Krypto News: Neuer Meme-Coin trendet, Cowabunga Coin startet passend zum Kinostart

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Krypto-Investoren könnten im August 2023 den Blick auf einen neuen Meme-Coin werfen, der auf den Teenage Mutant Ninja Turtles-Filmen basiert – der Cowabunga Coin. Während der Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem Film in den Kinos startet, launcht ein Team von Entwicklern den Presale für ihren eigenen Cowabunga Coin (COWABUNGA).

TMNT geht viral: Führt der erfolgreiche Kinostart zum schnellen Sold-out bei COWABUNGA?

Der Cowabunga Coin, benannt nach einem der wichtigsten Slogans in der Serie, möchte nur 500.000 $ in dem Vorverkauf einsammeln. Hier werden 35 % des Total Supply verkauft. Der Presale wird nur sieben Tage dauern und den COWABUNGA Coin mit einem Preis von 0,000357 $ bemessen. Da die Marketingkampagne jetzt erst beginnt, dürfte der Token schnell bekannter werden. Früh-Investoren können sich COWABUNGA also noch günstig sichern.

Welcome to $COWABUNGA!



Dive into the action, grab a slice of pizza, and get ready to yell, "Cowabunga!"



Telegram – https://t.co/d2Hyl7TFVT

Website – https://t.co/mVTuPAiBg1 pic.twitter.com/9oc45yRu45 — $COWABUNGA Coin | Presale Live Now! (@CowabungaCoin) August 2, 2023

Marketing-Push für Cowabunga Coin – das Fundament für 100x Renditen?

Bereits jetzt wurde das Projekt auf renommierten Websites wie Analytics Insight, The Tech Report und Finbold thematisiert. Dabei gehen Experten davon aus, dass Cowabunga das gleiche Marketingteam hat, das erfolgreiche Meme-Coins wie SpongeBog (SPONGE) bewarb und hier für einen 100x Pump verantwortlich war.

Damit könnten in den nächsten Tagen zahlreiche Krypto-Influencer auf Twitter und YouTube Cowabunga bekannter machen und die Nachfrage anfachen. Denn auch der Twitter-Kanal und die Telegram-Gruppe dürften ein explosives Wachstum erleben. Dies führt zu einem Ansturm auf COWABUNGA Token, die früh und günstig im Vorverkauf erhältlich sind.

Mit einem Raising Capital von 500.000 $ im Vorverkauf könnte diese schon vor Ablauf der achttägigen Frist auserkauft sein, insbesondere wenn sich große Käufer beteiligen.

Die Gemeinschaft ist das Lebenselixier eines Meme-Coins. Denn dieses bildet die Basis für zukünftige Wertsteigerungen. Potenzielle Investoren sollten schnell handeln, um COWABUNGA zu akkumulieren. Denn die grundlegenden Zutaten für einen erfolgreichen Meme-Coin hat Cowabunga allesamt.

Mehr über COWABUNGA erfahren

Cowabunga! Die Teenage Ninja Mutant Turtles liegen aktuell im Trend

Die Teenage Ninja Mutant Turtles sind im Moment ein heiß diskutiertes Thema. Dafür verantwortlich ist der Filmstart von Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, der die Erwartungen deutlich übertraf.

Denn nach Daten von Variety konnte der Film in den ersten fünf Tagen zwischen 35 und 45 Millionen Dollar einspielen.

Der Markt für Meme-Coins entwickelt sich volatil, da die Community hier gerne von einem Trend zum nächsten springt.

Solange der Film jedoch Begeisterung entfacht, könnte ein diesbezüglicher Meme-Coin möglicherweise von diesem Hype profitieren.

Angesichts des Hypes könnte der Cowabunga Coin einer der nächsten Meme-Coins werden, die Interesse in der Community anfachen. In den letzten 30 Tagen konnte der Suchbegriff „Teenage Mutant Ninja Turtles“ bei den Google-Suchanfragen schon tendenziell immer höhere Werte verzeichnen – hier das Diagramm für die Vereinigten Staaten:

Geringe Marktkapitalisierung bei Cowabunga

Während der thematische Bezug zum erfolgreichen Film wahrscheinlich Aufmerksamkeit auf das Projekt lenkt, könnte auch die Tokenomics Anreize zum Kauf bereithalten. Denn der Vorverkauf bewertet COWABUNGA nur mit 1.428.571 $, sodass es sich um eine echte Low-Cap Krypto handelt. Diese bietet Raum für exponentielle Aufwärtsbewegungen.

Zufällige Shitcoins ohne Marketing oder überzeugenden Plan erreichen aktuell schnell eine Marktkapitalisierung in Millionenhöhe. Erst vor ein paar Tagen konnte der Shitcoin BALD kurzzeitig rund 100 Millionen $ erreichen.

Wenn der Cowabunga Coin das ebenfalls schaffen sollte, würde sich die Rendite auf 70x im Vergleich zum Presale belaufen – aus 500 $ würden 35.000 $.

Knappes Angebot im Vorverkauf heizt FOMO für DEX-Launch an

Im Hinblick auf die begrenzte Verfügbarkeit von COWABUNGA im Presale und des niedrigen Vorverkaufspreis könnten Investoren den Anschluss verpassen, wenn sie nicht frühzeitig einsteigen. Denn FOMO könnte sich schon vor dem DEX-Launch aufbauen.

Anleger, die den Vorverkauf verpasst haben, werden sich dann wahrscheinlich Sorgen machen, dass sie einen deutlich höheren Preis für den Token zahlen müssen, wenn sie nicht sofort bei der Einführung auf den DEX investieren.

Der Nachfrageüberschuss und FOMO schaffen nun die Voraussetzungen für einen möglicherweise explosiven Start, der COWABUNGA in die Höhe treibt.

Lukrative Airdrops: Cowabunga Coin verteilt 400.000 $

Gratisgeschenke hat wohl jeder gern. Bei Cowabunga wird es eine Airdrop-Kampagne geben, um das Interesse am Meme-Coin anzukurbeln. Damit wurden 25 % des Token-Angebots für Airdrops und Community-Belohnungen reserviert.

Wenn der Token seine Vorverkaufsbewertung von 1,666 Millionen $ hält, werden die Cowabunga Giveaways einen Wert von über 400.000 $ haben.

Würde Cowabunga eine 10x Performance schaffen und eine Marktkapitalisierung von 16 Millionen $ erreichen, wäre die Airdrop-Kampagne sogar 4 Millionen $ wert.

Informationen über den Verteilungsmechanismus dürften folgen.

Die meisten Airdrops werden regelmäßig an Wallets gegeben, die das größte Token-Guthaben oder Handelsvolumen haben. Gleichzeitig werden die Community-Mitglieder unterstützt, die sich in den sozialen Medien engagieren.

Die Aussicht auf signifikante Airdrop-Gewinne könnte zugleich ein starker Anreiz für frühe Investoren sein, ihre COWABUNGA Token zu hodln, selbst wenn diese nach exponentiellen Gewinnen in Versuchung geraten.

Ausreichend Liquidität für reibungslosen DEX-Launch

Der volle Fokus auf die Community zeigt sich auch bei dem Token-Anteil für die Liquidität. Denn 20 % aller Token sind für die Liquidität auf DEX reserviert, 10 % für die zentrale Börsenliquidität.

Ohne ausreichend DEX-Liquidität wird häufig kein effizienter Kauf und Verkauf möglich. Denn das Slippage ist zu groß. Das dürfte mit dem Cowabunga Coin deshalb nicht passieren.

Zugleich möchte das Team die DEX-Liquidität bei der Einführung des Tokens sperren, sodass ein Rug-Pull ausgeschlossen wird.

Ferner hält das Team bereits Token für die CEX-Liquidität zurück, da augenscheinlich auch CEX-Listings geplant sind. Damit dürfte der Token für das größtmögliche Publikum zugänglich werden. Mittelfristig könnten Anleger COWABUNGA auf CEX handeln, die für Anfänger leichter handhabbar sind als DEX.

COWABUNGA frühzeitig kaufen

Jeder möchte gerne dem Umfeld voraus sein. Sei es in kleinen Situationen im Alltag oder bei einer Investition. Potenzielle Investoren könnten nun beim Cowabunga Coin Presale der breiten Masse einen Schritt enteilen, wenn diese frühzeitig investieren. Denn möglicherweise wird der Cowabunga Coin in den nächsten Wochen immer stärker nachgefragt werden und in der Krypto-Welt viral gehen.

Den Cowabunga Coin können Anleger mit ETH oder USDT kaufen. Alles, was dafür erforderlich ist: Das Krypto-Wallet verbinden und dann direkt COWABUNGA kaufen.

$COWABUNGA hier kaufen