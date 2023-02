Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten sieben Tagen erlitt der digitale Währungsmarkt den ersten richtigen Schiffsbruch im Jahr 2023. Dabei fiel der Bitcoin Kurs um rund 7 % und notiert nun wieder leicht oberhalb der 23.000 $. Polygon war mit einer Performance von -17 % der schwächste Coin der Top 10. Insbesondere der stärkere Fokus auf makroökonomische Belastungsfaktoren namens der aggressiven Straffungspolitik der Fed bedingten eine Kapitalflucht aus Kryptowährungen. Doch welche Nachrichten waren in der vergangenen Woche wichtig? Was sollten Anleger jetzt wissen?

Führende Ethereum-Layer 2 plant wichtiges Upgrade im März 2023

Das Bedrock-Update von Optimism ist eine Weiterentwicklung der Skalierungslösung, die darauf abzielt, Kosten der Layer-2 zu senken und Transaktionen noch schneller durchzuführen. Die Entwickler haben weit über ein Jahr benötigt, um nach eigenen Aussagen beste Rollup-Architektur zu bauen und verschiedene Funktionen in Bedrock zu integrieren, die die Potenziale des Ethereum-Mainnets ausschöpfen sollen.

Bedrock nach Aussagen der Entwickler die günstigste, schnellste und fortschrittlichste Rollup-Architektur aller Zeiten und soll zugleich zum ersten EVM-basierten Rollup avancieren, das das Ethereum-Level in puncto Sicherheit erreicht. Das Upgrade soll zugleich die Transaktionsgebühren signifikant reduzieren und Optimism zur günstigsten EVM-basierten Optimistic-Roll-Up-Lösung machen. Außerdem werden Abhebungen und Einzahlungen optimiert, die Optimism Nodes sollen bis zu 50-mal schneller synchronisiert werden. All das zielt darauf ab, die Wachstumspotenziale im zukunftsträchtigen L2-Segment weiter auszuschöpfen, nachdem zuletzt Arbitrum One hier Vorteile gegenüber Optimism generieren konnte. Arbitrum One und Optimism haben zusammen einen kumulierten Marktanteil von über 83 %.

Das Upgrade wird derzeit im Goerli-Testnet erprobt und soll voraussichtlich am 16. März 2023 implementiert werden. Die Abstimmung über das Bedrock-Proposal wurde jedoch von den Verantwortlichen verschoben. Sollte die Community das Upgrade wie erwartet akzeptieren, erfolgt die Durchführung voraussichtlich zeitnah. Bedrock gilt als das erste größere Upgrade für Optimism, das die Leistung der L2 signifikant verbessern soll – für Aufregung ist somit gesorgt.

Update for the Collective: We have rescheduled the Bedrock upgrade vote to Cycle 11 (March 2 – April 5) to resolve bugs uncovered by vigilant community members as part of the Bedrock bug bounty contest. — Optimism ( _ ) (@optimismFND) February 17, 2023

Abhebungen bei FTX Japan wieder möglich

Die Kryptobörse FTX Japan, eine Tochtergesellschaft der insolventen FTX, kündigte zuletzt die Abwicklung der Auszahlungen über die Web-Plattform Liquid Japan an. Der Betrieb von FTX Japan wurde im November 2022 nach der Insolvenz des Mutterkonzerns sowie aller 134 Tochtergesellschaften vorübergehend eingestellt, obgleich FTX Japan die Geschäfte deutlich sorgfältiger geführt haben soll.

The crypto news cycle was relentless once again:

– Coinbase earnings provided some direction for investors

– FTX Japan resumed withdrawals



Listen to the Bloomberg Crypto podcast for more on what happened this week https://t.co/E0Ysof77FQ — Bloomberg Crypto (@crypto) February 26, 2023

Eine Separierung von Firmenvermögen und Kundenkapital ermöglicht nun den nächsten Schritt. Kunden mussten ihr Guthaben auf das Liquid Japan-Konto übertragen, um ihre Vermögenswerte zu erhalten. Aufgrund des Insolvenzverfahrens können die meisten FTX-Kunden bisher ihre Vermögenswerte nicht auszahlen lassen – dies dürfte sich aller Voraussicht nach nur bei einigen Tochtergesellschaften in absehbarer Zeit ändern.

Bosch setzt auf Blockchain: Zusammenarbeit mit Fetch.ai intensiviert

Bosch und Fetch.ai kündigten eine Vertiefung ihrer Zusammenarbeit an, im gleichen Schritt gründete man gemeinsam dieFetch.ai Foundation. Diese soll sich der Erforschung, Entwicklung und Umsetzung von Web3-Technologie widmen, um realitätsnahe Real-World-Usecases zu etablieren. Bosch und Fetch.ai werden das Projekt gemeinsam im Management-Board führen, um bedeutende Fortschritte für die gesamte Industrie zu erzielen. Beide Parteien verpflichten sich zugleich, das neue Ökosystem nachhaltig und unabhängig zu gestalten.

Together with @fetch_ai we're happy to have founded the fetch.ai-foundation that will be opening the door to the #EoT in the web3 age With the help of #collaborativelearning, #AI & open-source technology we create value through shared knowledge https://t.co/QVcsqH8dyh pic.twitter.com/hWTQGHz13j — Bosch Center for Artificial Intelligence (@Bosch_AI) February 21, 2023

Bei Fetch.ai handelt es sich um eine relativ neue Kryptowährung, die 2019 von Wissenschaftlern der Cambridge-Universität entwickelt wurde. Die Plattform optimiert die Interaktion zwischen Unternehmen, Anwendern und Maschinen, KI-Technologie und maschinelles Lernen ermöglichen die fortlaufende Optimierung. Die Nutzung der Plattform erfolgt maßgeblich über Autonomous Economic Agents (AEAs), die die Interaktionen über Fetch.ai erleichtern, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu gefährden.

Circle kritisiert SEC und setzt auf Expansion

Nach dem CEO des Stablecoin-Herausgebers Circle, Jeremy Allaire, ist die amerikanische Börsenaufsicht SEC keinesfalls die geeignete Behörde, um Stablecoins zu regulieren – die Auffassung ist wohl Konsens im digitalen Währungsmarkt. In einem kürzlich erschienenen Interview mit Bloomberg kritisiert er die Fokussierung der SEC auf Stablecoins und argumentiert, dass lieber die Bankenaufsicht für die als „Zahlungsmittel“ genutzten Stablecoins zuständig sein sollte. Dass Stablecoins als Wertpapier eingestuft werden konnten, sorgte zuletzt für Verwunderung, scheinen die Kriterien doch offensichtlich nicht erfüllt.

Circle's Jeremy Allaire says banking regulators would be better for overseeing stablecoins than the SEC https://t.co/j01QARAtCC — Bloomberg Crypto (@crypto) February 26, 2023

Währenddessen stellt Circle im Gegensatz zu anderen Krypto-Unternehmen in der schwierigen Marktphase neue Mitarbeiter ein und plant eine Erhöhung der Belegschaft um 15 bis 25% in 2023.

Circle ist ein amerikanisches FinTech, das sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Stablecoins spezialisiert hat. Der bekannteste Stablecoin des Unternehmens ist USD Coin (USDC). Circle legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit bei der Ausgabe seiner Stablecoins, diesbezüglich arbeitete man auch intensiv mit der SEC zusammen.

Binance startet Zusammenarbeit mit Zahlungsdienstleister Ingenico

Immer mehr Unternehmen verbinden traditionelle Finanzdienstleistungen (TradFi) mit DeFi und Kryptos, um die Adoption von Kryptowährungen in den Massenmarkt voranzutreiben. Binance hat sich nun mit dem französischen Zahlungsdienstleister Ingenico zusammengeschlossen, um über Binance Pay Krypto-Zahlungen in Frankreich zu ermöglichen. Mehr als 50 unterschiedliche Kryptowährungen werden akzeptiert. Die Händler werden zunächst nur in Kryptowährungen bezahlt, später soll es dann möglich sein, diese direkt in Fiat-Währungen zu konvertieren.

IWF: Kryptowährungen nicht als Zahlungsmittel geeignet

Vor rund 1,5 Jahren wurde der Bitcoin von El Salvador als offizielles Zahlungsmittel anerkannt. Bis dato folgte jedoch kein großer Run auf den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel. Um dem vorzubeugen, hat nun der Internationalen Währungsfonds (IWF) den Bitcoin kritisiert. Der IWF warnte vor finanziellen Risiken durch BTC und kündigte an, die Kreditlinie des Landes nicht verlängern zu wollen. Der Kampf des zentralisierten Finanzsystems gegen mehr Unabhängigkeit und Dezentralität geht somit weiter. In einem neuen Bericht namens „Elements of Effective Policies for Crypto Assets“ empfiehlt der IWF, Kryptowährungen nicht als offizielles Zahlungsmittel zu akzeptieren, um die geldpolitische Souveränität und Stabilität der Länder zu wahren.

Who cares about the IWF

The IWF is one reason why we have very high inflation (delayed from the 2008 finance Crysis)



I rather trust crypto than the money issued by the #IWF https://t.co/42fkgXpoDi — Saske Parody © (@Coinsaske) February 25, 2023

Coinbase Zahlen schwach: Erwartungen waren noch düsterer

Coinbase, die US-amerikanische CEX und erste börsennotierte Krypto-Exchange der Welt, hat im vierten Quartal 2022 die Erwartungen der Wall Street zwar übertroffen, erleidet jedoch einen massiven Rückgang des Transaktionsvolumens. Der Nettoumsatz des Unternehmens für das abgeschlossene Quartal betrug 605 Mio. US-Dollar, die Schätzungen der Wall Street gingen zuvor von 589 Mio. US-Dollar aus. Die Staking-Umsätze fielen im Vergleich zum Vorquartal aufgrund der schwachen Kurse auf dem Kryptomarkt deutlich. Die US-Börsenaufsicht SEC ermittelt zugleich derzeit wegen der Staking-Dienstleistungen von Coinbase. Die Aktie entwickelte sich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stabil und unbeeindruckt, augenscheinlich scheint viel Negatives in den Kursen der Growth Aktien eingepreist.

Die besten Krypto-Presales im Check: Fight Out mit attraktiven Boni, C+Charge wird dank Token-Burning deflationär

Auch das historisch lukrative Marktsegment der Krypto-Presales hat im Jahr 2023 einiges zu bieten. Denn trotz zwischenzeitlich bearischem Sentiment stoßen spannende neue Krypto-Projekte in einen zukunftsträchtigen Markt, um manch ein Segment zu disruptieren und zugleich reale Usecases für eine Verbesserung des Lebens zu implementieren. Zwei Kryptowährungen mit Potenzial, deren Presale aktuell für Furore sorgen, sind der Move-2-Earn-Coin Fight Out und die grüne Kryptowährung C+Charge – durch die preislich attraktive Staffelung können Investoren noch lukrative Buchgewinne erzielen, wenn sie jetzt investieren. Der ICO wird dann für Ende März/ Anfang April anvisiert.

Fight Out (FGHT): Die Move-2-Earn-Kryptowährung Fight Out konnte mittlerweile über 4,75 Millionen $ einsammeln und möchte mit Gamification, Avataren und Metaverse die Fitnesswelt revolutionieren. Alle 12 Stunden wird der Token Preis bis zum 31.03 angehoben.

C+Charge (CCHG): Die umweltfreundliche Kryptowährung C+Charge möchte die Herausforderungen der fragmentierten Ladesäulen für elektrische Fahrzeuge lösen und mit einer neuen Web3-App mehr Transparenz und Komfort in die E-Mobilität bringen. In 48 Stunden steht die nächste Preisanhebung an.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.