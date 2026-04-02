Krypto News: Langfristige Bitcoin-Halter senden bullishes Signal

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Der Kryptomarkt steht aktuell weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Besonders risikoreiche Assets wie Bitcoin geraten in solchen Phasen häufig unter Druck. Doch ein genauer Blick auf die On-Chain-Daten zeigt: Im Hintergrund könnte sich bereits eine wichtige Trendwende anbahnen.

Neue Daten deuten darauf hin, dass sich das Verhalten der Anleger langsam verändert – und genau das könnte mittelfristig entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

Langfristige Investoren kehren zurück

Ein besonders aussagekräftiger Indikator ist die sogenannte „Long-Term Holder Supply“, also die Menge an Bitcoin, die von Investoren gehalten wird, die ihre Coins seit mindestens sechs Monaten nicht bewegt haben.

Nach einer längeren Phase der Abnahme zeigt dieser Wert nun erstmals wieder nach oben. Konkret bedeutet das: Es befinden sich aktuell mehr Bitcoin in Händen langfristiger Investoren, als von ihnen verkauft werden.

Bitcoin LTH supply turns positive again



Between geopolitical tensions and their economic consequences, the current environment remains very challenging for markets, particularly for risk assets but some investors seem to be betting on the long term.



—> We can observe that… pic.twitter.com/KrHbNFRhgd — Darkfost (@Darkfost_Coc) April 6, 2026

Diese Entwicklung gilt als konstruktives Signal, da sie darauf hindeutet, dass sich Marktteilnehmer wieder stärker auf langfristige Perspektiven konzentrieren – trotz kurzfristiger Unsicherheiten.

Was hinter dem Signal wirklich steckt

Wichtig ist jedoch, diesen Indikator richtig einzuordnen. Die steigende Long-Term Holder Supply bedeutet nicht zwingend, dass aktiv große Mengen Bitcoin gekauft werden.

Stattdessen basiert die Kennzahl auf dem UTXO-Modell: Bitcoin, die seit mindestens sechs Monaten nicht bewegt wurden, wechseln automatisch in die Kategorie der langfristigen Bestände.

Das heißt: Ein Teil dieses Anstiegs entsteht schlicht dadurch, dass bestehende Bestände gehalten werden – und nicht unbedingt durch neue Käufe.

Dennoch bleibt die Aussagekraft hoch: Wenn weniger Coins bewegt werden, zeigt das ein wachsendes Vertrauen der Anleger.

Trendwende im Anlegerverhalten

Besonders spannend ist der Blick auf die jüngste Entwicklung. Nachdem die Kennzahl Ende November noch deutlich im negativen Bereich lag, hat sie sich inzwischen wieder ins Positive gedreht.

Im Durchschnitt werden aktuell wieder über 300.000 BTC mehr gehalten als verkauft. Das deutet darauf hin, dass sich das Marktverhalten klar in Richtung „Halten statt Verkaufen“ verschiebt.

Historisch betrachtet gingen solche Phasen häufig einer positiven Kursentwicklung voraus.

Noch kein endgültiges Kaufsignal

Trotz der positiven Signale ist Vorsicht angebracht. In vergangenen Bärenmärkten kam es ebenfalls zu kurzfristigen Erholungen dieser Kennzahl, ohne dass daraus unmittelbar ein nachhaltiger Aufwärtstrend entstanden ist.

Entscheidend wird daher sein, ob sich dieser Trend fortsetzt. Sollte die Long-Term Holder Supply über einen längeren Zeitraum weiter steigen, würde das die bullische These deutlich stärken.

Aktuell befindet sich der Markt somit in einer Übergangsphase: Erste positive Signale sind erkennbar, aber eine klare Bestätigung steht noch aus. Viele Anleger suchen bereits nach Altcoins, die von einer Erholung des Marktes überdurchschnittlich stark profitieren könnten, wobei vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) immer wieder genannt wird.

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Bitcoin Hyper ($HYPER): Mehr Nutzen für das Bitcoin-Ökosystem

Parallel zur Entwicklung rund um Bitcoin entstehen immer mehr Projekte, die das Netzwerk funktional erweitern wollen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) verfolgt dabei einen besonders spannenden Ansatz. Durch die Integration moderner Technologien wie der Solana Virtual Machine soll Bitcoin nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch aktiv im DeFi-Bereich genutzt werden können.

Das eröffnet neue Möglichkeiten wie Staking, Lending oder schnelle Transaktionen, direkt auf Basis von Bitcoin und könnte sich so als echter Gamechanger erweisen. Gerade in einer Phase, in der langfristige Investoren wieder Vertrauen aufbauen, könnten solche Erweiterungen eine wichtige Rolle spielen, um zusätzliches Kapital in das Ökosystem zu ziehen.

Der $HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 32 Millionen Dollar investiert. Damit handelt es sich um einen der erfolgreichsten Krypto Presales der letzten Jahre, weshalb Analysten eine Kursexplosion nach dem Launch erwarten.

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