Krypto News: Recycle-2-Earn-Krypto Ecoterra kurz vor 5 Millionen $, Start der Demo-App steht bevor

Die revolutionäre Web3 Recycle-to-Earn-Plattform Ecoterra hat einen weiteren Meilenstein erreicht, die Umsetzung der Roadmap schreitet voran. Zugleich nähert sich der Vorverkauf des eigenen Tokens ECOTERRA der bedeutenden Marke von 5 Millionen $.

In Kürze beginnt das preisgekrönte, grüne Krypto-Projekt mit der Annahme von Bewerbungen für die Beta-Version der mit Spannung erwarteten R2E-Anwendung, die in allen Ländern unterstützt wird, die Rücknahmeautomaten verwenden. Das Marktpotenzial ist somit gigantisch.

Even with the recent market fluctuations and movements ecoterra has successfully reached another significant milestone



$4.9 MILLION RAISED



Huge thank you to everyone who believes in our mission for a better future – Join our #Presale today https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/YJDO8w0Vuw — ecoterra (@ecoterraio) June 9, 2023

Die Anwendung von Ecoterra soll in Zukunft über Desktop und mobile Apps gleichermaßen zugänglich sein. Das grüne Krypto-Startup hat bereits erste Einblicke gegeben, wie die Anwendungen auf den Geräten aussehen werden.

Das schlanke und minimalistische Layout der App soll den Nutzern eine einfache Navigation und eine großartige Benutzererfahrung gewährleisten. Die Alpha-Version der R2E-Anwendung von Ecoterra wird voraussichtlich bis Ende des Jahres auf den Markt kommen.

Nutzer können nun ihr Profil einfach erstellen und eine Demoversion testen. Diese Nachricht kommt zu einem spannenden Zeitpunkt, an welchem Ecoterra die nächsten großen Getränkemarken in das Ökosystem einbindet, darunter Carlsberg, Evian und Coca-Cola.

Die Nutzer der Ecoterra-Anwendung werden dann in der Lage sein, die Flaschen der genannten Marken und einer Reihe weiterer Marken wie Dr. Pepper zu scannen und zu recyceln, bevor sie über RVMs aufgenommen werden. Die Nutzer bekommen Kryptowährungen als Belohnung.

Wie bereits im Whitepaper des Projekts dargestellt, baut Ecoterra ein allumfassendes Web3-Ökosystem auf, das von ECOTERRA angetrieben wird. Damit möchte das Startup das Recycling über ein einzigartiges Recycle-2-Earn-System fördern, den Handel mit recycelten Materialien erleichtern und Einzelpersonen sowie Unternehmen ermutigen, den CO2-Fußabdruck auszugleichen.

Hier wird erwartet, dass die neuen, grünen Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine wichtigere Rolle bei den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels übernehmen werden. Denn die Krypto-Adoption schreitet voran.

Experience the synergy of sustainability and #Crypto with ecoterra



By holding $ECOTERRA tokens, you're directly contributing to real-world eco-friendly projects and actions



Join our #Presale now https://t.co/1fYkPOsPYG



#DeFi#EcoCrypto #Cryptocurrencies pic.twitter.com/wwiuyeQFwj — ecoterra (@ecoterraio) June 7, 2023

Somit ist es wenig verwunderlich, dass der Krypto-Vorverkauf ein durchschlagender Erfolg ist. Damit möchte Ecoterra die Entwicklung der eigenen Plattform finanzieren.

Demoversion der R2E-App vor dem Start: Neuer Schwung im Vorverkauf

Beobachter gehen aktuell davon aus, dass die Veröffentlichung der Demoversion der R2E-App dem Vorverkauf des Projekts, der seit rund zwei Monaten läuft, neuen Schwung verleiht.

ECOTERRA fungiert hier als ERC-20-Token, der das Herzstück von Ecoterras Blockchain-basierten Web3-Ökosystem darstellt. Aktuell können Investoren zu einem Preis von 0,00925 $ die Token kaufen.

Aber Investoren, die frühzeitig in das Projekt einsteigen, das von Analysten zahlreicher Krypto-News-Websites als einer der heißesten Krypto-Vorverkäufe in 2023 eingestuft wird, haben keine Zeit zu verlieren. Sobald der Vorverkauf 5,7 Millionen $ erreicht, wird er in die letzte Phase eintreten. Dann steigt der ECOTERRA Preis um 8 % auf 0,01 $.

Der Vorverkauf endet, sobald die 6,7 Millionen $ als Hardcap erreicht werden. Dies dürfte dann ein Meilenstein sein, der angesichts der Dynamik in den letzten Wochen schnell erreicht sein könnte.

ECOTERRA wird im nächsten Quartal an den großen Krypto-Börsen eingeführt, wobei viele Analysten das Potenzial für einen großen Preisaufschwung sehen. Denn dann dürfte sich eine breite Masse an Investoren auf ECOTERRA stürzen, um in einen der nachhaltigsten Coins des Jahres 2023 in der Krypto-Industrie zu investieren.

Ecoterra revolutioniert das Web3 bei der Förderung umweltfreundlichen Verhaltens

Wenn die Blockchain-Technologie richtig eingesetzt wird, bietet sie eine beispielslose Möglichkeit, umweltfreundliches Verhalten zu fördern, indem Recycling belohnt wird. Zugleich erleichtert das Ökosystem den Ausgleich von Kohlenstoffemissionen und verfolgt transparent die Auswirkungen auf die Umwelt – alles dank Transparenz der Blockchain.

Get ready to earn #Crypto and #NFT rewards while making a positive impact on the planet with the help of environment-friendly tokens – $ECOTERRA



Join our #Presale and contribute to sustainability with crypto power https://t.co/1fYkPOsPYG#Blockchain #Web3 #DeFi pic.twitter.com/qJu3PFeoEq — ecoterra (@ecoterraio) June 10, 2023

Ecoterra entwickelt eine All-in-One-Anwendung, die alle drei Dinge hervorragend kann – und noch viel mehr. In Zukunft belohnt Ecoterra Nutzer mit dem plattformeigenen Token ECOTERRA, wenn sie denn am Recycling teilnehmen. Der Marktplatz für Emissionsausgleich erleichtert es den Privatpersonen und Unternehmen, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck auszugleichen.

Zudem wird es bei Ecoterra einen Marktplatz geben, bei dem Unternehmen recycelte Waren mit ECOTERRA oder anderen Kryptos kaufen können. Dank der Transparenz der Blockchain ermöglicht es Ecoterra nämlich den Privatpersonen und Unternehmen, ihre umweltfreundlichen Praktiken über ein Impact Trackable Profile zu verfolgen.

Analysten sagen eine starke Nachfrage für diese Funktion voraus. Umweltbewusste Unternehmen können nämlich mit dem Impact Trackable Profile ihr Image verbessern und die Kundenbindung dauerhaft stärken.

ECOTERRA – der ultimative grüne Utility Token?

Dank der Tatsache, dass der ECOTERRA Token für den Betrieb der Ecoterra-Plattform verwendet wird, hat dieser einen tiefgehenden Nutzen.

Neben der primären Funktion als Haupttauschmittel der Plattform erhalten ECOTERRA-Inhaber sogar VIP-Funktionen – beispielsweise den Zugang zu realen Veranstaltungen, Bildungsprogramme und vieles mehr.

Unlock the potential of the #Web3 era with $ECOTERRA



Our project is leading the sustainable innovation, offering a range of real-life utilities for our tokens, such as entrance to events, education programs, and MORE



Join our #Presale now https://t.co/1fYkPOsPYG pic.twitter.com/yWrVJETOf9 — ecoterra (@ecoterraio) June 9, 2023

Das Team hinter Ecoterra möchte zugleich zukünftig ein Staking-Protokoll einführen, das es ECOTERRA-Inhabern ermöglicht, durch den Token-Besitz einen passiven Cashflow aufzubauen, was für Investoren einen weiteren Grund für ECOTERRA darstellen könnte. Somit dürfte der Verkaufsdruck sinken, das langfristige HODLN gewinnt an Reiz. Das Angebot von ECOTERRA ist auf zwei Milliarden Stück begrenzt. Eine Milliarde (50 %) wird im Presale verkauft.

20 % sind demgegenüber für die Liquidität vorgesehen, während 10 % für Listings und Marketing und 5 % für die Übernahme durch Unternehmen zur Verfügung stehen. Nur 5 % erhält das Team. Dies bedeutet, dass auch das Team ein immanentes Interesse an einer nachhaltigen Wertsteigerung hat, um wirklich viel Geld zu verdienen.

Die Chancen stehen gut, dass aufstrebende, grüne Web3-Projekte wie Ecoterra in den kommenden Jahrzehnten eine immer wichtigere Rolle bei den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels spielen werden. Da scheint es kein Wunder, dass Analysten große Dinge für ECOTERRA prognostizieren.

Der beliebte Presale-Analyst Jacob Crypto Bury glaubt, dass ECOTERRA das Potenzial hat, sich mehr als zu verzehnfachen, wenn später in dem Jahr die initialen Notierungen an den großen Krypto-Börsen erfolgen.

