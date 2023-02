Krypto News: Revolution durch Digitalisierung der Sport- und Fitness-Welt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Innerhalb der vergangenen Jahre ist die Digitalisierung in viele Lebensbereiche vorgedrungen und hat diese nachhaltig verändert. Allerdings handelt es sich um einen fortschreitenden Trend, welcher neben der Arbeit und der Freizeit auch den Sport immer stärker betrifft. Zwar wird dieser bereits seit mindestens 15.300 Jahre von Menschen betrieben, jedoch bietet der Fortschritt der Technologie auch bessere Überwachung, mehr Unterhaltung und Spaß sowie sogar Verdienstmöglichkeiten. Wie sich die Digitalisierung des Sports bisher entwickelt hat, was genau von diesem Trend zu erwarten ist und welche Investmentmöglichkeiten es gibt, wird nun im folgenden Beitrag vorgestellt.

Was ist die Digitalisierung des Sports?

Die Sportwelt ist facettenreich und die Entwicklung findet in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich schnell statt. Ebenso divers fallen die Auswirkungen aus, welche die Digitalisierung des Sports mit sich bringen. Fest steht jedoch, dass sie ihre Bedeutung im Sport hat sowie das Verhalten und Handeln ändert.

So können Sportler Dank der Digitalisierung auch innerhalb der eigenen Wohnung Trainingsanleitungen über Apps, YouTube und weitere Quellen beziehen. Einige Experten rechnen sogar damit, dass sich der Trend langsam zu einem Training von zu Hause aus entwickelt.

Allerdings werden die traditionellen Fitnesscenter nicht aussterben. Denn viele Sportler schätzen weiterhin die professionellen Geräte und Kurse sowie den Austausch mit Gleichgesinnten.

Die Digitalisierung der Sport- und Fitness-Welt bringt aber auch die Betreiber von Fitnesscenter zu einem gewissen Umdenken. Schließlich müssen sie zunehmend digitale Angebote mit ins Sortiment nehmen, damit sie sich weiterhin auf dem Markt behaupten können. So bieten mittlerweile einige Fitnessstudios auch digitale Kurse für zu Hause an.

Durch die Digitalisierung des Sports kann ebenso eine Vielzahl von Daten erfasst, gespeichert und ausgewertet werden. Somit lassen sich dann die sportlichen und gesundheitlichen Informationen besser überwachen und optimieren.

Zudem werden über Messungen auch leichter Vergleiche mit anderen Sportlern und somit auch Wettkämpfe gegen diese möglich. Außerdem können diese Daten an Krankenkassen verkauft werden, wodurch man sich beispielsweise Belohnungen in Kryptowährungen verdienen könnte.

Ebenso wirkt sich die Digitalisierung des Sports bei den Sportwetten und dem Streaming sowie in Form des E-Sports aus. Dabei konnte sich der E-Sport innerhalb der letzten Jahre einer großen Beliebtheit erfreuen. Dabei konnte dieser langsam das Niveau klassischer Sportarten erreichen.

Neben den Vorteilen für das Training bietet die Digitalisierung jedoch auch Vorzüge für das Sportbusiness. Denn mithilfe der digitalen Daten können ebenfalls Kommunikation, Verwaltung und Präsentation optimiert werden. Durch die Digitalisierung des Sports können aber auch alternative Einnahmen erwirtschaftet, das Training gesteuert und Wettkämpfe analysiert werden.

Neue Trends in der Digitalisierung des Sports

In diesem Abschnitt wird einmal näher auf die neusten Trends der Digitalisierung des Sports eingegangen:

Digitalisierung des Sports durch diverse Messgeräte

Mit Fortschreiten der Digitalisierung des Sports wurden Wearables vor einigen Jahren eingeführt. Seitdem erfreuen sich diese einer steigenden Beliebtheit und sind im Leistungs- und Freizeitsport stark verbreitet. Dies lässt sich unter anderem daran ablesen, dass in Deutschland mehr als jeder Vierte mindestens ein Wearable besitzt und 46 % an ihnen interessiert sind.

Zu den Funktionen diesen zählen unter anderem die Messung von Kalorienverbrauch, Schlafrhythmus, Herzfrequenz, Geschwindigkeit, Distanz, zurückgelegter Schritte und der Gesamtaktivität. Zudem können sie auch die zurückgelegte Route aufzeichnen. Diese Daten helfen den Sportlern in unterschiedlichen Situationen.

Wearables gibt es in unterschiedlichen Varianten wie Westen, Brustgurten, Smartwatches, Brillen, Gürtel, Kopfhörer und mehr. Eine Smartwatch beispielsweise kann im Unterschied zu einer Pulsuhr auch Nachrichten, Anrufe und E-Mails verarbeiten.

Smarte Kleidung hingegen ist besonders angenehm zu tragen und kann neben Herzfrequenz auch weitere Daten wie Atmung, Wasserhaushalt und Körpertemperatur überwachen. Zudem gibt es auch smarte Sportschuhe zur Messung von Belastung und Balance sowie Smartpills.

Ebenso werden cyber-physische Sportgeräte verwendet. Dabei handelt es sich beispielsweise um einen Tennisschläger, welcher nicht nur für den Sport genutzt werden kann, sondern darüber hinaus verschiedene Messwerte zur Belastung und Bewegung erfasst. Auf diese Weise erhalten die Sportler ein Livefeedback und können ebenso ihre Daten auswerten.

Ebenfalls von größerer Bedeutung ist die Digitalisierung des Sports bei paralympischen Wettkämpfen.

Der nächste Entwicklungsschritt könnten Sensoren sein, welche unter die Haut transplantiert werden. Dabei ist dies technologisch gesehen bereits jetzt schon für viele Funktionen möglich. Eine weitere Möglichkeit stellt AR (Augmented Reality) dar, bei welcher die sportlichen und gesundheitlichen Daten über entsprechende Headsets und Brillen angezeigt werden können. Aber auch die Auswertung der Bewegungen über Analysesoftware ist ein spannender Zukunftsmarkt.

Digitalisierung des Sports durch Fitness- und Trainings-Apps

Es gibt unterschiedliche Arten von Fitness-Apps. Einige von ihnen können für Rekrutierung, Turnierorganisation, Fitnesspläne, Running-Apps, Ernährung und mehr verwendet werden. Eines der am stärksten gefragten Fitness-Projekte ist Fight Out, mit der revolutionären Sport-App von weltberühmten Elitesportlern und Proficoaches. Denn sie vereint die Technologien der Wearables und eine fortschrittliche Analysesoftware mit Elementen des Play-to-Earn aus dem Gamingsektor, um somit Move-to-Earn zu entwickeln. Überdies erfasst sie die sportlichen und gesundheitlichen Daten der Nutzer, während sie personalisierte Trainingspläne entsprechend der persönlichen Ziele und Voraussetzungen erstellt.

Digitalisierung des Sports durch Move-to-Earn

Bei Move-to-Earn handelt es sich um ein Konzept, bei welchem die Sportler für ihre sportlichen Leistungen belohnt werden. Möglich wird dies über die Messung von Wearables und fortschrittliche Analysesoftware, wie bei Fight Out. Innerhalb der Anwendung stehen unterschiedliche Turniere, Herausforderungen und Duelle zur Verfügung, durch welche man sich Belohnungen in Kryptowährungen verdienen kann.

Digitalisierung des Sports durch das Fitness- und Sportmetaversum

Ein weiterer Schritt in Bezug auf die Digitalisierung des Sports wird ebenfalls von dem innovativen Start-up Fight Out gegangen. Denn es entwickelt das erste Sportmetaversum, welches mit modernen Hightech-Fitnesscentern im echten Leben synchronisiert werden kann. Ebenso lässt es sich aber auch über die Anwendung von überall aus nutzen.

Innerhalb dieser digitalen Sportwelt schlüpfen die Nutzer in die Rolle ihres seelengebundenen Avatars, welcher sich entsprechend den persönlichen sportlichen Leistungen im echten Leben weiterentwickelt. Ebenso stellt es einen Fitness-Hub dar, in dem sich die Nutzer mit Gleichgesinnten auf der ganzen Welt austauschen, sowie gegen diese antreten können.

In diesem Zusammenhang soll auch eine Gamifizierung des Sports geboten werden. Dabei wird dieser durch Elemente von Spielen ergänzt, wodurch er noch unterhaltsamer, spaßiger und fesselnder wird. Auf diese Weise können durch die wissenschaftlich erwiesene höhere Motivation noch leichter die positiven Vorsätze verfolgt werden. In diesem Zusammenhang möchte Fight Out innovative Spielmodi für Sportdisziplinen wie Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Technik und Cardio bieten.

