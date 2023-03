Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine bewegte und bullische Woche endet an den Märkten. Kryptowährungen pumpten in den letzten sieben Tagen. Der Bitcoin führte die Erholung des breiten Markts mit rund 34 % an. Die stärksten Top 100 Coins waren in der letzten Woche das Mask Network mit einer Kursverdopplung und Conflux mit einer Rendite von über 200 %. Dabei gab es in den letzten sieben Tagen viel zu berichten von den internationalen Finanzmärkten. Doch was war die letzte Woche wirklich wichtig? Relevante Krypto News im Rückblick:

Meme-Coin mit Hype-Potenzial: LHINU könnte 2023 besser als SHIB performen

Finanzkrise 2.0? Banken machen Anleger Sorge – Kryptos profitieren

Die spektakulären Zusammenbrüche der Silvergate Bank, Silicon Valley Bank und Signature Bank offenbarten die aktuellen Risiken im traditionellen Finanzsystem. Insbesondere Silvergate und Signature waren die beiden wichtigsten Bankpartner für Krypto-Unternehmen in den USA. Nun wird es für die Branche schwieriger, mit dem traditionellen Finanzsystem zu interagieren. Neue Partner müssen her, um nicht eine sinkende Liquidität zu erleiden.

People don’t understand that when banks collapse and stable coins become unreliable there is nowhere other than #bitcoin to run to. Gold is inefficient in this new digital world. Bitcoin is the only solution. The price will pump out of desperation for sound money. — Layah Heilpern (@LayahHeilpern) March 19, 2023

In letzter Zeit haben Investoren folgerichtig Kapital aus Bankaktien abgezogen, die augenscheinlich kein attraktives CRV boten. Der Fokus lag erneut auf anderen Anlageformen. Die größten US-Banken haben im Laufe des Jahres schon deutlich über 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt. Konträr dazu wird der Bitcoin von einigen Anlegern als Hedge verstanden und konnte von den schwierigen Bedingungen sogar profitieren.

EZB mit nächstem 0,5 % Zinsschritt: Märkte dennoch freundlich

Um der hohen Inflation entgegenzuwirken, hat die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche den Leitzins erneut um 0,50 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent erhöht. Dies wurde von den Experten auch in diesem Umfang erwartet. Inmitten der Bankenkrise befinden sich viele Notenbanken in einer Zwickmühle, was ihre künftige Zinspolitik betrifft. Die EZB steht vor der Abwägung zwischen Inflationsbekämpfung und Wahrung der Finanzstabilität – aktuell tendiert man zu Erstgenanntem. Die Märkte reagierten positiv darauf, dass Christine Lagarde keine weiteren Zinserhöhungen thematisierte, Hoffnung auf ein Ende des Quantitative Tightenings.

EZB erhöht Leitzins im Euroraum auf 3,5 Prozent (+0,50 Prozentpunkte) — Daniel D. Eckert (@Tiefseher) March 16, 2023

EU-Parlament stimmt für europäisches Wallet

Das EU-Parlament hat mit einer klaren Mehrheit von 418 zu 103 Stimmen dafür gestimmt, eine europäische Wallet-Lösung zu entwickeln. Das Ziel dieses Vorhabens ist klar: Man möchte den EU-Bürgern einen digitalen Zugang zu wichtigen öffentlichen Dienstleistungen ermöglichen, auch über die EU-Grenzen hinweg. Die Kontrolle über die Daten soll dennoch bei den Bürgern bleiben. Als Nächstes werden Gespräche mit dem Europäischen Rat über die Umsetzung erwartet. Der Wandel schreitet weiter voran, obgleich man derartig staatliche Angebote in ihrer qualitativen Umsetzung zumindest anzweifeln kann.

2/

– UAE invites key South Korean metaverse & Web3 firms for expansion in the region.

– European Parliament passes EU digital wallet legislation.

– Swiss central bank Credit Suisse is in crisis.

– CBDCs could provide smooth cross-border payments, says a Bank of Israel official. — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) March 17, 2023

Schluss mit NFTs bei Meta & Krypto-Wallet bei Microsoft

Meta beendet in der vergangenen Woche überraschend seine Unterstützung für NFTs auf Instagram und Facebook, nur wenige Monate nach dem öffentlichkeitswirksam inszenierten Start im August 2022. Die NFT-Integration war im Mai 2022 bereits in den USA gestartet und wurde schließlich im August 2022 auf 100 Länder ausgedehnt.

Some product news: across the company, we're looking closely at what we prioritize to increase our focus. We’re winding down digital collectibles (NFTs) for now to focus on other ways to support creators, people, and businesses. [1/5]— Stephane Kasriel (@skasriel) March 13, 2023

Microsoft kündigte im Gegenzug in der vergangenen Woche ein neues Krypto-Wallet an. Während ein Big-Tech-Unternehmen etwas Geschwindigkeit bei der Krypto-Adoption herausnimmt, setzt das andere Unternehmen auf Expansion. Demnach möchte man ein Krypto-Wallet im Edge-Browser einführen wird. Die Wallet soll es dann den Benutzern ermöglichen, Kryptowährungen und NFTs direkt in ihrem Browser zu speichern, zu senden und zu empfangen. Durch die Integration der Wallet in den Browser können Benutzer direkt auf ihre digitalen Vermögenswerte zugreifen, ohne separate Wallet-Anwendungen verwenden zu müssen.

Fidelity mit Einstieg in Kryptos: Fidelity Crypto treibt Massenadoption an

Die neue Handelsplattform von Fidelity ermöglicht fortan den 37 Millionen bestehenden Privatkunden, Bitcoin und Ethereum einfach zu handeln. Die Plattform „Fidelity Crypto“ bietet das Investieren in den digitalen Währungsmarkt ohne Kommissionen an, lediglich ein Spread von 1 % fällt an. Die mobile Anwendung ist vorerst nur für US-Kunden verfügbar, weitere Märkte sollen jedoch erschlossen werden. Fidelity hatte in der Vergangenheit auch schon Patente angemeldet, um die Expansion im Metaverse voranzutreiben.

₿𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Millions of Fidelity clients can now buy #bitcoin for the first time this week.https://t.co/D67lz4AwAD — Documenting ₿itcoin (@DocumentingBTC) March 16, 2023

Shapella-Upgrade terminiert: Was passiert mit ETH?

Die Ethereum-Entwickler legten in der vergangenen Woche die Shanghai Hard Fork, mittlerweile Shapella-Ugprade, für den 12. April fest. Das Ethereum-Staking wird aktuell von vielen Marktteilnehmern und Ethereum-Händlern hinsichtlich der Auswirkungen analysiert. Verkaufsdruck bei ETH scheint möglich. Sobald die Abhebungen dann möglich sind, könnte dies die Nachfrage nach dem Ethereum-Staking mittelfristig deutlich erhöhen. Der Wochen-Chart offenbart positive Entwicklungen, da zuletzt wichtige Widerstände überwunden wurden.

Neuer Meme-Coin sorgt für Furore: LHINU erreicht eine Million $ in einer Woche

Love Hate Inu gehört zweifelsohne zu den vielversprechendsten Krypto-Presales im März 2023. Mit einem frühen Abschluss der ersten Vorverkaufsphase und deutlich über eine Million $ Raising Capital konnte man ordentlich Interesse der Krypto-Anleger generieren. Die innovative Blockchain-Technologie bietet zahlreiche Vorteile wie Transparenz, Fairness, Unveränderlichkeit und Sicherheit, die sie einwandfrei für den anvisierten Zielmarkt prädestinieren. Love Hate Inu verfolgt dabei die Vision, den Markt für Meinungsforschung mit seiner innovativen Web3-Plattform zu revolutionieren. In Zukunft möchte man im wachstumsstarken Bereich der Online-Umfragen zuverlässige und sichere Daten bereitstellen. Der Stake-to-Vote-Mechanismus, bei dem Teilnehmer einen Teil ihrer Token staken müssen, ist ein wichtiger Bestandteil des Konzepts. Denn somit werden verfälsche Abstimmungsergebnisse verhindert. Die Kombination aus Crypto Memes und realer Utility macht Love Hate Inu zu einem spannenden Krypto-Presale im März 2023.

