XRP20 ist ein neuer Krypto-Presale, der einen innovativen Stake-to-Earn-Mechanismus einführt. Kann der Preis wie bei XRP um 22.700 % explodieren?

Der XRP Token von Ripple ist zweifelsfrei einer der bekanntesten Coins im digitalen Währungsmarkt. Nun gibt es mit XRP20 einen Namensvetter, der vom jüngsten Preisanstieg bei XRP profitieren möchte.

Das Thema „2.0-Version“ hat in den letzten Monaten die Fantasie vieler Investoren geweckt. Dies basiert auf der einfachen Prämisse, einen bestehenden Markennamen zu nutzen und damit frühere Renditen zu wiederholen.

Wer sich immer noch ärgert, dass er XRP nicht zum historischen Tiefstpreis von 0,0028 US-Dollar gekauft hat, könnte die neue Version jetzt 30-mal billiger kaufen, für nur 0,000092 US-Dollar im Presale von XRP20.

XRP20 strebt im Vorverkauf eine Softcap von mindestens 1.850.000 $ an. Diese Summe könnte schnell erreicht sein. Die Hardcap des Vorverkaufs liegt bei 3.680.000 $.

Wer im Vorverkauf nichts verpassen möchte, kann dem X-Konto (ehemals Twitter) folgen oder dem Telegram-Kanal beitreten.

XRP20-Staking und Burn-Mechanismus machen XRP20 zu einer spannenden Wahl in 2023

Doch XRP20 bietet nicht nur das Staking, sondern ist auch ein deflationärer Coin. Denn 0,1 % jeder Transaktion werden verbrannt, was das zirkulierende Angebot kontinuierlich verknappt. 10 % des Total Supplys werden entfernt, indem 10 % aller Coins an eine Burn-Adresse gesendet werden. 40 % des Total Supplys sind für Presale-Investoren vorgesehen, 40 % für das Staking und 10 % für die Liquidität an den dezentralen Börsen (DEX). Anders als bei XRP sind keine Token für Gründer, Teammitglieder oder VC reserviert, sodass XRP20 fair gleiche Bedingungen für alle schafft.

Mit einer aktiven Krypto-Community wird der XRP20 Coin wahrscheinlich auf großes Interesse stoßen.

XRP explodierte um 227x – gelingt XRP das Gleiche?

Ripple, der Herausgeber von XRP, hat keinen öffentlichen ICO durchgeführt. Der Nennwert von XRP betrug anfänglich 0,01 $. Nach den Daten von Statista stieg der Preis von XRP zwischen 2013 und 2017 von 0,01 $ auf 2,28 $, was einem Zuwachs von 22.700 % entspricht. Das Intraday-Hoch für XRP lag sogar bei 3,84 $. Obwohl der Nutzen des Tokens darin besteht, grenzüberschreitende Zahlungen effizienter und kostengünstiger abzuwickeln, wird der Token auch an Krypto-Börsen gehandelt.

Jüngst war XRP Gegenstand im langwierigen Verfahren zwischen der US-Börsenaufsicht SEC und Ripple Labs. Hier beschuldigte die SEC den Herausgeber, dass es sich um ein nicht registriertes Wertpapier handelt. Die erste Entscheidung stellte jedoch fest, dass das Angebot von XRP an Privatanleger auf Börsen eben kein Wertpapierhandel darstellt. Daraufhin stieg der Preis schnell an.

XRP20 wurde nach den positiven News entwickelt und möchte sich als Nutznießer des bullischen Narrativs etablieren. Krypto-Analysten sehen das Potenzial auf weitere Kursgewinne.

Nach einem Krypto-Experten auf Techopedia könnte der XRP-Preis auf bis zu 9 US-Dollar steigen. Dies würde eine eindrucksvolle Rendite von bis zu 1.167 % bedeuten.

XRP20 setzt auf Stake-to-Earn

Der XRP20 Token ist die neuste XRP Münze der „Version 2“, die auf den Markt kommt. Dabei hebt sich XRP20 von der Konkurrenz ab. Denn anstatt nur Namen und Ticker zu ändern, gibt es bei XRP20 das Staking. Durch das Staking von XRP20 können Token-Inhaber fortan ein passives Einkommen aufbauen.

Der originale XRP Coin ist auf alte Finanzinstitute ausgerichtet und hat keinen Staking-Mechanismus. Nun gibt es bei XRP20 ein On-Chain-Staking, um ein passives Einkommen zu erzielen.

Wenn das Staking noch nicht Anreiz genug ist, sollten weitere Vorteile potenzielle Käufer interessiert machen. Denn bei XRP20 gibt es keine Zentralisierung a la XRP. Bei XRP werden die Treuhandkonten von Ripple kontrolliert und freigegeben. XRP ist demgegenüber ein dezentralisierter ERC-20-Token, basierend auf der Ethereum-Blockchain.

Das innovative Staking-System von XRP20 schafft nun Mehrwert. Um die Probleme von XRP zu vermeiden und mehr Anreize für Krypto-First-Investoren zu schaffen, wird ein Teil des Supplys von XRP zur Seite gelegt, um die Belohnungen sukzessive auszuschütten. Dies erfolgt in Relation zur Anzahl der Token, die die Anleger im Verhältnis zum Total Supply besitzen.

Setzt die XRP-Army bald auf XRP20?

Mit einer der aktivsten Communities im Krypto-Space hat die XRP Army ein Feuer entfacht. Denn viele Experten hielten das Verfahren der SEC gegen Ripple Labs für das Ende von XRP. Die Community blieb XRP jedoch treu und stellte das Gegenteil unter Beweis. Nun bietet XRP20 den Anhängern von XRP und vielen anderen Investoren die Möglichkeit, erneut überdurchschnittliche Renditen von mehr als 200x zu erzielen.

Zugleich wurde XRP aufgrund des Gerichtsurteils wieder an führenden Krypto-Börsen gelistet, insbesondere bei Coinbase. Unmittelbar nach dem Re-Listing bei CEX verdoppelte sich der Kurs von XRP.

In den letzten Tagen hat sich die Erholungsrallye abgeschwächt. Der XRP-Markt braucht eine Verschnaufpause, auch wegen der makroökonomischen Sorgen, die Kryptos weiter belasten.

ChatGPT hält 25 $ als Kursziel bei XRP20 für möglich

XRP könnte bei einem aufkommenden Momentum zu den Top-Gewinnern in den nächsten Monaten gehören. Das Gleiche gilt für XRP20.

Deshalb haben wir ChatGPT Pro befragt, welches Kursziel für XRP möglich scheint.

„Kurzfristig (1-3 Monate): Erwartung, dass XRP 15 USD erreichen könnte, angetrieben durch eine erhebliche Marktdynamik, positive Nachrichten und eine zunehmende Akzeptanz.

Mittelfristig (6-12 Monate): Prognose, dass XRP 25 USD erreichen könnte, unter der Annahme einer anhaltend starken Nachfrage, günstigerer Vorschriften und der Expansion in neue Märkte.

Langfristig (1-3 Jahre): Eine Prognose, dass XRP 50 USD oder sogar mehr erreichen könnte, basierend auf einer weit verbreiteten Akzeptanz, fortgesetzter technologischer Innovation, einer signifikanten Zunahme der Nutzung der Ripple-Zahlungsprotokolle und einer starken Unterstützung durch institutionelle Anleger.“

Anschließend haben wir ChatGPT auch um eine Preisprognose für einen potenziellen Token wie XRP2.0 gebeten, der stellvertretend für XRP20 stehen könnte. Mittelfristig könnte dieser 25 US-Dollar oder mehr erreichen, und längerfristig könnte er „ein Vielfaches des XRP-Preises erzielen, was die erweiterten Funktionen oder die Marktpositionierung widerspiegeln würde“.

XRP20 kaufen: So funktioniert es

Wer XRP20 kaufen möchte, besucht einfach die Website, verbindet das Krypto-Wallet und bezahlt mit Ethereum oder USDT.

Hier haben Investoren keine Zeit zu verlieren, bevor der Coin gelistet wird. Doch natürlich sollten Anleger stets eigene Nachforschungen anstellen und nie mehr investieren, als sie bereit sind, zu verlieren.

Wie in den FAQs der Website deutlich wird, hat XRP20 keine Verbindung zu Ripple Labs oder XRP.

