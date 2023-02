Krypto News: Nachhaltigstes Projekt beginnt wöchentliche Tokenburning nach 1,57 Mio. $

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die blockchainbasierte Lösung für das Aufladen von Elektrofahrzeuge C+Charge beginnt in dieser Woche mit dem Burning der in den einzelnen Presalephasen übrig gebliebenen Token. Dabei ist für jede der Phasen des Presales eine Dauer von 1 Woche angesetzt. Das erste Burning wird nun am 22. Februar um 18:10 Uhr +UTC erfolgen. Die entsprechende Transaktion kann dann über den folgenden Link überprüft werden: https://bscscan.com/tx/0x4ec215ea76b33b760e84fbf67ebc0dd2dfc85ba1c667617e71bf477f24e1de91

Die Token, welche verbannt wurden, stammen aus der 2. Vorverkaufsphase und waren insgesamt 35.685.291 CCHG. Dabei stehen über den Vorverkauf insgesamt 400 Mio. Coins der insgesamt 1 Mrd. CCHG zum Angebot zur Verfügung. Das nächste Burning in Höhe von 35.815.716 CCHG-Token aus der dritten Phase des Presales wird vor dem Abschluss der aktuellen, vierten Phase stattfinden.

Beim Burning handelt es sich um ein Verfahren, bei welchen Kryptowährungen aus der Umlaufversorgung vernichtet werden. Dies geschieht durch eine Transkation an eine tote Adresse, welche die Token zwar empfangen, aber nicht wieder versenden kann. Die Investoren profitieren dabei von einer Wertsteigerung der übrig gebliebenen Coins.

Insgesamt soll der Vorverkauf über 8 Stufen abgewickelt werden. Derzeit befindet sich der Presale schon in der 4. Phase, wobei die Etappe 2 bis 8 jeweils für eine Woche laufen.

Jetzt rechtzeitig vor Burnings in CCHG mit Rabatt investieren!

Nur noch 4 Tage bis zum Ende der 4. Vorverkaufsphase und zur Preiserhöhung

Vor 2 Tagen endete die 3. Phase des Vorverkaufs von C+Charge. Bisher konnten über den Presale bereits 1.576.539,67 US-Dollar eingenommen werden. Die nächste Preiserhöhung findet in 4 Tagen statt. Dabei können die CCHG-Token derzeit noch für 0,017 US-Dollar gekauft werden und steigen in der nächsten Phase auf 0,018 US-Dollar. Alle Investoren aus der 1. Vorverkaufsphase haben bisher schon Buchgewinne in Höhe von fast 31 % erzielt. Nach Abschluss des Presales wird diese auf 81 % angestiegen sein.

C+Charge ist die ideale Lösung für den Markt, weil es die Probleme aufgrund der Folgewirkungen des Klimawandelns abmildern kann. Zudem bietet der Token außergewöhnliche Vorteile für die Verbraucher, da sie durch das Aufladen im Unterschied zur Konkurrenz Kohlenstoffemissionsguthaben verdienen. Daher ist es anzunehmen, dass mit Zunahme der Bekanntheit auch die Nachfrage nach den Token steigen wird.

Allerdings wird nun ein schnelles Handeln erforderlich, wenn man sich die Token noch für den aktuell günstigen Preis reservieren möchte, bevor die nächste Preiserhöhung am 1. März stattfindet. Das Finanzierungsziel des Vorverkaufs liegt bei 6,85 Mio. US-Dollar und ist damit etwas höher als die ursprünglichen 6,6 Mio. US-Dollar. Im Unterschied zu anderen Presales gibt es bei C+Charge jedoch keinerlei Sperrzeiten und so könnten die Coins direkt am ersten Notierungstag verkauft werden.

Erwirbt man die Token zum jetzigen Zeitpunkt, so kann man noch immer von einer nominalen Rendite in Höhe von 38 % bis zum Abschluss des Vorverkaufs am 29. März profitieren. Alle weiteren Details dazu können der unteren Tabelle entnommen werden.

Im Folgenden findet sich die Auflistung mit allen Details aus den unterschiedlichen Vorverkaufsstufen. Zu diesen zählen die jeweiligen Chargenpreise, die Vorverkaufsrendite, die verkaufte Tokenanzahl pro Stufe, die Erhöhungssumme, das Enddatum der jeweiligen Phasen und die Anzahl der vernichteten Token:

Jetzt rechtzeitig bis zu 38 % Buchgewinne mit CCHG sichern!

Phase Preis Vorverkaufsrendite % der Token Anzahl der Token $-Wert Enddatum Verbleibende Token verbrannt Phase 1 $0,01300 81 % 15 % 60.000.000 780.000 08. Feb. 0 Phase 2 $0,01450 62 % 15 % 60.000.000 870.000 15. Feb. 35.658.291 Phase 3 $0,01600 47 % 15 % 60.000.000 960.000 22. Feb. Phase 4 $0,01700 38 % 15 % 60.000.000 1.020.000 01. Mrz. Phase 5 $0,01800 31 % 10 % 40.000.000 720.000 08. Mrz. Phase 6 $0,01900 24 % 10 % 40.000.000 760.000 15. Mrz. Phase 7 $0,02000 18 % 10 % 40.000.000 800.000 22. Mrz. Phase 8 $0,02350 0 % 10 % 40.000.000 940.000 29. Mrz. 400.000.000 6.850.000

Optimierung der Zahlungsmöglichkeiten für E-Auto-Ladeinfrastruktur

C+Charge konnte bereits den Kooperationspartner Flowcarbon von sich überzeugen. Dadurch erhalten die Fahrzeughalter von Elektroautos bei jedem Ladevorgang das CO₂-Emissionsguthaben in Form des Goodness Native Token (GNT) vergütet.

Ein Token dieses Kohlenstoffemissionsguthabens berechtigt den Inhaber zur Emission von einer Tonne des Treibhausgases. Bei den GNT-Token handelt es sich um freiwilliges, aber verifiziertes Emissionsguthaben, welches von VCs wie a16z Crypto, Samsung Next und Invesco unterstützt wird.

Neben der Demokratisierung des Kohlenstoffemissionsguthabens können mithilfe von C+Charge auch die Komplikationen durch unterschiedliche Messungsmethoden von Zahlungen behoben und stattdessen standardisiert werden.

Denn von C+Charge wird ein universelles und leicht nutzbares Zahlungssystem bereitgestellt. In diesem Zusammenhang benötigen die Betreiber für die Nutzung auch keine teuren Verkaufsstellen. Stattdessen zahlen die Fahrzeughalter einfach und bequem mit dem Token von C+Charge.

Ferner können die Verbraucher mit der Anwendung von C+Charge sich auch die zuverlässigen Stationen anzeigen lassen, welche problemfrei funktionieren. Für die Betreiber der Ladeinfrastruktur ermöglicht es hingegen, dass sie bestimmten Lademöglichkeiten überwachen und sogar über Fernwartung einige Probleme lösen können.

Jetzt frühzeitig in innovatives ESG-Start-up investieren!

Vorteile von C+Charge-App im Überblick:

Überwachung der CO₂-Emissionsgutschriften

Nahtlos plattformübergreifende Zahlungsmöglichkeiten

Einfach nutzbare Ladestationen-Anzeigemöglichkeit mit Geolokalisierung

Echtzeitanzeige der Wartezeiten von Ladestationen

Technische Ferndiagnosen für E-Auto-Tankstellen

CCHG-Token über Einkäufe mit der App verdienen

Emissionsguthaben kann in NFTs umgewandelt und gespeichert werden

Weltweit schnellere Einführung von E-Fahrzeugen und Ladestationen

Aktuell nutzen Unternehmen das CO₂-Emissionsguthaben als eine Art Steuer, welche sie bereits sind für die Verschmutzung der Umwelt zu zahlen. Wegen der bisherigen Praktiken im Kontext des Emissionsguthabens der Großunternehmen wird der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge jedoch behindert.

Denn derzeit profitieren von dem System mit dem Kohlenstoffemissionsguthaben primär diejenigen, welche die Treibhausgasemissionen für ihre Waren reduziert haben. Normalerweise gehören dazu auch die Verbraucher, die mit ihren Fahrzeugen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Aktuell werden den Fahrzeughaltern diese Vorteile jedoch ungerechterweise vorenthalten.

Bisher wird dem Markt des Emissionsguthabens bis zum Jahr 2027 ein Wert von 2,4 Billionen US-Dollar prognostiziert. Ein leichterer Zugang zu diesem Markt für die Fahrzeughalter von E-Autos könnte sich dabei für C+Charge zu einem besonders profitablen Geschäft entwickeln. Schließlich profitieren auch die Fahrzeughalter, weshalb es besonders stark gefragt sein könnte.

C+Charge scheint daher einen zukunftssicheren Anwendungsfall für die Blockchaintechnologie zu bieten. Schließlich handelt es sich beim Klimaschutz um ein notwendiges Thema, welches immer stärker in den Fokus rückt und laut offiziell anerkannter Experten uns auch noch in absehbarer Zukunft weiter beschäftigen wird.

Aufgrund der überzeugenden Vorteile und des außergewöhnlichen Konzepts konnte C+Charge bereits internationale Partner gewinnen. Dabei integriert Perfect Solutions Turkey das Zahlungsnetzwerk C+Charge in 20 % der Ladestationen der Türkei.

Jetzt frühzeitig in aussichtsreichen ESG-Coin investieren!

Einige Kryptowährungen der Top 100 haben in der letzten Zeit besonders starke Kursanstiege verzeichnet,die passenden Analysen zu ihnen finden sich unter: Conflux (CFX), Stack (STX), Neo (NEO), Filecoin (FIL), Tezos (XTZ) und Ankr (ANKR).

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 16 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 7 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und Coincierge.