Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine turbulente Woche verging am digitalen Währungsmarkt. Der Bitcoin und Ethereum erlebten eine massive Korrekturbewegung und unterschritten die psychologisch wichtigen Support-Level von 30.000 bzw. 2.000 $. Für die volatilen Kursbewegungen sorgten eine Vielzahl an Events. Auch in der vergangenen Woche gab es so einige Krypto News, die die digitalen Coins bewegten. Welche Informationen müssen Anleger also jetzt haben? Was sind die fünf wichtigsten Krypto News im Überblick?

Mehr über Ecoterra erfahren

Krypto-Crash: Bitcoin & Ethereum fallen unter psychologisch wichtige Grenzen

9,5 % Kursverluste für den Bitcoin, rund 12 % Minus für Ethereum – so lassen sich die letzten sieben Tage kurz und prägnant zusammenfassen. Die Bären sind zurück und bringen den Kryptomarkt ins Wanken. Denn die Kursgewinne zuvor standen auf einem fragilen Fundament. Bitcoin und Ethereum müssen nach dem Erreichen neuer Verlaufshochs für 2023 ihre Gewinne wieder abgeben und fallen (deutlich) unter die psychologisch wichtigens Grenzen von 28.000 und 2.000 $.

Bitcoin Fear and Greed Index is 56 – Greed

Current price: $27,567 pic.twitter.com/rSMDe9tsbg — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) April 23, 2023

Große Angst gibt es dennoch nicht. Die Marktteilnehmer sind sich aktuell uneinig, wie der weitere Kursverlauf aussieht. Technisch scheint jedoch eine Fortsetzung der Korrektur möglich, bevor sich der Bitcoin wieder der Erholungsbewegung widmen kann.

Coinbase erhält Bermudas-Lizenz: Droht der Abgang aus den USA?

Die börsennotierte CEX Coinbase hat in der vergangenen Woche eine Lizenz für den Betrieb auf den Bermudas erhalten und plant möglicherweise die Eröffnung einer neuen Krypto-Derivateplattform. Damit treibt man die geografische Diversifikation weg von den USA voran. Berichten zufolge plant das Unternehmen, bereits in der nächsten Woche eine Offshore-Börse auf Bermudas zu eröffnen und ist auch von der europäischen Markets in Crypto Assets (MiCA) Regulierung überzeugt. Coinbase möchte zugleich in den USA der SEC vor Gericht Paroli bieten. Die CEX kämpft aktuell an verschiedenen Fronten.

The @Europarl_EN's adoption of #MiCA is a pivotal moment for crypto regulation.



This comprehensive framework will give crypto organizations the confidence to invest and grow in the region. https://t.co/tYhJW8fBpX — Coinbase (@coinbase) April 20, 2023

Eine Abwanderung von Coinbase und anderen Krypto-Unternehmen aus den USA könnte den digitalen Währungsmarkt vorübergehend belasten, da diese Unternehmen auch auf das Kapital aus den USA angewiesen sind. Ein ausgewogenes Regelwerk seitens der Regulierungsbehörden, das Innovationen fördert und gleichzeitig den Schutz der Anleger gewährleistet, ist dennoch mittelfristig dringend vonnöten.

MiCA-Regulierung durch: Machen Kryptos Europa zum digitalen Vorreiter?

Das Europäische Parlament hat die bereits 2020 entworfenen Vorschriften zur Regulierung von Kryptowährungen (MiCA) angenommen und wird sie in den nächsten 18 Monaten umsetzen. Die Krypto-Branche begrüßt diese Entwicklung im Konsens – die EU wird zum globalen Vorreiter. Nach einigen Verzögerungen wird die MiCA-Regulierung nun bald in der Europäischen Union eingeführt und schafft einen harmonisierten, rechtlichen Rahmen für die Krypto-Industrie in allen Mitgliedsstaaten. Die Einführung der MiCA-Verordnung wird als wichtiger Schritt zur fortschreitenden Krypto-Adoption gesehen und könnte das Vertrauen in den Kryptomarkt stärken. Selbst die größte Krypto-Börse der USA, Coinbase, die derzeit über eine Verlagerung ihrer Geschäftstätigkeiten nachdenkt, begrüßt – wie oben dargestellt – MiCA als bahnbrechenden Moment für die globale Krypto-Regulierung. Die Verordnung hat das Ziel, die Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Assets zu minimieren und die Innovation zu fördern.

MiCA, the landmark EU crypto regulation, officially passed the plenary of the EU Parliament

-517 MEPs voted in favor

-38 against

-18 abstentions



Next steps

-final formal vote in the Council of the EU (EU member states) on May 16

-MiCA publication in the Official journal of… pic.twitter.com/1T6VRcOYrI — Patrick Hansen (@paddi_hansen) April 20, 2023

SEC-Chef Gary Gensler muss vor Untersuchungsausschuss: Das Ende eines des größten Krypto-Gegners?

Am 18. April fand eine Anhörung mit dem Chef der US-amerikanischen Börsenaufsicht Gary Gensler vor einem Untersuchungsausschuss statt. Gensler ging zuletzt hart gegen den Kryptosektor vor – Kraken, Coinbase, Ripple Labs und so weiter. Damit hat man sowohl von Krypto-Unternehmen als auch bei den Republikanern Kritik auf sich gezogen. Während die Demokraten eher skeptisch gegenüber Kryptowährungen sind, versuchen die Republikaner die Branche zu verteidigen. Nun wird spekuliert, ob es zu einer Umstrukturierung der SEC kommt und wie lange Gensler noch uneingeschränkt nach eigenem Gutdünken handeln kann. Es ist von großer Bedeutung, dass eine kontroverse und offene Diskussion über die Regulierung von Kryptowährungen in den USA geführt wird. Denn der Status quo ist für alle Beteiligten wenig zufriedenstellend.

Gary Gensler getting grilled on whether he thinks ETH is a security or commodity



Enjoy pic.twitter.com/vrFVn3Ap63 — sassal.eth (@sassal0x) April 18, 2023

Ecoterra: Diesen Krypto-Presale lieben Anleger im April 2023

Ecoterra ist aktuell wohl einer der beliebtesten Krypto-Presales des Jahres 2023. Investoren haben noch wenige Tage Zeit, um bei dem grünen Coin vor dem ICO 60 % Buchgewinne zu erzielen, da der aktuelle Preis bei 0,00625 $ liegt. In den öffentlichen Handel wird der native ERC-20-Token dann mit 0,01 $ starten. Eine fundamentale Analyse offenbart massives Zukunftspotenzial.

Das Ecoterra-Team hat bereits Produkte bekannter Marken in die Datenbank aufgenommen, wie zum Beispiel Vittel, San Pellegrino, Heineken und Dr. Pepper. Damit schreitet auch die Fundierung voran. Historisch ist es für eine Kryptowährung im Presale immer vorteilhaft, wenn die Projekte bereits im Vorverkauf fundamentale Meilensteine abschließen, die die Ernsthaftigkeit offenbaren.

Das Schlüsselelement des Ecoterra-Ökosystems ist die Recycle-to-Earn-App. Diese ermöglicht es den Verbrauchern, recycelbare Materialien in den Kreislauf zurückzugeben und im Gegenzug Belohnungen zu erhalten. Bei einem aktuellen Raising Capital von 2,186,611 $ ist eine nächste Preissteigerung auf 0,007 $ bei 2,450,000 $ geplant. Die Dynamik deutet darauf hin, dass Früh-Investoren noch weniger als 48 Stunden die Chance auf Buchgewinne von 60 % zu haben.

Jetzt im Ecoterra Presale investieren