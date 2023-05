Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine weitere turbulente Woche nähert sich dem Ende. Die letzten sieben Tage waren wohl vornehmlich von den Quartalszahlen, den Zinsentscheiden der Fed und EZB sowie dem Hype der Meme-Coins geprägt. Während der Bitcoin in sieben Tagen rund 1 % seines Werts verlor, konnte Ethereum den Kurs nahezu halten. Zumindest bei den wertvollsten Kryptos gab es kurstechnisch also wenig Veränderung.

Der beste Top 100 Coin war PEPE, der um über 400 % in den letzten sieben Tagen pumpte – mehr dazu später. Schauen wir uns also die wichtigsten Krypto News im Rückblick an – was müssen Anleger jetzt unbedingt wissen?

Fed erhöht Zinsen erneut: Bitcoin-Halter nehmen es gelassen

Am Mittwochabend hat die US-Notenbank Fed den Leitzins wie erwartet um weitere 25 Basispunkte erhöht. Fed-Chef Jerome Powell gab jedoch kaum Hinweise auf die weitere geldpolitische Entwicklung in den USA und verweist erneut auf datenbasierte Entscheidungen. Dennoch gibt es Hoffnung auf eine baldige Zinspause. Der Markt geht am folgenden Tag fast ausnahmslos von einer Zinspause beim nächsten FOMC-Meeting aus. Der Bitcoin-Kurs notierte am Donnerstagmorgen – Tag 1 nach dem Zinsentscheid – rund zwei Prozent höher bei rund 29.200 Dollar.

Die Bitcoin-Halter nehmen die Zinserhöhung durch die Fed gelassen hin. Die Anhebung des Leitzinses um weitere 25 Basispunkte und das Signal einer möglichen Zinspause waren für die meisten Marktteilnehmer lange eingepreist.

Allerdings besteht weiterhin Sorge um den US-Regionalbankensektor. Hier gab es in der vergangenen Woche erneut Bedenken, dass die Bankenkrise ausgestanden ist. Dies könnte das Narrativ vom Bitcoin als „sicherem Hafen“ erneut festigen.

Bhutan als Krypto-Investor: Bitcoin macht glücklich, oder?

Im April wurde bekannt, dass das Königreich Bhutan heimlich in Bitcoin investierte, bereits seit mindestens 2020. Damals betrug der Preis für einen Bitcoin übrigens rund 5.000 US-Dollar. Nun räumte das glücklichste Land der Welt – nach diesbezüglichen Erhebungen ein, Bitcoin mithilfe von New Energy zu minen. Diese Maßnahme unterstreicht Bhutans Bestreben, umweltfreundliche Ansätze im digitalen Währungsmarkt zu etablieren. Das Land stellt aktuell sicher, dass der einheimische Verbrauch, lokale Industrien und der Privatsektor stets Vorrang bei der Stromversorgung haben, während das Krypto-Mining als nachrangige Aktivität betrachtet wird. Diese Methode bietet eine Chance, das Mining überall zu nutzen, um gezielt Energiespitzen zu absorbieren. Damit könnte der Bitcoin entgegen aller Vorurteile als Klima-Killer sogar positiv die Energiewende unterstützen.

Sotheby’s startet NFT-Marktplatz: 250 Jahre altes Auktionshaus setzt auf Krypto

Sotheby’s ist ein renommiertes internationales Auktionshaus mit Hauptsitz in New York, das Kunstwerke, Antiquitäten, Schmuck und Luxusgüter versteigert.

Nun hat Sotheby’s einen eigenen Marktplatz für NFTs gestartet, auf dem Kunstliebhaber und Investoren mit Kryptowährungen digitale Kunstwerke erwerben können. Der Handel wird über Smart Contracts abgewickelt und die NFTs werden von Sotheby’s-Spezialisten zuvor handverlesen und aufwendig kuratiert. Die Plattform startete nun mit Werken von 13 prominenten Digitalkünstlern. Die Preise sind typisch für Sotheby’s im Luxus-Segment verordnet.

Im Juni 2021 hat Sotheby’s bereits begonnen, NFTs zu versteigern. Dabei wurde ein Exemplar aus der berühmten CryptoPunk-Kollektion versteigert, das einen Preis von 11,8 Millionen US-Dollar erzielte. Die Krypto-Ambitionen des 250 Jahre alten Auktionshaus sind somit nichts Neues.

Biden möchte 30 % Bitcoin-Mining-Steuer

Bereits im März 2021 hatte die Biden-Regierung angekündigt, eine 30-prozentige Steuer auf den für das Krypto-Mining verwendeten Strom zu erheben. Ziel dieser Maßnahme soll es sein, den Energieverbrauch der Krypto-Miner zu reduzieren und damit den ökologischen Fußabdruck der USA zu verringern.

Allerdings handelte es sich dabei lediglich um Vorschläge, deren Umsetzung unsicher sind. Bislang gibt es keine konkreten Schritte, auch die Erfolgsaussichten scheinen mit den Krypto-freundlichen Republikanern auf der Gegenseite eher ungewiss.

In einem Blog-Beitrag der Biden-Administration äußerte sich diese nun wie folgt:

„Die Umweltauswirkungen des Krypto-Minings bestehen auch dann, wenn die Miner vorhandenen sauberen Strom nutzen. In Gemeinden mit Wasserkraftwerken, in denen Krypto-Mining betrieben wird, verringert der erhöhte Stromverbrauch der Krypto-Miner beispielsweise die Menge an sauberem Strom, die für andere Zwecke zur Verfügung steht“

Meme-Coins im Fokus: PEPE & FLOKI listen bei Binance, SPONGE schafft 10x in zwei Tagen

Der Krypto News Rückblick kommt in dieser Woche natürlich nicht ohne das Segment der Meme-Coins aus. Denn die Spaßwährungen machen momentan einfach Spaß. PEPE pumpte in der letzten Woche um über 400 %. Damit sicherte man sich einen Platz im illustren Klub der Milliarden-Kryptowährungen und stößt zugleich als dritter Meme-Coin nach Dogecoin und Shiba Inu in die Top 50 des digitalen Währungsmarkts vor. Zugleich erhielten FLOKI und PEPE auch noch ein Binance-Listing – die umsatzstärkste CEX der Welt notiert die Meme-Coins.

Wenn es um Meme-Coins mit starkem Momentum geht, bleibt auch SPONGE einen Blick wert. Denn hier hat es sich das Team zur Aufgabe gemacht, die beliebte, gelbe Zeichentrickfigur Spongebob Schwammkopf ebenfalls in den besagten Club zu etablieren. SPONGE pumpte in 72 Stunden über 10x und sicherte sich bereits drei CEX-Notierungen. Nun erreichte SPONGE erst vor wenigen Minuten ein neues Rekordhoch. Wale investieren massiv, SPONGE geht bereits jetzt viral.

Ark Invest baut Coinbase-Investment aus

ARK Invest, das Unternehmen der bekannten Investorin Cathie Wood, hat am 1. Mai erneut Aktien der Krypto-Börse Coinbase gekauft. Insgesamt erwarb ARK 168.869 Coinbase-Aktien im Wert von etwa 8,5 Millionen US-Dollar für die ETFs ARK Innovation, ARK Next Generation Internet und ARK Fintech Innovation.

Coinbase ist eine der größten Krypto-Börsen weltweit und ging im April 2021 an die Börse. Übrigens war das Investment bereits jetzt ein voller Erfolg. Denn in den letzten fünf Tagen stieg die Coinbase Aktie um 4 %, nach den Quartalszahlen sogar zweistellig.

Coinbase hat in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 einen Verlust pro Aktie von -0,34 US-Dollar verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (-1,980 US-Dollar) fiel der Verlust deutlich geringer aus und übertraf die Erwartungen der Analysten, die einen Verlust von -1,44 US-Dollar je Aktie erwarteten.

Im aktuellen Berichtsquartal sank der Umsatz von Coinbase im Vergleich zum Vorjahr von 1,16 Milliarden US-Dollar auf 772,53 Millionen US-Dollar. Experten hatten im Vorfeld jedoch einen noch niedrigeren Umsatz von 654 Millionen US-Dollar erwartet.

Autor: Daniel Robrecht

