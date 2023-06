Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Welt der Kryptowährungen ist ständig in Bewegung, und jede Woche bringt neue aufregende Entwicklungen und Ereignisse mit sich. Von regulatorischen Fortschritten bis hin zu Innovationen in der Finanzbranche – es gibt viel zu verfolgen. In diesem Rückblick werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche, die die Kryptoindustrie geprägt haben.

Von einer bahnbrechenden Einigung zwischen Binance und der US-Börsenaufsicht SEC bis hin zu den Plänen der Deutschen Bank, digitale Vermögenswerte zu verwahren, gab es bedeutende Schritte in Richtung einer erhöhten Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen. Darüber hinaus erreichte Bitcoin einen Marktanteil von 50 %, während neue Akteure wie EDX Markets den Markt betreten und das Interesse großer Unternehmen an Bitcoin-ETFs zunimmt.

Dieser Rückblick bietet einen Überblick über diese Schlüsselereignisse und zeigt, dass die Kryptowährungsbranche weiterhin dynamisch ist und sowohl etablierte Institutionen als auch neue Marktteilnehmer gleichermaßen anzieht. Lassen Sie uns also eintauchen und einen genaueren Blick auf die Ereignisse werfen, die die Welt der Kryptowährungen in der vergangenen Woche geprägt haben.

Wichtige Einigung im Rechtsstreit zwischen Binance und der SEC

In der vergangenen Woche wurde eine bedeutende Einigung zwischen der Kryptowährungsbörse Binance und der US-Börsenaufsicht SEC erzielt. Diese Einigung stellt einen Wendepunkt in der bisher angespannten Beziehung zwischen den beiden Parteien dar. Die SEC hatte zuvor Bedenken hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften durch Binance geäußert und sogar versucht, die Assets der Binance-Kunden einzufrieren. Allerdings konnten diese Bedenken durch den aktuellen Deal ausgeräumt werden.

Changpeng Zhao, der CEO von Binance, erklärte, dass die Anschuldigungen SEC falsch waren. Die Richterin sah keine Anzeichen für illegale Aktivitäten seitens Binance. Als Teil der Einigung verpflichtet sich BinanceUS, den Zugriff auf Private Keys, Hardware-Wallets und Web-Tools strikt vom internationalen Mutterkonzern zu trennen. Dies bedeutet, dass neue Wallets erstellt werden müssen, auf die nur Binance US-Mitarbeiter Zugriff haben.

Deutsche Bank plant Verwahrung von digitalen Vermögenswerten

Die Deutsche Bank hat einen Antrag bei der deutschen Wertpapieraufsichtsbehörde Bafin eingereicht, um eine Genehmigung für die Verwahrung von digitalen Vermögenswerten, einschließlich Kryptowährungen, zu erhalten. Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenderen Strategie der Bank, um ihre Ertragsquellen zu vielfältigen und die Gebühreneinnahmen ihrer Unternehmensbank zu steigern.

Man plant, digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen zu verwahren, um ihren Kunden eine sichere und regulierte Plattform für deren Verwaltung anzubieten. Schon im Jahr 2020 hatte die Bank erste Hinweise auf die Einführung einer solchen Verwahrung gegeben. Mit der aktuellen Anfrage bei der Bafin setzt die Deutsche Bank einen weiteren Schritt, um sich auf das digitale Zeitalter einzustellen und innovative Dienstleistungen im Bereich der digitalen Vermögensverwaltung anzubieten.

Bitcoin erreicht 50 % Marktanteil

Der Marktanteil von Bitcoin, also der Anteil von Bitcoin an der gesamten Marktkapitalisierung der Kryptowährungen, hat wieder die 50%-Marke erreicht. Dies ist das erste Mal seit 2021. Am 20. Juni machte Bitcoin mehr als die Hälfte des gesamten Kryptowährungsmarktes von 1,1 Billionen Dollar aus. Dies unterstreicht die anhaltende Resilienz und Attraktivität der führenden Kryptowährung.

Dieser Anstieg des Marktanteils von Bitcoin begann Ende November 2022 und setzt sich nun fort. Mit einer Marktkapitalisierung von 519 Milliarden Dollar macht Bitcoin jetzt die Hälfte des gesamten Kryptowährungsmarktes aus. Dieser Anstieg wird durch das gestiegene Interesse der Investoren an Bitcoin als sicherem Hafen inmitten von Marktunsicherheiten und Inflationsbedenken erklärt.

PreSale von vielversprechendem Kryptoprojekt Wall Street Memes knackt 10.000.000-$-Marke

Vor kurzem hat der PreSale des brandneuen Kryptoprojekts Wall Street Memes die beeindruckende Marke von 10 Millionen US-Dollar überschritten. Diese bedeutende Entwicklung verdeutlicht das wachsende Interesse und Vertrauen der Investoren in das Projekt und seinen zugehörigen Token $WSM.

Wall Street Memes, inspiriert von der einflussreichen Wall Street Bets-Community, hat sich zum Ziel gesetzt, die Macht der sozialen Medien und der kollektiven Intelligenz zu nutzen, um innovative Anlagestrategien zu entwickeln. Das Projekt wurde von den Erfahrungen und Diskussionen der Wall Street Bets-Community über Finanzmärkte und Anlageinstrumente beeinflusst. Die Verbindung zu Wall Street Bets hat Wall Street Memes eine breite Aufmerksamkeit und Unterstützung verschafft und zu einem enormen Erfolg beigetragen.

Der PreSale von $WSM bietet den Investoren eine einzigartige Möglichkeit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen und von seinem Potenzial zu profitieren. Der PreSale ermöglicht es den Investoren, $WSM-Token zu vergünstigten Preisen zu erwerben, bevor sie öffentlich gehandelt werden. Durch den Kauf von $WSM-Token während des PreSales können die Investoren potenziell von zukünftigen Wertsteigerungen des Tokens profitieren. Diese Investitionsmöglichkeit hat das Interesse einer großen Anzahl von Investoren geweckt, was zur erfolgreichen Überschreitung der 10-Millionen-Dollar-Marke geführt hat.

Das Projekt hebt sich durch seine einzigartige Herangehensweise und innovative Nutzung von Meme-Aktien und Kryptowährungen von anderen Projekten ab. Das Projekt ermöglicht es der Community, Handelsempfehlungen zu generieren, zu teilen und zu diskutieren, basierend auf Analysen und Einsichten aus sozialen Medien. Die Verbindung von Social Media und Finanzmärkten schafft eine neue Dimension des Handels, in der die Community ihre kollektive Intelligenz nutzen kann, um potenziell profitable Entscheidungen zu treffen.

Mit der erfolgreichen Überschreitung der 10-Millionen-Dollar-Marke im PreSale von $WSM wurde nun ein weiterer deutlicher Beweis für das Vertrauen und die Unterstützung der Investoren in das Projekt geliefert. Die hohen Investitionen zeigen, dass das Potenzial und die Perspektiven von Wall Street Memes von einer breiten Investorenbasis anerkannt werden und ermöglicht es dem Projekt, weiterzuwachsen, um seine Ziele zu verfolgen.

EDX Markets betritt den Markt

Eine bemerkenswerte Neugründung in der Kryptowährungsbranche ist EDX Markets. Diese Kryptobörse wird von bekannten Finanzinstituten wie Citadel Securities, Fidelity Investments und Charles Schwab unterstützt. Die Börse hat einen klaren Fokus auf Sicherheit, Transparenz und Innovation.

EDX Markets tritt in einen wettbewerbsintensiven Markt ein und versucht, sich durch seine Technologie und seine Partnerschaften von anderen Börsen abzuheben. Das Ziel ist es, eine vertrauenswürdige und effiziente Plattform für den Handel mit Kryptowährungen anzubieten, die den Bedürfnissen sowohl erfahrener als auch neuer Investoren gerecht wird.

Interesse großer Unternehmen an Bitcoin-ETFs

Ebenfalls ein bedeutender Schwerpunkt in der vergangenen Woche war das wachsende Interesse großer Unternehmen an Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs). Der renommierte Vermögensverwalter BlackRock, der Investmentfonds-Anbieter WisdomTree und das Finanzdienstleistungsunternehmen Invesco haben bereits offizielle Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs gestellt. Diese Anträge signalisieren das Bestreben dieser Unternehmen, den Markt für Kryptowährungen zu erschließen und ihren Kunden eine innovative Anlageoption anzubieten.

Die potenzielle Einführung von Bitcoin-ETFs könnte institutionellen Anlegern und Mainstream-Investoren einen einfacheren Zugang zu Bitcoin ermöglichen. Im Gegensatz zum direkten Kauf und der Verwaltung von Kryptowährungen bieten ETFs eine bequeme und regulierte Möglichkeit, in den Bitcoin-Markt zu investieren. Diese Fonds bilden den Preis von Bitcoin ab und ermöglichen es den Anlegern, von den Wertsteigerungen der Kryptowährung zu profitieren, ohne sich mit den technischen Aspekten der Krypto-Welt auseinandersetzen zu müssen.

Mit der Einführung von Bitcoin-ETFs könnte das Vertrauen in die führende Kryptowährung weiter gestärkt werden. Institutionelle Anleger, wie Pensionsfonds oder Investmentgesellschaften, haben oft strenge Richtlinien und Compliance-Anforderungen, die den direkten Handel mit Kryptowährungen einschränken. Durch die Möglichkeit, in Bitcoin über regulierte ETFs zu investieren, könnten diese institutionellen Anleger dazu ermutigt werden, ihre Anlagestrategien anzupassen und Bitcoin als Bestandteil ihres Portfolios zu betrachten. Dies würde nicht nur das Volumen und die Liquidität des Bitcoin-Marktes erhöhen, sondern auch das Image von Bitcoin als vertrauenswürdige Anlageklasse weiter verbessern.

Es wird berichtet, dass auch Fidelity Investments, eine der größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt, ernsthaft in Betracht zieht, einen Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF einzureichen. Fidelity Investments hat bereits eine bedeutende Präsenz im Krypto-Markt und bietet institutionellen Kunden Kryptowährungs-Handels- und Verwahrungsdienste an. Ein eigener Bitcoin-ETF würde die Position von Fidelity als Vorreiter in der digitalen Vermögensverwaltung weiter stärken und das Vertrauen der Investoren in diese aufstrebende Anlageklasse festigen.