einen wichtigen Schritt zur Formalisierung der Rolle und der Anforderungen von Stablecoins im Finanzökosystem darstellt. Auch in Europa wird erwartet, dass die MiCA-Verordnung (Markets in Crypto Assets) bald teilweise umgesetzt wird und damit die Voraussetzungen für eine verbesserte Aufsicht und Standards für digitale Vermögenswerte geschaffen werden.

Quelle: CoinMarketCap

Solche regulatorischen Änderungen stellen einen entscheidenden Moment für Stablecoin-Emittenten dar, die sich nun in einem stärker strukturierten rechtlichen Umfeld zurechtfinden müssen. Für Emittenten wie Tether, die für ihre große Marktpräsenz, aber auch für Verbesserungsbedarf bei Regulierungs- und Transparenzfragen bekannt sind, stellt die sich entwickelnde Landschaft sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar.

Stablecoins wie USDC von Circle, die ihren Betrieb bereits proaktiv an die regulatorischen Erwartungen angepasst haben, könnten erheblich von den Veränderungen profitieren. Ihre Bereitschaft, sich proaktiv auf regulatorische Veränderungen einzustellen, verschafft ihnen eine günstige Marktposition und könnte zu Dominanzgewinnen im Gegensatz zu USDT führen. Allerdings könnten sie auch für eventuelles Fehlverhalten von Branchengrößen wie Tether mitverantwortlich gemacht werden.

Tethers Reaktion auf die Vorwürfe

Angesichts der zunehmenden Prüfung und Kritik hat Tether eine robuste Verteidigung aufgebaut und vor allem die Kritik von JPMorgan scharf zurückgewiesen. Der CEO von Tether, Paolo Ardoino, hat die finanzielle Zuverlässigkeit des Unternehmens, seine starken Reserven und seine strategische Bedeutung, insbesondere in Schwellen- und Entwicklungsländern, hervorgehoben. Ardoino weist darauf hin, dass der Erfolg von Tether nicht nur auf seine Marktdominanz zurückzuführen ist, sondern auch auf seine Nützlichkeit in Regionen, die von wirtschaftlicher Instabilität geplagt sind und in denen USDT als entscheidende finanzielle Rettungsleine dient.

JPMorgan bezeichnete er als hyperkritisch und hat die Kritik als überzogen abgewertet. Tether ist seinen Aussagen zufolge stolz auf seine Praxis, einen Teil seines Betriebsgewinns für Bitcoin-Käufe zu verwenden. Dies stelle nämlich einen Ansatz dar, der Tethers Glauben an das Wertversprechen der Kryptowährung unterstreicht.

TETHER‘S CEO RESPONDS TO JPMORGAN’S CRITICISM



Tether, in response to JPMorgan's criticism of its dominance, labels the bank "hypocritical."



JPMorgan analysts had expressed concerns about Tether's lack of regulatory compliance and transparency, deeming it negative for the… pic.twitter.com/aOuUiEypuN — Mario Nawfal’s Roundtable (@RoundtableSpace) February 3, 2024

Darüber hinaus wies Ardoino darauf hin, dass Tether Schritte bereits unternommen hat, um seine finanzielle Transparenz zu gewährleisten. Dies wurde unter anderem durch Bescheinigungen von angesehenen Wirtschaftsprüfungsunternehmen erreicht, die die Richtigkeit von Tethers Assetreserven und regulatorischen Vorgehensweisen bestätigen. Obwohl die Bescheinigungen keiner unabhängigen Prüfung unterzogen wurden, bieten sie zumindest eine Momentaufnahme der finanziellen Stabilität von Tether.

Ardoinos so bestimmte Erwiderungen auf Kritiker aus dem traditionellen Bankensektor, machen deutlich, dass im Diskurs über Marktkonzentration und Einfluss mit zweierlei Maß gemessen werden könnte. Tether argumentiert, dass seine Marktposition das Ergebnis der Befriedigung von Marktbedürfnissen ist und nicht das Ergebnis eines monopolistischen Strebens. Aus dieser Sicht ist die Dominanz von Tether keine Marktanomalie, sondern Ausdruck der Effektivität des Unternehmens bei der Bedienung einer globalen Nutzerbasis mit unterschiedlichen Bedürfnissen.

Tether verweist auch auf die breitere Akzeptanz und Integration von USDT auf zentralen und dezentralen Finanzplattformen. Die weit verbreitete Akzeptanz wäre ein Beweis für die Nützlichkeit und Vertrauenswürdigkeit von Tether in den Augen von Nutzern und Plattformen gleichermaßen.

Während der Kryptowährungsmarkt und insbesondere Stablecoins wie Tether zunehmend in den Fokus der Regulierungsbehörden und Finanzinstitute geraten, suchen Anleger nach alternativen Investitionsmöglichkeiten, die sowohl Sicherheit als auch attraktive Renditen bieten. In diesem Kontext können PreSale-Projekte wie eTukTuk eine interessante Option darstellen, die sich von den traditionellen Kryptowährungen abhebt.

PreSale-Projekte wie eTukTuk als renditeorientierte Alternative zu Stablecoin-Investitionen

eTukTuk repräsentiert einen wachsenden nachhaltig orientierten Ansatz im Kryptosektor, indem das Projekt an der Entwicklung nachhaltiger Transportlösungen arbeitet und Blockchain-Technologie nutzt, um auf sozialer und ökologischer Ebene positive Veränderungen herbeizuführen. Der PreSale von eTukTuk ermöglicht es Investoren aktuell zu einem Preis von nur 0,02625 Dollar in das Projekt einzusteigen.

Das eTukTuk-Projekt zielt darauf ab, durch die Bereitstellung elektrischer TukTuks in Entwicklungsländern einen echten Unterschied zu machen. Diese Initiative bietet nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zum traditionellen Transport, sondern unterstützt auch lokale Gemeinschaften, indem sie nachhaltige Einkommensquellen schafft. Mit dem PreSale wurden bereits über 700.000 Dollar eingenommen, was das wachsende Interesse an dem Projekt unterstreicht. Immer mehr Anleger wollen jetzt investieren, denn bereits in 8 Tagen wird der PreSale-Preis für $TUK angehoben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.