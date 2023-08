Krypto News: Lizenziertes Krypto-Casino über Telegram - die Mega Dice Telegram Casino App

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Mit der Eröffnung des global ersten, lizenzierten und Krypto-basierten Casinos, das über Telegram zugänglich ist, setzt Mega Dice auf den Zukunftstrend Krypto-Casino. Denn zweifelsfrei ist die Krypto-Casino-Branche ein großes Geschäft und erfreut sich wachsender Beliebtheit, da das Geschäftsmodell die einzigartigen Vertrauensfunktionen der Blockchain nutzt, um mehr Fairness, Transparenz und Sicherheit in die Branche zu bringen.

Aktuell gilt Stake.com als größtes Krypto-Casino der Welt mit geschätzten 2,6 Milliarden $ Umsatz im Jahr 2022, so berichtete die Financial Times.

Mit einem innovativen Angebot möchte das Mega Dice-Casino über Telegram Stake.com herausfordern und spricht dabei direkt das Glücksspielpublikum an.

Mega Dice hat eine Zielgruppe von 700 Millionen Telegram-Nutzern

Schätzungen zufolge hatte Telegram im Jahr 2022 rund 700 Millionen aktive Nutzer. Der Messenger ist in der Krypto-Community aufgrund seiner mitunter überlegenen Funktionen im Vergleich zu WhatsApp überaus populär.

Ergo hat der lizenzierte Casino-Betreiber Mega Dice die Gunst der Stunde genutzt, das Angebot an Millionen von Krypto-Fans zu bringen und auch die breite Öffentlichkeit anzusprechen.

Mega Dice setzt dabei insbesondere auf die leistungsstarken Bot-Funktionen von Telegram. Mittels Automatisierung kann Mega Dice die bevorzugte Messaging-Plattform für das Hosting innovativer Produkte nutzen, vom einfachen Gaming bis hin zum Krypto-Handel.

Nun können Entwickler mit Telegram Bots programmieren, um Prozesse auszuführen, die von Benutzern durch das Senden von textbasierten Befehlen ausgelöst werden. Mit Mega Dice wird nun alles via Mausklick zugänglich.

Eine Sprecherin von Mega Dice äußerte sich dergestalt zum Produktlaunch:

„Wir sind hocherfreut, dass wir dieses einmalige Produkt entwickelt haben. Es zeigt, dass wir nicht nur innovativ sind, sondern auch von dem leidenschaftlichen Wunsch angetrieben werden, unseren freundlichen und sicheren Spieleservice überall dorthin zu bringen, wo unsere potenziellen Nutzer zu finden sind.“

„Telegram ist nicht nur eine der leistungsstärksten Technologien, die es gibt, sondern auch eines der am schnellsten wachsenden Netzwerke im Internet, und wir freuen uns, Teil dieses Wachstums zu sein.“

„Aber als Geschäftsidee war es vielleicht naheliegend, Mega Dice zu Telegram zu bringen. Dennoch glauben wir, dass es Pioniere braucht, um das auszuführen, was im Nachhinein als selbstverständlich angesehen wird.“

„Die Akzeptanz seit dem heimlichen Start von Mega Dice ist einfach unglaublich.“

Mega Dice-Bot macht das Onboarding einfach und das Spielen besser

Die Benutzerfreundlichkeit der Telegram-Bots ist der primäre Grund, warum die Plattform bereits jetzt ein Favorit der Krypto-Community ist, sodass Mega Dice in einen attraktiven Zielmarkt eintritt. Mega Dice über Telegram bedeutet, dass keine KYC erforderlich ist. Da Telegram-Nutzer das Konto über ihre Telefonnummer verifizieren, wird das Onboarding zum Kinderspiel. In Zukunft brauchen Nutzer nur ein Telegram-Konto, um mit Mega Dice zu starten.

Dafür besuchen Interessierte einfach https://t.me/megadicecasinobot, klicken auf „Start“, und es öffnet sich die Verbindung zur Web-App. Hier können die Spieler Bitcoin, Ethereum, USDT oder Dogecoin in die Wallet-Adressen einzahlen.

Kryptowährungen einzahlen und 200 % Bonus erhalten

Alle neuen Kunden von Mega Dice erhalten einen 200 % Einzahlungsbonus bis zu 1 BTC. Wer sich für den Bonus qualifizieren möchte, muss Kryptowährungen im Wert von mindestens 20 USD, EUR oder GBP einzahlen.

Dafür überweisen die Spieler ihre Kryptowährungen von ihrem Wallet auf die eigens erstellten Adressen bei Mega Dice. Umgehend können die Kunden mit Tausenden von Spielen durchstarten.

Beispielsweise stehen beliebte Spielautomaten wie Gates of Olympus, Wanted Dead or Alive und klassische Novomatic-Titeln wie Book of Ra zur Verfügung. Zugleich gibt es eine große Auswahl an Live-Casino-Spielen von führenden Anbietern wie Evolution Gaming und den Krypto-Fan-Favoriten Plinko und Aviator von Spribe

Mega Dice dürfte für jeden Casino-Fan das Passende bereithalten.

Obgleich die mobile und Desktop-Version bei Mega Dice auch normales Geld als Zahlungsmethoden wie Wire Transfer, Apple Pay oder Google Pay bereithalten, ist die eigenständige Telegram-Erfahrung aktuell auf Krypto beschränkt. Sofortige Abhebungen sind ebenfalls möglich, sodass Nutzer stets ihre Gewinne schnell erhalten können.

10 % Provision für Weiterempfehlungen

Wenn den Kunden gefällt, was sie sehen und spielen, warum sollten sie das Angebot nicht weiterempfehlen? Für jeden neuen Kunden erhalten die Spieler eine Provision von 10 % auf alle Einsätze dieser Spieler. Der Empfehlungsbonus wird monatlich in USDT ausgeschüttet.

Mega Dice wurde erst in diesem Jahr entwickelt und wird von der MIBS B.V. betrieben, die wiederum eine Lizenz vom Gouverneur von Curacao erhalten hat – die Master Gaming License.

Zugleich erfüllt die Wettplattform alle EU-Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche. Darüber hinaus haben sich diverse Praktiken des verantwortungsvollen Glücksspiels bewährt, wie die Möglichkeit für Personen mit Glücksspielproblemen, sich selbst auszuschließen, oder der Schutz Minderjähriger.

Die Nutzer berichten zugleich von einem effizienten Kundensupport bei Mega Dice. Hier gibt es einen 24-Stunden-Helpdesk an sieben Tagen in der Woche und einen hilfreichen Online-Chat.

Zugleich können die Nutzer der Community-Telegram-Gruppe beitreten, um sich mit anderen Spielern auszutauschen. Hier steht den Nutzern das Team zur Verfügung, um Fragen zu stellen, Empfehlungen zu erhalten oder Unterstützung zu bekommen.

Mega Dice hat sich mit 50 Software-Anbietern zusammengeschlossen, um das Gaming-Angebot aufzubauen. Nicht alle Spiele sind in allen Ländern verfügbar, da Mega Dice die Gesetze in allen Ländern einhält, in denen das Krypto-Casino verfügbar ist.

Mega Dice verbindet Kryptos mit Telegram

Mega Dice verbindet die Macht von Kryptowährungen mit den Vorteilen von Telegram, um Millionen Nutzer auf der ganzen Welt anzuziehen. Mit Innovation geht Mega Dice den Weg voran – viele Unternehmen dürften sich in den nächsten Jahren ebenfalls daran versuchen. Das raffinierte Modell und der First-Mover-Vorteil machen Mega Dice jedoch zu einem attraktiven Angebot rund um Telegram-Bot-Service für Krypto-Casinos.

Da man für das neue Angebot nur ein Telegram-Konto und ein Krypto-Wallet benötigt, dürfte der Einstieg schnell gelingen. Schließlich sind Kryptowährungen auf eine Art und Weise global, wie es Fiat-Währungen eben niemals sein werden, so Larry Fink, BlackRock-CEO.

Krypto-basierte Wetten auf Telegram setzen auf die Stärke dezentraler, digitaler Währungen und Telegrams technische Vorteile in puncto Sicherheit & Datenschutz – das Ergebnis ist eine Casino-App, die Millionen von Nutzer anziehen könnte.