Krypto News: Macht der Move-2-Earn Trend die Deutschen wirklich fitter?

Die Fitnessbranche hat sich in den letzten Jahren zweifelsfrei stark verändert. Einst waren elektronische Fitnesshelfer wie Schrittzähler, Fitnesstracker und Fitness-Apps eine Rarität, doch heute werden die digitalen Helfer von fast jedem genutzt. Kaum verwunderlich, dass die Apple Watch einen immer wichtigeren Bestandteil am Umsatzmix von Apple ausmacht.

Die Digitalisierung hat Einzug in die Fitnessbranche erhalten und schuf im ersten Schritt die Möglichkeit einer digitalen Dokumentation von Workouts und individuellen Fortschritten. Diese Daten können aufbereitet, leicht eingesehen und analysiert werden, um Erfolge und Bedürfnisse der Sportler zu erkennen. Diese Entwicklung bietet insbesondere Start-ups, die digitale Fitness-Apps und ähnliche Anwendungen anbieten, eine große Chance. Klassische Fitnessstudios hingegen müssen proaktiv aufrüsten, um mit der digitalen Konkurrenz mitzuhalten. Die Verfügbarkeit von Fitnessangeboten hat sich verändert und auch die Herangehensweise an die Themen Gesundheit und Fitness ist im Jahr 2023 eine Neue. Die Blockchain-Technologie hat weiteres Disruptionspotenzial, wenn es um Sport & Fitness geht.

Doch bietet die Verbindung von Fitness und Digitalisierung, von Sport und Blockchain sowie Wellness und Kryptos wirklich die Chance, die Erreichung der Trainingsziele zu fördern und uns Deutsche fitter zu machen?

Move-2-Earn kann die Menschen zweifelsfrei motivieren, mehr zu trainieren und aktiver zu sein, indem eine finanzielle Belohnung für körperliche Aktivität offeriert wird. Durch kontinuierliche Anreize kann die Technologie dazu beitragen, dass sich Menschen mehr bewegen und ihre Fitness verbessern. Allerdings hängt der Erfolg natürlich stets von der tatsächlichen Umsetzung des Programms und der individuellen Motivation ab. Zusätzliche Faktoren wie Ernährung, Erholung und Stress müssen ebenfalls berücksichtigt werden, um eine ganzheitliche Verbesserung der Gesundheit zu erreichen.

Alle Jahre wieder: Sport-Boom & der Wandel zur hybriden Fitnesswelt

Eine Umfrage von Statista offenbarte Anfang des Jahres, dass Sport & Gesundheit auch im Jahr 2023 unter den beliebtesten Neujahrsvorsätzen der Deutschen dominieren. 36 Prozent der Befragten möchten demnach ihr Gewicht reduzieren, während etwa jeder Zweite (48 bzw. 49 %) plant, mehr Sport zu treiben oder sich gesünder zu ernähren. Dieser Trend erfährt nicht nur zum Start in ein neues Jahr Relevanz. Denn eine ganze Branche verdient mit dem Versuch der Konsumenten, ihre Gesundheit zu verbessern, ihr Geld.

Die deutsche Fitnessindustrie verzeichnete zwischen 2010 und 2019 einen kontinuierlichen Anstieg der Umsätze, der durch die Corona-Pandemie eine Zäsur erlebte. Viele Studios mussten schließen oder unter strengen Auflagen arbeiten, woraus eine geringere Attraktivität für die Sportler resultierte. Im Jahr 2022 kehrte langsam wieder Normalität ein, Nachholbedarf weiterhin inklusive. Denn Fitness findet nicht mehr nur in traditionellen Studios statt, sondern wird auch dank Corona als Katalysator zunehmend hybrider: Menschen kombinieren Fitnesseinrichtungen mit Sport zu Hause oder im Freien. Die Digitalisierung bietet die einmalige Chance, Angebote durch digitale Leistungen zu ergänzen und eine hybride Fitnesswelt für den Kunden zu schaffen – ganz nach den individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen.

Move-2-Earn & Metaverse: Gigantische Chancen für Fitness, Gesundheit & Wellness

Move-2-Earn ist ein dem Krypto-Markt immanentes Konzept, das als Weiterentwicklung von Play-2-Earn finanzielle Belohnungen für körperliche Aktivität anbietet. Dabei wird meist eine mobile Applikation verwendet, um die Aktivität der Teilnehmer zu verfolgen und Rewards zu sammeln. Durch die gezielte Kombination von Gesundheitsförderung und finanzieller Belohnung soll die Motivation der Menschen gesteigert werden. Diese werden zustätzlich motiviert, dauerhaft den inneren Schweinehund zu überwinden.

Möglichkeiten, die sich aus Move-2-Earn ergeben, betreffen insbesondere die Motivation der Nutzer. Mittels Gamification soll durch die Integration von spielerischen Elementen die Teilnahme am Programm attraktiver und spannender werden. Infolgedessen steigt die Motivation der Teilnehmer. Die Bereitschaft wächst, regelmäßig aktiv zu bleiben, und an den Wettbewerben und Herausforderungen teilzunehmen.

Das Metaverse bietet ebenfalls weitreichendes Potenzial bei der Verbindung mit Move-2-Earn, indem Move-2-Earn die Nutzung von virtuellen Welten integriert, um die Motivation abermals zu stärken und Fitness intuitiver zu handhaben. Diesbezüglich generiert das Metaverse interaktive und immersive Erfahrungen, um eine größere Anzahl von Nutzern anzusprechen. Auch Krypto-Enthusiasten und Gamer könnten infolgedessen eine neue Sport-Affinität entwickeln, die uns Deutsche in der Gesamtheit fitter macht.

Beispiel Fight Out (FGHT): Innovatives Move-2-Earn-Projekt möchte eine gesamte Branche disruptieren

Wir alle kennen wohl die Beispiele an M2E-Coins der ersten Generation, wie SWEAT oder STEPN. Doch um die Vorläufer ist es ruhig geworden. Wie so häufig in einem Innovationszyklus werden die Letzten die Ersten sein, während die Ersten als Wegbereiter in die Geschichte eingehen. Nun schickt sich Fight Out an, die Fitnessbranche zu disruptieren und Move-2-Earn endlich in den Mainstream zu bringen.

Fight Out steht kurz vor dem Start, aktuell kann der native ERC-20-Token FGHT Im Presale erworben werden. Im Zentrum der Plattform steht der individuelle NFT-Avatar, der auf den tatsächlichen Leistungen des Nutzers im echten Leben basiert. Jedes Training, das Sportler mit Fight Out absolvieren, entwickelt den Avatar weiter. Zugleich können die Nutzer sogenannte REPS Token erhalten, eine Off-Chain-Währung, die sich später in FGHT tauschen lässt.

Fight Out ist ein Fitness-Metaverse, das es den Nutzern ermöglichen möchte, sich schnell mit der Community zu vernetzen oder an Wettbewerben teilzunehmen. Es existieren unterschiedliche Spielmodi, mit denen man durch Sport und in hochkarätigen Turnieren Belohnungen verdienen kann. Die Avatar-Statistiken von Fight Out entwickeln bestehende Metaverse-Konzepte gekonnt weiter, da sie eben auf die tatsächlichen Leistungen referieren.

Durch die Einbindung von Profi-Kampfsportlern, die Verwendung von individuellen Trainingsplänen und die Erstellung Blockchain-basierter Kurse soll der maximale Mehrwert für alle Beteiligten geschaffen werden, um dem Massenmarkt näher zu kommen.

Fazit: M2E bietet weitreichende Chancen, doch am Ende kommt es auf uns alle an

Der Move-2-Earn Trend hat zweifellos das Potenzial, die Deutschen fitter zu machen, sofern in Zukunft Krypto-basierte Anwendungen die Evolution der Fitnessbranche begleiten. Durch die Anreizstruktur kann Move2Earn mehr Motivation und zielgerichtetes Training bedingen. Studien zeigen, dass eine ganzheitliche Herangehensweise, wie sie eben auch beim neuen Projekt Fight Out implementiert wurde, immer beliebter wird und positive Wirkung auf die Fitness der Nutzer hat.

Allerdings sollte man nicht vergessen, dass am Ende eines jeden Tages die Nutzer selbst für die Erfolge verantwortlich sind und die Verantwortung nicht auf ein Konzept abwälzen sollten. Move-2-Earn kann unterstützen, die Ziele zu erreichen, gesünder zu leben oder mehr Sport zu machen – die Entscheidung zur Verantwortungsübernahme sollte jedoch bewusst getroffen werden. Denn es ist von herausragender Bedeutung, dass man die eigenen Bedürfnisse im Blick behält und sich nicht ausnahmslos von Belohnungen leiten lässt. Letztendlich ist es dann eine Kombination aus motivierenden Anreizen und dem eigenen Willen, welche den Weg zu den individuellen Trainingszielen begleitet.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.