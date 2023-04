Krypto News: Neuartiger Memecoin erobert die Kryptocommunity in Kürze

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der neue Memecoin Love Hate Inu hat erst am 8. März in diesem Jahr seinen Vorverkauf begonnen. In noch nicht einmal einem Monat konnte das Projekt schon eine Schar von begeisterten Fans und Investoren von sich begeistern. Auf diese Weise wurden mit Anstieg des Bekanntheitsgrades von Love Hate Inu über den Vorverkauf bereits mehr als 2,5 Mio. US-Dollar eingenommen. Worum es sich genau bei dem neuen Memecoin handelt und warum die Investoren ein so großes Potenzial in ihm sehen, wird nun im folgenden Beitrag näher analysiert.

Love Hate Inu Vorverkauf begeistert Kryptoinvestoren im Sturm

Die Web3-Meinungsforschungsplattform konnte an Momentum aufbauen, während es die ersten Meilensteine in hoher Geschwindigkeit erreicht hat. Mittlerweile befindet sich der Vorverkauf daher schon in der Dritten von insgesamt acht Presalephasen, in denen die Tokenpreise stufenweise auf 0,000145 US-Dollar angehoben werden.

Für die einzelnen Stufen Phasen gibt es Countdowns, da sie jeweils nach spätestens 7,5 Tagen abgeschlossen werden. Sofern sich nicht aufgrund der zunehmenden Nachfrage ein vorzeitiger Ausverkauf ergibt. Spätestens jedoch wird der Vorverkauf 60 Tage nach Start, am 8. Mai, beendet sein. Frühe Anleger können sich auf diese Weise bis zu 70,59 % Buchgewinne noch vor der ersten Listung bei einer Kryptobörse sichern.

Worauf ist die hohe Nachfrage zurückzuführen?

Dass der Love Hate Inu Vorverkauf trotz des Bärenmarktes und den Liquiditätsengpässen eine so hohe Nachfrage in so kurzer Zeit erfahren konnte, deutet auf eine besondere Attraktivität des Projekts hin. Welche Argumente die Investoren unter anderem überzeugt haben, werden nun im Folgenden einmal im Detail dargestellt:

Demokratisierung des Meinungsforschungsmarktes

Meinungsumfragen haben nicht nur einen informativen Charakter, sondern sie beeinflussen auch die Entscheidungen derjenigen, welche sie erfahren. Denn es gibt die psychologischen Phänomene des Gruppendrucks und Gruppenzwangs, wobei das Denken der meisten Individuen durch das der Masse beeinflusst wird. Diese Effekte sind schon älter als die Schrift und wurden in der Vergangenheit vor allem für Propaganda und Marketing verwendet und missbraucht. Ein bekanntes Sprichwort von Winston Churchill in diesem Zusammenhang laut: „Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe“.

In Zeiten von zunehmenden Meinungsmonopolen, Zensur des Internets bei unter anderem den Twitterfiles und von gekauften Journalisten seitens der Politiker, wird eine unabhängige und neutrale Meinungsforschung umso essenzieller. Auf diese Weise können die Interessen der Mehrheit und durch den Erhalt der Meinungsfreiheit auch die Demokratie geschützt werden. Insbesondere im Kontext von kontroversen und wichtigen Themen besteht dabei das größte Potenzial von Love Hate Inu, wie beispielsweise Impfzwang, Energieversorgung, Kriegsbeihilfen und weiteren.

Überlegene Technologie mit beeindruckenden Vorteilen

Innerhalb des Ökosystems werden zwei innovative Verfahren verwendet, mit denen die höchste Sicherheit, Validität, Transparenz, Anonymität, Verlässlichkeit, Teilnahmequote und Effizienz gewährleistet werden sollen. Möglich wird dies durch die Verwendung der fortschrittlichen Blockchaintechnologie und der Dezentralisierung. Denn auf diese Weise werden korrumpierbare Intermediäre nicht mehr benötigt, sodass Kosten und Zeit gespart sowie Manipulationsmöglichkeiten unterbunden werden.

Dafür verwendet Love Hate Inu das Stake-to-Vote-Verfahren, bei welchem die potenziellen Umfrageteilnehmer mindestens für 30 Tage ihre Token staken müssen, um sich für eine Meinungsforschung zu qualifizieren. Ebenso spielt aber auch die Historie des Nutzers eine Rolle, um seine Vertrauenswürdigkeit einzuschätzen. Sollte es dabei zu Verhaltenswidrigkeiten kommen, wie Betrug, Spam und Bots, so werden die Nutzer dafür finanziell bestraft.

Ehrliche Teilnehmer können sich hingegen über das Vote-to-Earn-Verfahren Belohnungen durch Umfragen verdienen. Denn die Auftraggeber der Onlineumfragen erstellen zunächst einen sogenannten Preispool, innerhalb dessen verschiedene Rewards deponiert werden. Dies können sowohl digitale als auch reale Belohnungen sein, wie beispielsweise NFTs mit Rabattcodes oder Gutscheine.

Attraktiver Wachstumsmarkt

Love Hate Inu positioniert sich auf dem globalen Markt der Onlineumfragen, welcher aktuell auf 2,79 Mrd. US-Dollar kommt und im kommenden Jahr auf 3,2 Mrd. ansteigen soll. Dies entspricht einem jährlichen Wachstum in Höhe von 14,6 %. Jedoch erwartet Business Research Company bis zum Jahr 2027 ein Zuwachs auf 5,69 Mrd. US-Dollar, was dann einer jährlichen Wachstumsrate von 15,5 % entspricht. Durch seine fortschrittliche Technologie und hohe Validität bietet Love Hate Inu das beste Potenzial, um künftig den Marktführern entscheidende Marktanteile abnehmen zu können.

Die Macht der Community

Bei Love Hate Inu handelt es sich um einen Memecoin. Diese sind dafür bekannt, dass sie sich die Communityeffekte der Gemeinschaft zunutze machen. Auch bei Love Hate Inu zeichnet sich schon seit Beginn ein zunehmendes Wachstum in der Bekanntheit und Beliebtheit ab. So konnte der Memecoin in wenigen Wochen bereits auf 32.700 Follower kommen. Dies spricht für eine große Beliebtheit und könnte auf eine glorreiche Zukunft hinweisen.

Schnelle Entwicklungszeit anstelle von weit entfernten Visionen

Im Unterschied zu AAA-Premium-Kryptogames, welche bis zu 5 Jahre und mehr an Entwicklungszeit beanspruchen können, handelt es sich bei einer Meinungsforschungsplattform um eine verhältnismäßig schnell realisierbare Vision.

Somit kann Entwicklungszeit eingespart werden, wodurch sich schneller neben der investiven auch eine natürliche Nachfrage einstellen kann. Dies sollte sich dann wiederum mindestens preisstabilisierend, wenn nicht so preissteigernd auswirken. Nach Angaben der Roadmap sollen bereits im Jahr 2023 die Anwendung veröffentlicht worden sein und die Nutzer schon ihre eigenen Meinungsforschungen starten können.

Hohe Dezentralisierung und fairer Vorverkauf

Über den Vorverkauf von Love Hate Inu können insgesamt 90 % des Gesamtangebots in Höhe von 100 Mrd. LHINU-Token erworben werden. Daher handelt es sich zurzeit um einen der fairsten Presales. Denn auf diese Weise kann eine besonders hohe Dezentralisierung erreicht werden, wodurch wiederum Rug Pulls verhindert werden. Somit müssen Anleger also keine starken Abverkäufe durch das Entwicklerteam befürchten, da das Projekt für die Allgemeinheit und nicht nur zum Vorteil des Teams entwickelt wurde.

