Krypto News: PEPE droht auf ein neues Tief zu fallen - Anleger weichen auf Sonik Coin aus

Die besten Tage des beliebtesten Meme Coins in diesem Jahr scheinen vorüber zu sein. Darüber war man sich auch schon früher einig. Allerdings hat PEPE, der nach seinem Hype inzwischen immer weiter fällt, schon mehrmals den Anschein gemacht, als würde er bald in Bedeutungslosigkeit versinken. Ist der Bitcoin-Kurs gestiegen, hat dann aber auch der Meme Coin meistens davon stark profitiert und ist zurück nach oben geklettert. Diesmal ist davon aber nichts zu sehen und es scheint so, als wäre es nun nur mehr eine Frage von wenigen Wochen, bis PEPE aus den Top 100 verschwindet. Währenddessen nimmt der Hype um $SONIK kein Ende, sodass im Vorverkauf schon die Millionen Dollar Marke anvisiert wird.

PEPE Rallye verpasst? Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit $SONIK im Presale.

Es war ein Aufstieg, wie er selbst am volatilen Kryptomarkt, der für seine Rallyes innerhalb kurzer Zeit bekannt ist, noch nie gesehen wurde. Von 0 auf knapp 2 Milliarden Dollar in 5 Wochen. Ohne jeglichen Nutzen. Noch nie zuvor hat es so eine Erfolgsstory unter den Meme Coins gegeben. Natürlich haben auch DOGE und SHIB Milliarden Dollar Bewertungen erreicht, allerdings nicht in wenigen Wochen.

Nachdem PEPE Anfang Mai seinen Höchststand erreicht hat, ist der Kurs bereits im Juni stark eingebrochen. Auch damals ist die Marktkapitalisierung auf unter 350 Milliarden Dollar gefallen. Allerdings ist mit dem Aufschwung beim Bitcoin auch der PEPE-Kurs wieder angestiegen, sodass die Bewertung innerhalb weniger Wochen wieder auf mehr als 700 Millionen Dollar gestiegen ist.

Diesmal sieht es aber so aus, als würde es keine Erholung mehr geben, die an den Bitcoin gekoppelt ist. Seit die Gründer sich zerstritten haben und Token im Wert von mehreren Millionen Dollar aus der Multisig-Wallet der Gründer verkauft worden sind, scheint die Luft draußen zu sein.

Sichere dir jetzt noch für kurze Zeit $SONIK zum Vorverkaufspreis.

Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, dass PEPE-Token im Wert von 16 Millionen Dollar von der Wallet der Gründer an Kryptobörsen transferiert und dort schnell verkauft wurden. Viele haben das Schlimmste befürchtet, da es im Vorhinein keine Kommunikation in diese Richtung gegeben hat. Das hat auch dazu geführt, dass der Kurs innerhalb von 24 Stunden um mehr als 20 % eingebrochen ist.

Inzwischen hat es zwar eine Stellungnahme des Gründers gegeben, dass er sich mit dem restlichen Team zerstritten hat, da sie wohl unterschiedliche Vorstellungen für die Zukunft von PEPE gehabt hätten, und er sich nun voll und ganz auf das Projekt konzentrieren kann, eine Erholung hat das aber nicht gebracht. Derzeit sieht es so aus, als würde PEPE schon bald unter die 300 Millionen Dollar Marke fallen. Aktuell bewegt sich der Meme Coin am niedrigsten Stand seit der großen Rallye.

an announcement to the $PEPE community:



Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,… pic.twitter.com/iZmXV1TAvw — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Kommt hier die nächste Kursexplosion? Jetzt noch rechtzeitig einsteigen und $SONIK im Presale kaufen.

Während derzeit alles danach aussieht, als wäre die Zeit von PEPE bald abgelaufen, kommt mit $SONIK ein Meme Coin auf den Markt, der seine besten Tage noch vor sich hat. Schon im Vorverkauf steuert $SONIK auf 800.000 Dollar zu und könnte schon in der nächsten Woche der nächste Meme Coin werden, der Anlegern Renditen von weit mehr als 1.000 % einbringen kann.

$SONIK Presale endet schon bald

Der Countdown auf der Sonik Coin-Website zeigt nur noch etwas mehr als 5 Tage an, bis der Presale der $SONIK-Token endet. Allerdings werden im Vorverkauf nur Token für rund 2 Millionen Dollar angeboten, wovon schon die ersten 800.000 Dollar beinahe erreicht sind. Das bedeutet, dass der Vorverkauf auch schon vor dem Ablaufen des Countdowns enden kann, wenn die 2,1 Millionen Dollar früher erreicht werden.

PEPE verpasst? Sichere dir jetzt noch $SONIK zum günstigen Vorverkaufspreis.

Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach dem Launch eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu erreichen. Durch den Presale wird der Sonik Coin erst mit rund 4 Millionen Dollar bewertet. Sollte es also gelingen, das Ziel zu erreichen, würde das für Käufer aus dem Presale einen Anstieg um das 25-fache bedeuten. Selbst wenn es nicht für 100 Millionen Dollar reicht, sieht es derzeit so aus, als könnten Anleger ihr Kapital mit $SONIK nach dem Launch vervielfachen.

Schon jetzt spekulieren zahlreiche Youtuber darüber, wie weit der $SONIK-Token steigen kann und Nachrichtenseiten auf der ganzen Welt berichten über den Meme Coin. Auch die Twitter-Community und die Telegram-Gruppe wachsen Tag für Tag, was bekanntlich das Wichtigste ist, um einen Meme Coin erfolgreich zu machen. Es scheint so, als hätte $SONIK alles, was es braucht, um nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen, der schon nächste Woche sein könnte, durch die Decke zu gehen.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

