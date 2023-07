Krypto News: Kann ERC-4337 Ethereum in neuen Höhen führen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der Sie nahtlos durch das Ethereum-Netzwerk navigieren, „gaslose“ Transaktionen durchführen und sich nicht um die technischen Details kümmern müssen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann lassen Sie sich von ERC-4337 überraschen! Entdecken Sie mit uns, wie dieser revolutionäre Standard die Benutzererfahrung von Ethereum völlig verändert, wie er die Sicherheit erhöht und den Zugang zu den Anwendungen steuert. Erfahren Sie jetzt, wie ERC-4337 zu einem Gamechanger für das Ethereum-Ökosystem werden könnte!

Was ist ERC-4337?

Der ERC-4337-Standard, auch als Ethereum Improvement Proposal (EIP) 4337 bekannt, ist eine bahnbrechende Innovation, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie wir Transaktionen auf Ethereum durchführen, grundlegend zu verändern.

Die Kontenabstraktion bietet eine enorme Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Ethereum. Mit ihr können Nutzer Transaktionen durchführen, ohne dass sie sich um die Komplexitäten von Gasgebühren, Blockzeiten und andere technische Aspekte des Ethereum-Netzwerks kümmern müssen. Denn sie vereint alle Vermögensquellen und passt sich jeweils an die verwendete Zahlungsmethode an.

Die Kontenabstraktion durch ERC-4337 ermöglicht auch die Durchführung von „gaslosen“ Transaktionen. Dies bedeutet, dass Nutzer Transaktionen durchführen können, ohne dass sie direkt ETH oder andere Kryptowährungen in ihren Wallets haben müssen. Stattdessen können die Transaktionsgebühren von einer dritten Partei, dem sogenannten „Paymaster“, übernommen und in einer anderen Währung bezahlt werden.

Ebenso bietet ERC-4337 auch eine bessere Sicherheit und Kontrolle über Ethereum-Konten. Denn die Zugriffsrechte können individuell für die Konten angepasst werden. Eine Möglichkeit besteht in der Genehmigung von nur zuvor zugelassenen Wallets oder die Unterbindung von bestimmten anderen Handlungen. Aber auch eine Übernahme der Rechte im Krankheits- oder Todesfall kann bestimmt werden.

Mit diesem Standard können Nutzer zudem spezielle „Sitzungsschlüssel“ erstellen, die den temporären Zugriff auf ein Konto oder bestimmte Funktionen eines Kontos ermöglichen. Dies kann sehr nützlich sein, um den Zugang zu Anwendungen zu steuern oder um sicherzustellen, dass nur autorisierte Transaktionen durchgeführt werden.

ERC-4337 lässt sich in einer Vielzahl von Blockchain-Anwendungen einsetzen. Dies könnte dazu beitragen, die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von Wallets zu verbessern, Transaktionsprozesse wie durch gebündelte Transaktionen für Games zu optimieren und die Akzeptanz von NFTs zu fördern. Denn somit müssen beispielsweise in Games nicht Hunderte Mikrotransaktionen einzeln bestätigt werden.

Zudem ist künftig auch eine Nutzung von Wallets mit Apple- und Google-Konten möglich. Aber auch die Wiederherstellung einer digitalen Geldbörse kann dann mit Social-Recovery-Funktion realisiert werden. Dabei wird jedoch keine Änderung an Ethereum selbst notwendig, da das Upgrade durch ein neues Smart Contract erfolgt.

Ausblick auf ERC-4337

ERC-4337 könnte eine zentrale Rolle in der Zukunft von Ethereum spielen. Mit der Fähigkeit, „gaslose“ Transaktionen zu ermöglichen, verbesserte Sicherheit und Kontrolle über Konten zu gewährleisten, könnte ERC-4337 das Ethereum-Ökosystem revolutionieren. Die potenziellen Auswirkungen auf den Ethereum-Kurs sollten Anlass für jedes Mitglied der Krypto-Community sein, die Entwicklung dieses Standards aufmerksam zu verfolgen. Obwohl es schwierig ist, genaue Vorhersagen zu treffen, könnten diese beiden Standards das Potenzial haben, den Kurs von Ethereum zu beeinflussen. Durch die Eröffnung neuer Möglichkeiten und die Verbesserung der Funktionalität der Blockchain könnten sie dazu beitragen, das Interesse an Ethereum zu steigern und möglicherweise den Kurs zu steigern.

