Krypto News: PEPE2.0, SHIB2.0, SafeMoon3.0 - sind die neuen Meme Token Shitcoins ein gutes Investment?

Die Welt der Meme-Coins befindet sich in einem dynamischen Wandel. Immer wieder launchen neue Meme-Token. Mal ist die Namensgebung denkbar einfallsreich, mal ist das Gegenteil der Fall. Doch ob kreative Namen oder einfach die Übernahme von Social-Media-Netzwerken a la DISCORD, TWITTER oder ONLYFANS – es kommt auf das Marktsentiment an. Denn letztendlich ist es Aufgabe der Teams und Meme-Token, ein Interesse zu generieren, das einen kurzfristigen Hype verursacht.

Aktuell schlägt die Stunde der neuen Meme Token Shitcoins, die sich letztendlich an ihren großen Vorbildern orientierten. PEPE2.0, SHIB2.0 oder auch SafeMoon3.0 stürmten in die Krypto-Charts oder stehen möglicherweise kurz vor einem viralen Hype.

Bei zweifelsfrei gigantischen Risiken sind es eben diese Meme Token Shitcoins, die für spekulative und risikoaffine Trader auch kurzfristige Chancen bieten und zugleich noch eine ganze Menge Unterhaltung in den digitalen Währungsmarkt bringen. Doch könnten sich PEPE2.0, SHIB2.0 oder SafeMoon3.0 als gutes Investment eignen?

Nach PEPE kommt PEPE2.0: Hype wieder vorbei?

Vor wenigen Tagen startete PEPE2.0 und wurde zugleich von den Tradern in Richtung Mond befördert. Denn der kleine Shitcoin hat mittlerweile eine Marktkapitalisierung von sage und schreibe 16 Millionen $, was jedoch auch ein großes Risiko statuiert. Denn allein in den letzten 24 Stunden fiel PEPE2.0 um rund 40 %. Das Chartbild zeigt einen parabolischen Pump, der nun jedoch von Gewinnmitnahmen abgelöst wurde. Dass Momentum PEPE2.0 erneut auf ein ATH treibt, scheint eher unwahrscheinlich.

Wenig anders sieht der Gedankengang bei SHIB2.0 aus – einen Sinn gibt es auch hier nicht. Doch SHIB2.0 konnte in den letzten 24 Stunden zumindest um rund 5 % steigen. Weiterhin zeigt der Chart doch einen markanten Support, der nun temporär eine Trendwende einleiten könnte.

Doch auch hier sind Risiken natürlich evident. Die Marktkapitalisierung liegt bei nur rund 2 Millionen $. Die hohe Volatilität sollte Händler nicht abschrecken, ist für kleine Meme Token völlig normal.

Bester Meme Token Shitcoin? Pumpt SafeMoon 3.0 dank nur 50.000 $ Marktkapitalisierung um 20x?

Trotz einer deutlichen Korrektur beträgt die Rendite in den letzten 24 Stunden bei SafeMoon 3.0 immer noch fast 200 %, so Daten von DEXTools. Die Gewinnmitnahmen kühlten den Kurs ab. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei weniger als 50.000 $. Im Umkehrschluss bedarf es nur einer einfachen Rechnung, um die erforderliche Market Cap für eine 20x Performance auszurechnen – weniger als eine Million $. Dies scheint im Hinblick auf die fast 17 Millionen $ bei PEPE2.0 zweifelsfrei möglich. Denn auch SafeMoon hat seit Jahren eine große Bekanntheit im digitalen Währungsmarkt.

Zugleich könnte sich das Chartbild oberhalb des eingezeichneten Kursniveaus deutlich aufhellen und eine Bodenbildung vollenden.

SafeMoon, eine Kryptowährung, gewann in der Vergangenheit aufgrund ihres einzigartigen Belohnungssystems und der starken Community an Popularität. Die Kursentwicklung von SafeMoon war von volatilen und spekulativen Phasen geprägt, was zu einer beträchtlichen Anziehungskraft auf Trader und Investoren führte. Zwischenzeitlich warben die Verantwortlichen sogar in New York öffentlichkeitswirksam auf dem Time Square für SafeMoon.

SafeMoon 3.0 könnte nun also der nächste Shitcoin mit Kurspotenzial sein. Denn der Launch fand erst gestern statt. Trader haben nach ersten Gewinnmitnahmen gute Chancen, noch den nächsten Hype mitzunehmen. Die Liquidität ist gesperrt, die Marktkapitalisierung überschaubar. Wenn Volumen und Interesse in SFM3.0 kommt, dürfte es dank dieser Voraussetzungen schnell gehen. Doch auch die Risiken sollten spekulative Anleger im Marktsegment der „Shitcoins“ natürlich jederzeit im Blick haben.

Sind Meme Token Shitcoins ein gutes Investment?

Aktuell gibt es zahlreiche neue Meme-Token wie SHIB2.0 oder DOGE2.0, die sich an den bekannten Vorbildern orientieren. Die etablierten Meme-Coins sind bereits von der Stärke ihrer Community abhängig und eher riskante Investment. In noch größerem Ausmaß gilt dies natürlich für Version 2.0 oder 3.0. Dennoch besteht weiterhin in einem bullischen Marktumfeld die Möglichkeit, attraktive Gewinne zu erzielen, die dann beispielsweise in Bitcoin umgeschichtet werden.

Bei den kleinen Meme Token Shitcoins sind deutlich explosivere Kursbewegungen möglich. Während es bei SHIB möglicherweise schwierig wird, eine weitere 20-fache Performance zu erreichen, könnte dies SHIB2.0 schon eher gelingen.

Noch spannender stellt sich die Situation möglicherweise bei SFM3.0 dar. Hier müsste SafeMoon 3.0 noch nicht einmal eine Marktkapitalisierung von 1 Million Dollar erreichen, um das initiale Investment, Stand jetzt, zu verzwanzigfachen.

Jeder Anleger muss natürlich individuell in der Due Diligence entscheiden, welches Szenario er bevorzugt. Es ist überaus wichtig, die Risiken und Potenziale dieser Meme-Token abzuwägen. Denn natürlich eignen sich Meme Token Shitcoins nicht als gutes, langfristiges Investment. Dank parabolischer Kursentwicklungen sind kurzfristig für aktive Händler jedoch überdurchschnittliche Gewinne möglich. Und langfristige Investoren würden wohl kaum Shitcoins hodln.

