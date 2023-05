Krypto News: Kaufsignal beim neuen Meme-Coin COPIUM! Besser als PEPE?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Meme-Welt befindet sich in Aufruhr. Denn PEPE brachte ein bullisches Momentum zurück. Nun launchen kontinuierlich neue Meme-Coins mit lukrativen Chancen für Krypto-Anleger, die die Meme-Coin-Saison für eine Maximierung der eigenen Rendite nutzen wollen. Bereits nach dem Launch pumpte COPIUM am gestrigen Abend auf der DEX Uniswap zwischenzeitlich um mehr als 1000 %.

Dann kamen Gewinnmitnahmen, eine gänzlich normale Erscheinung am digitalen Währungsmarkt. Insbesondere im Meme-Segment müssen die Händler eben auch mit einer erhöhten Volatilität leben, die jedoch bei einem zielgerichteten Handel mit einer attraktiven Rendite entschädigt wird.

Nach den Gewinnmitnahmen und einem Verlaufstief leicht oberhalb der 0,0060 $ – immerhin noch mehr als 4x über dem Presale-Preis – könnte nun die Bodenbildung abgeschlossen sein. Die Bullen gewinnen an Stärke. Ein ansteigendes Dreieck konstruiert ein technisch vielversprechendes Setup für eine Wette auf 10x bei COPIUM. Denn mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 8 Millionen $ nach Daten von Dextools scheint hier viel Luft nach oben.

Nach den Gewinnmitnahmen ist vor der Rallye? COPIUM tendiert bullisch

Die Gewinnmitnahmen scheinen abgeschlossen. Schwaches Kapital wurde aus COPIUM gespült. Dennoch ist es bei einer schnellen 10x Performance nach IDO bei Uniswap kaum verwunderlich, dass einige Trader Gewinne realisieren. Denn vielversprechende Konzepte laden eben auch zum kurzfristigen Handel ein. Diese Volatilität ist gänzlich normal. Korrekturen – auch in größerem Umfang – sind für eine nachhaltige Wertsteigerung zwingend vonnöten.

Nun bildet sich nach Erreichen des Verlaufstiefs jedoch Stärke. Das ansteigende Dreieck könnte ein solides Setup für einen Einstieg bieten.

Das ansteigende Dreieck offenbart, dass der Druck auf das Widerstandslevel bei 0,0088 $ zunimmt. Hier hat sich ein erstes Kursniveau herauskristallisiert, das für Käufer und Verkäufer gleichermaßen von Bedeutung ist. Mit einem soliden Kursanstieg in den letzten zwei Stunden nähert man sich aktuell dem Widerstand. Sollte hier der Ausbruch gelingen, wären schnelle Kursgewinne möglich.

Bullisch stellt sich übrigens auch das Volumen dar. Denn am Tag 1 nach dem Launch konnte man bereits ein Handelsvolumen von über 40 Millionen $ für sich beanspruchen. Dies ist aktuell ungefähr das Fünffache der Marktkapitalisierung und offenbart, dass die Idee von COPIUM in der Krypto-Community Gefallen findet.

Starke Unterstützung aus der Web3-Community: COPIUM geht viral

Der Anfang ist gemacht. Nun kommt es darauf an, die Bekanntheit zu vergrößern, was wiederum die Nachfrage und damit den Kurs antreibt. Nach weniger als 12 Stunden hat COPIUM schon über 2.000 Halter. Der gehypte Meme-Coin SPONGE schaffte Anfang des Monats übrigens über 10.000 Halter in wenigen Tagen. Auch COPIUM könnte dies gelingen. Denn das Fundament ist solide, zahlreiche Krypto-Influencer machen COPIUM bekannter und auch der auf Small-Cap-Kryptos spezialisierte Krypto-Analyst Jacob Crypto Bury berichtete schon über den COPIUM Token.

Mit einem private Sale für 200 Wallets konnten sich einflussreiche Experten bereits einen kleinen Anteil sichern. Damit ist man selbst am Projekt beteiligt und am Erfolg interessiert. Denn ein Insider-Dump ist durch das lineare Entsperren der Presale-Token ausgeschlossen. Diese können nicht auf einmal auf den Markt geworfen werden. Vielmehr stellt die Beteiligung von Früh-Investoren einen massiven Vorteil dar, um eine solide Wertentwicklung zu begünstigen.

Absolutely PRINTED on $COPIUM



Sharing the love with one lucky person, giving away 250$ in $COPIUM



Like & RT

Follow @Jampzer & @OCBalpha

Tag 3 Friends pic.twitter.com/MMggwjJdyY — Jampzer OCB (@Jampzer) May 18, 2023

Für eine rasante Verbreitung sorgt auch das erste CEX-Listing, das eindrucksvoll in den ersten Stunden erreicht wurde. Damit stellt das Team eine hervorragende Vernetzung im digitalen Währungsmarkt unter Beweis. Weitere CEX-Listings dürften folgen und das Handelsvolumen massiv antreiben. Zugleich ist die erste zentralisierte Krypto-Börse kein Unbekannter. Denn mit MEXC Global verfügt diese Börse nach Daten von CoinMarketCap über ein tägliches Handelsvolumen von über 500 Millionen $. Wöchentlich besuchen über 2 Millionen Nutzer die CEX.

$COPIUM/USDT trading is now LIVE on @MEXC_Global @COPIUMDROP is a unique, engaging, and innovative #meme cryptocurrency that brings together humor, fairness, and the potential for financial gains.



Entrance https://t.co/8v4QDmvGiv pic.twitter.com/xO8Na0sbND — MEXC Global (@MEXC_Global) May 18, 2023

FOMO nimmt zu: COPIUM der nächste PEPE?

Bereits jetzt trifft die altbekannte FOMO auf COPIUM, die auch den parabolischen Kursanstieg in den ersten Minuten nach IDO begünstigte. Der neue Meme-Coin geht viral und setzt dabei auf ein altbekanntes Slang-Wort, das häufig auch mit PEPE assoziiert wird. Damit hat COPIUM so ziemlich alles, was man benötigt, um erfolgreich zu werden. Zugleich gibt es bestimmte Anreizsysteme zum Kaufen und Hodln, wie die NFT- und Token-Airdrops. Diese dürften mittelfristig den Verkaufsdruck reduzieren und eine nachhaltige Wertsteigerung begünstigen.

Vielleicht holt COPIUM nicht PEPE ein. Doch auch ohne das Flippening mit dem Frosch-Coin zu erreichen, scheinen problemlos 10-100x Renditen möglich. Denn der eklatante Vorteil, den Anleger hier ausnutzen können, ist der frühe Einstiegszeitpunkt – vor dem Hype. Mit einer geringen Market Cap bleibt Raum für massive Kursgewinne in dem wohl attraktivsten Marktsegment im Mai 2023.

COPIUM jetzt kaufen: So funktioniert es

Wer jetzt COPIUM kaufen möchte, besucht einfach die offizielle Website oder verbindet sein Wallet mit der führenden DEX Uniswap. Um keinen Scammern auf den Leim zu gehen, nutzt man die folgende Contract-Adress vom offiziellen Twitter-Kanal von COPIUM.

Dann kauft man zweifelsfrei den richtigen Meme-Coin und kann von der aufstrebenden Community und dem vielversprechenden technischen Setup profitieren.

Denn wie sagt das Team so schön:

„Get ready to laugh your way to the moon with $COPIUM – where coping is the new winning!“

