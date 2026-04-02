DAX23.168 -0,6%Est505.693 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 -0,6%Nas21.879 +0,2%Bitcoin60.048 +0,2%Euro1,1554 +0,3%Öl108,5 -0,7%Gold4.675 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Trumps Iran-Rede: DAX geht leichter ins lange Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Rheinmetall, Telekom, Intel, Tesla, Öl-Aktien, Micron, Pharmawerte, Airbus, Thales, OHB im Fokus
Top News
Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse Aktien im Todeskreuz: Das bedeutet das Death Cross an der Börse
Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick Später Doppelschlag: Dortmund besiegt Stuttgart im Topspiel - BVB-Aktie im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Krypto News: Langfristige Bitcoin-Halter senden bullishes Signal

06.04.26 13:14 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
55.306,3498 CHF 60,0347 CHF 0,11%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
60.048,2023 EUR 132,0900 EUR 0,22%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
52.377,8156 GBP 82,7335 GBP 0,16%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11.059.481,8386 JPY 41.595,8463 JPY 0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
69.380,1038 USD 419,6167 USD 0,61%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,10%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,22%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,15%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,47%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -0,60%
Charts|News

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier.
Bitcoin Hashrate crasht: Maxi Doge Presale bei 4,5 Mio. USD, unabhängig vom Mining-Drama

Der Kryptomarkt steht aktuell weiterhin unter dem Einfluss geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Besonders risikoreiche Assets wie Bitcoin geraten in solchen Phasen häufig unter Druck. Doch ein genauer Blick auf die On-Chain-Daten zeigt: Im Hintergrund könnte sich bereits eine wichtige Trendwende anbahnen.

Neue Daten deuten darauf hin, dass sich das Verhalten der Anleger langsam verändert – und genau das könnte mittelfristig entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein.

Langfristige Investoren kehren zurück

Ein besonders aussagekräftiger Indikator ist die sogenannte „Long-Term Holder Supply“, also die Menge an Bitcoin, die von Investoren gehalten wird, die ihre Coins seit mindestens sechs Monaten nicht bewegt haben.

Nach einer längeren Phase der Abnahme zeigt dieser Wert nun erstmals wieder nach oben. Konkret bedeutet das: Es befinden sich aktuell mehr Bitcoin in Händen langfristiger Investoren, als von ihnen verkauft werden.

Diese Entwicklung gilt als konstruktives Signal, da sie darauf hindeutet, dass sich Marktteilnehmer wieder stärker auf langfristige Perspektiven konzentrieren – trotz kurzfristiger Unsicherheiten.

Was hinter dem Signal wirklich steckt

Wichtig ist jedoch, diesen Indikator richtig einzuordnen. Die steigende Long-Term Holder Supply bedeutet nicht zwingend, dass aktiv große Mengen Bitcoin gekauft werden.

Stattdessen basiert die Kennzahl auf dem UTXO-Modell: Bitcoin, die seit mindestens sechs Monaten nicht bewegt wurden, wechseln automatisch in die Kategorie der langfristigen Bestände.

Das heißt: Ein Teil dieses Anstiegs entsteht schlicht dadurch, dass bestehende Bestände gehalten werden – und nicht unbedingt durch neue Käufe.

Dennoch bleibt die Aussagekraft hoch: Wenn weniger Coins bewegt werden, zeigt das ein wachsendes Vertrauen der Anleger.

Trendwende im Anlegerverhalten

Besonders spannend ist der Blick auf die jüngste Entwicklung. Nachdem die Kennzahl Ende November noch deutlich im negativen Bereich lag, hat sie sich inzwischen wieder ins Positive gedreht.

Im Durchschnitt werden aktuell wieder über 300.000 BTC mehr gehalten als verkauft. Das deutet darauf hin, dass sich das Marktverhalten klar in Richtung „Halten statt Verkaufen“ verschiebt.

Historisch betrachtet gingen solche Phasen häufig einer positiven Kursentwicklung voraus.

Noch kein endgültiges Kaufsignal

Trotz der positiven Signale ist Vorsicht angebracht. In vergangenen Bärenmärkten kam es ebenfalls zu kurzfristigen Erholungen dieser Kennzahl, ohne dass daraus unmittelbar ein nachhaltiger Aufwärtstrend entstanden ist.

Entscheidend wird daher sein, ob sich dieser Trend fortsetzt. Sollte die Long-Term Holder Supply über einen längeren Zeitraum weiter steigen, würde das die bullische These deutlich stärken.

Aktuell befindet sich der Markt somit in einer Übergangsphase: Erste positive Signale sind erkennbar, aber eine klare Bestätigung steht noch aus. Viele Anleger suchen bereits nach Altcoins, die von einer Erholung des Marktes überdurchschnittlich stark profitieren könnten, wobei vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) immer wieder genannt wird. 

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Mehr Nutzen für das Bitcoin-Ökosystem

Parallel zur Entwicklung rund um Bitcoin entstehen immer mehr Projekte, die das Netzwerk funktional erweitern wollen.

Bitcoin Hyper ($HYPER) verfolgt dabei einen besonders spannenden Ansatz. Durch die Integration moderner Technologien wie der Solana Virtual Machine soll Bitcoin nicht nur als Wertspeicher dienen, sondern auch aktiv im DeFi-Bereich genutzt werden können.

Das eröffnet neue Möglichkeiten wie Staking, Lending oder schnelle Transaktionen, direkt auf Basis von Bitcoin und könnte sich so als echter Gamechanger erweisen. Gerade in einer Phase, in der langfristige Investoren wieder Vertrauen aufbauen, könnten solche Erweiterungen eine wichtige Rolle spielen, um zusätzliches Kapital in das Ökosystem zu ziehen.

Der $HYPER-Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger über 32 Millionen Dollar investiert. Damit handelt es sich um einen der erfolgreichsten Krypto Presales der letzten Jahre, weshalb Analysten eine Kursexplosion nach dem Launch erwarten. 

Jetzt noch für kurze Zeit $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.