Krypto News: Mythical Games erhält 37 Mio. $ von A16z und weiteren Top-Investoren

Mythical Games, ein Titan im Web3-Spieleuniversum, hat erneute eine hohe Finanzierungssumme von 37 Mio. $ von namhaften Investoren eingeworben, wie A16z, Animoca Brands, Ark Invest und Moonpay. Was bedeutet das für ihre Spiele wie NFT Rivals, Blankos, Nitro Nation und Magic Fight? Lesen Sie jetzt den folgenden Beitrag, um keine spannenden und lukrativen Entwicklungen auf dem bedeutendsten Kryptosektor zu verpassen!

Eine kapitalstarke Partnerschaft im Aufbau

Im Zuge der digitalen Spielerevolution hat Mythical Games gerade eine beeindruckende Finanzspritze erhalten. Mit einem Betrag von 37 Mio. $, der Teil einer erweiterten Series-C1-Finanzierungsrunde ist, hat das Unternehmen die Aufmerksamkeit der Kryptowelt auf sich gezogen.

Dabei hat der digitale Vermögensverwalter Scytale Digital die Runde angeführt, mit Beteiligung von ARK Invest, Animoca Brands, PROOF und MoonPay. A16z, Signum Growth, Struck Capital und WestCap, haben sich ebenfalls der Finanzierungsrunde angeschlossen.

Dabei konnte Mythical Games bereits zuvor während einer Serie-C-Finanzierungsrunde 150 Mio. $ einwerben. Geführt wurde die Mittelbeschaffung damals im November 2021 von a16z.

Im Januar haben sie erst um weitere 50 Mio. $ gebeten. Zudem äußerte sich das Team mit den Worten, dass sie in diesem Jahr noch weitere 20 – 30 Mio. $ von Investoren aufnehmen und damit die Finanzierungsrunde abschließen wollen.

Mithilfe der neuen Finanzmittel soll die Skalierung der Spiele und Ausweitung der Zielgruppe vorangetrieben werden. Gleichzeitig versucht das Unternehmen ein rentables und nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.

Der Geschäftsführer John Linden ist überzeugt, dass alle wichtigen Bestandteile für den Erfolg gegeben sind, wie eine funktionierende Blockchain, ein attraktiver Mark, die richtige Strategie und die passenden Spielen.

Damit ist jedoch noch lange nicht Schluss. Denn Mythical Games plant, sobald das Unternehmen die Profitabilität erreicht hat, eine weitere Finanzierungsrunde der Series D zu beginnen. Auf diese Weise soll dann ein enormes Wachstum erzielt werden.

Mythical Games – Ein Einhorn in der Web3-Spielewelt

Aaaaand we're numero uno in the Action category on the App Store.



LFG, Rivals.



Keep. Downloading. Keep. Sharing. pic.twitter.com/5PhyIKH0C0 — NFL Rivals (@PlayNFLRivals) April 27, 2023

Mythical Games entwickelt sich zu einem aufstrebenden Akteure in der revolutionären Web3-Spielewelt. Im vergangenen Jahr soll es 2,5 Mio. neue Nutzer gewonnen haben. Dabei erzielte es einen täglichen Umsatz im Umfang von 1 Mio. $. Dabei kommt Mythical Games mittlerweile auf eine Bewertung von 1,25 Mrd. $.

Zu dem Projekt gehört eine der populärsten Spielesammlung auf dem Web3-Markt, darunter das brühmte NFL Rivals, das quirlige Blankos Block Party, das fesselnde Magic Fight und die aufregende neue Ergänzung, Nitro Nation World Tour. All dies hat dazu beigetragen, ihre Position als „Einhorn“ im Gaming-Sektor zu zementieren.

NFL Rivals – NFL-Sportspiel von Mythical Games

NFL Rivals hat den eSport-Bereich revolutioniert, indem es als erstes Blockchain-basiertes NFL-Mobilspiel den Spielern ermöglicht, wertvolle digitale Assets zu erwerben, zu tauschen und zu verkaufen. Es hat die Brücke zwischen traditionellem Sport und eSport geschlagen und einen neuen Standard für Sportspiele gesetzt. Mit der Blockchaintechnologie als Grundlage bietet es eine innovative Plattform, auf der Spieler ihre Leistungen verbessern und gleichzeitig Belohnungen in Form von kryptographischen Vermögenswerten erhalten können.

Blankos Block Party – Open-World-Multiplayer-Spiel von Mythical Games

Im Gegensatz dazu ist Blankos Block Party ein Open-World-Multiplayer-Spiel, das Kreativität und soziale Interaktion in den Vordergrund stellt. Spieler können ihre eigenen Blankos sammeln, gestalten und handeln, wobei jeder Blanko seine eigenen Fähigkeiten und Persönlichkeiten besitzt. Die lebendige und farbenfrohe Spielwelt lädt Spieler aller Altersklassen ein, in der virtuellen Umgebung miteinander zu interagieren und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Besonders bemerkenswert daran ist, dass es seit September 2022 im populären Epic Games Store verfügbar ist.

Epic Spell Wars: Magic Fight – Kartenspiel von Mythical Games

Epic Spell Wars: Magic Fight, eine Zusammenarbeit von Mythical Games und Cryptozoic’s CCG Labs, ist ein aufregendes Kartenspiel, das 2023 auf den Markt kommen soll. Das Game nutzt NFT-Technologie und basiert auf der Kultmarke von Cryptozoic Entertainment. Spieler werden in der Lage sein, in intensiven Kartenkämpfen digitale Sammelobjekte zu erwerben und zu handeln, während sie darum kämpfen, der ultimative Zauberer zu werden. Magic Fight stellt eine neue Ära der Spielerbeteiligung und des Eigentums in der Gaming-Welt dar.

Nitro Nation World Tour – Rennspiel von Mythical Games

Die neueste Ergänzung, Nitro Nation World Tour, ist ein bevorstehendes Web3-Free-to-Play-Mobile-Rennspiel, das Spielern eine aufregende und immersive Rennerfahrung verspricht. Nitro Nation stellt den Adrenalinschub des Hochgeschwindigkeitsrennens in den Mittelpunkt und kombiniert ihn mit der aufkommenden Web3-Technologie, um den Spielern mehr Kontrolle und Eigentum über ihre digitale Rennwelt zu geben.

Die Auswirkungen der Finanzierung von Mythical Games

Jedes dieser Games spielt eine entscheidende Rolle in der Mission von Mythical Games, Web3-Technologien in den Mainstream zu bringen sowie gleichzeitig unterhaltsame und lohnende Spielerfahrungen zu liefern. Durch ihre jüngste Finanzierungsrunde ist Mythical Games gut positioniert, um ihr beeindruckendes Spielportfolio weiter auszubauen und ihre Vision von einer demokratisierten und spielerorientierten digitalen Spielewelt zu verwirklichen.

