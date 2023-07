Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Diese Woche bot eine Fülle an spannenden Entwicklungen und wegweisenden Entscheidungen, die das Potenzial haben, die Finanzlandschaft nachhaltig zu prägen. Erfahren Sie alle entscheidenden Nachrichten in unserem Krypto News Rückblick!

Sieg für Ripple in Verhandlung mit der SEC

Ripple hat einen bedeutenden Präzedenzfall gegen die US Securities and Exchange Commission (SEC) gewonnen, in dem es darum ging, ob XRP als Wertpapier klassifiziert werden sollte. Dieser Fall, von immenser Bedeutung für die Kryptowährungsindustrie, könnte den regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen in den USA und möglicherweise weltweit beeinflussen.

Das Gericht bestätigte, dass XRP eine Währung und kein Wertpapier ist, was die regulatorische Unsicherheit mildert und das Vertrauen von Anlegern und Finanzinstituten in XRP und andere Kryptowährungen stärken könnte. Überdies haben immer mehr Börsen Ripple wieder aufgenommen, wie Binance US, Coinbase, Kraken, Crypto.com, Gemini und Bitstamp.

Google öffnet sich nach Apple App Store nun für Blockchain-App und -Games

Nachdem sich zunächst der Apple App Store gegenüber Blockchain-Apps wie STEPN und Axie Infinity geöffnet hat, folgte nun auch der Google Play Store. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den Web3-Entwicklern wie Mythical Games und Reddit im engen Austausch. Im Gegensatz zu Apple werden sogar externe NFTs erlaubt und es fallen geringere Gebühren an.

EU veröffentlicht erstes Konsultationspapier für MiCA

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat das erste von drei Konsultationspapieren zum Gesetzentwurf Markets in Crypto-Assets (MiCA) veröffentlicht. Es werden Rückmeldungen zu regulatorischen und technischen Standards, Interessenkonflikten und Beschwerdeverfahren erbeten.

Auch sollen Informationen zur geplanten Offenlegung von Informationen an nationale Aufsichtsbehörden durch Unternehmen, die den Erwerb von Anteilen an einem CASP (Krypto-Asset-Dienstleister) planen, geliefert werden.

Die nächsten Konsultationspakete werden im Oktober 2023 und im ersten Quartal 2024 erwartet. Dabei wurde MiCA im April vom Europäischen Parlament verabschiedet und tritt in drei Stufen in den Jahren 2024 und 2025 in Kraft.

SEGA zieht sich aus Blockchaingame-Markt zurück

SEGA, ein renommierter Name in der Welt der Videospiele, hat vor ein paar Tagen eine Kursänderung in ihrer Strategie bekannt gegeben. Die japanische Firma hat ihren ursprünglichen Plan, in den aufkommenden Markt der Blockchain- und Web3-Spiele einzutreten, zurückgestellt.

Dies geschah, nachdem Shuji Utsumi, der Co-COO von SEGA, Blockchain-Spiele als „langweilig“ bezeichnet hatte. Laut Utsumi fehlte diesen Spielen die aufregende Spielerfahrung, welche traditionelle Spiele bieten.

Diese Entscheidung bedeutet jedoch nicht das Ende von SEGAs Innovationsgeist. Stattdessen hat das Unternehmen eine spannende neue Partnerschaft mit Line Next angekündigt. Dabei wird der Ableger des großen japanischen Internetunternehmens basierend auf der IP von SEGA ein Blockchaingame entwickeln.

Bitcoin-ETFs und BlackRocks positive Haltung zu Kryptowährungen

Die Aussicht auf verschiedene Bitcoin ETFs (Exchange Traded Funds) von prominenten Vermögensverwaltern wie BlackRock, Fidelity, VanEck, WisdomTree, Invesco und Valkyrie könnte die nächste Altcoin-Saison beflügeln.

Denn Bitcoin ETFs, die den Bitcoin-Kurs abbilden und Investoren einen indirekten Zugang zu Bitcoin ermöglichen, könnten mehr Liquidität in den Kryptomarkt bringen und das Interesse an Bitcoin und anderen Kryptowährungen steigern.

BlackRock prognostiziert, dass sich dadurch ein Markt im Umfang von 30 Billionen US-Dollar für den Kryptobereich eröffnet. Bemerkenswert ist ebenso die positive Veränderung in der Haltung gegenüber Kryptowährungen von BlackRock, dem größten und einflussreichsten Vermögensverwalter der Welt.

Digitaler Pfund wird nun auch von der Bevölkerung mit Skepsis betrachtet

Die Pläne Großbritanniens für eine digitale Zentralbankwährung, die „Britcoin“, stoßen auf erheblichen Widerstand in der Öffentlichkeit. Die Sorgen reichen von Datenschutzbedenken bis hin zur möglichen Destabilisierung des Finanzsystems.

Eine Umfrage ergab 50.000 negative Rückmeldungen, wobei die meisten Befragten befürchteten, dass die Britcoin zur Überwachung eingesetzt werden könnte. Des Weiteren könnte sie in Krisenzeiten das Bankensystem destabilisieren, da sie es Einlegern erleichtert, ihre Einlagen schnell abzuziehen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Befürchtung, dass die Einführung einer CBDC (Central Bank Digital Currency) ein Versuch sein könnte, private Geldmittel und dezentralisierte Kryptowährungen auszuschalten.

NFT übernehmen immer mehr Märkte

Zudem verbreiten sich die NFTs immer weiter. So wird das Spanische Nationalmuseum Thyssen eine exklusive Kollektion von Van Gogh NFTs prägen. Die Kunstwerke wurden in Zusammenarbeit mit der Metaverse-Plattform Olyverse in hochauflösende NFTs umgewandelt. Jedes NFT, das ein Originalstück darstellt, ist Teil einer limitierten Serie, wobei nur 100 Stück zur Verfügung stehen. Besitzer der Van Gogh NFTs können ihre digitalen Kunstwerke mit Blockchain-betriebenen Displays von LG ausstellen.

Ebenso soll die NFT-basierte Zeichentrickserie „Krapopolis“ von Dan Harmon, dem Mitbegründer von „Rick and Morty“, am 24. September 2023 erscheinen. Die Serie, die durch das NFT-Marktplatzprojekt Blockchain Creative Labs (BCL) von Fox Entertainment realisiert wurde, hat bereits fast 1 Million US-Dollar durch den Verkauf von mit der Serie verbundenen NFTs, den sogenannten Krap Chickens, erzielt, die den Inhabern bestimmte Vorteile in Bezug auf die Show bieten.

PUMA, in Partnerschaft mit Jay-Zs Label Roc Nation und dem Phygital-Produktunternehmen Legitimate, feiert den 50. Jahrestag des Hip-Hops mit der Veröffentlichung der RS-XL Mixtape-Kollektion. Die Sammlung umfasst physische Sneakers mit einem NFC-Chip, der mit einem einzigartigen NFT verbunden ist, und bietet den Inhabern exklusiven Zugang zu Web3-Erlebnissen, darunter unveröffentlichte Tracks und ein Hip-Hop-Geschichtsdokumentarfilm.

Sorgen und Herausforderungen der Bitcoin-Miner aufgrund des nahenden Halving

JPMorgan prognostiziert, dass die Bitcoin-Halbierung 2024 teure Miner vor Schwierigkeiten stellen wird, da Belohnungen sinken und Kosten steigen. Vergangene Halbierungen führten zu steigenden Bitcoin-Preisen, die die Produktionskosten ausgleichen könnten.

Miner, die mit Schulden und wachsender Konkurrenz konfrontiert sind, müssen ihre Effizienz steigern, um profitabel zu bleiben. Insbesondere Miner mit hohen Stromkosten könnten mit Rentabilitätsproblemen zu kämpfen haben.

Zudem erreicht die Bitcoin-Mining-Schwierigkeit ein Rekordhoch von 53,91 Billionen Einheiten, was den Druck auf Kryptominer erhöht, die bereits seit Juni ihre BTC-Bestände verkaufen. Experten warnen, dass fast 50 % der Bitcoin-Miner eine suboptimale Effizienz aufweisen, was sie für die Halbierung anfällig macht.

77 % weniger Crypto Scams, aber neue Gefahren drohen

In der Kryptowährungslandschaft haben sich Betrugsfälle laut einem Bericht der Blockchain-Intelligence-Firma Chainalysis im ersten Halbjahr 2023 um massive 77 % von 3,3 Milliarden US-Dollar auf 1,1 Milliarden US-Dollar reduziert.

Allerdings sind Ransomware-Angriffe wieder im Aufschwung, mit den Tätern, die 62,4 % mehr Einnahmen in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 erzielen.

Chainalysis warnt auch vor der zunehmenden Verwendung von KI-Tools, um Betrügereien durch den Einsatz von Deepfakes zu fördern.

Vorverkaufsabschluss und Listung von Mr Hankey Coin

Seit dem 12. Juni konnte ein neuartiger Memecoin für größeres Aufsehen sorgen, als die Ankündigung für den streng limitierten Vorverkauf des besten Shitcoins erfolgte. Nur zwei Tage später, am 13. Juni, wurde der Presale bereits gestartet. Gerade einmal neun Stunden später war dieser schon aufgrund der beeindruckenden Nachfrage ausverkauft.

Ähnlich spektakulär entwickelte sich auch die erste Listung, welche am Tag darauf erfolgte. Dabei konnte der $HANKEY Token von dem Vorverkaufspreis von 0,00125 US-Dollar zeitweise auf bis zu 0,003413 US-Dollar um über 173 % ansteigen. Danach kam es zu einer Korrektur, wobei sich aktuell ein Boden ausgebildet hat, welchen Memecoin-Degens möglicherweise für Nachkäufe nutzen, während sie auf parabolische Kursanstiege spekulieren.

Erste Listung von Ecoterra

Das preisgekrönte ESG-Ökosystem mit revolutionärem Recycle-to-Earn-Verfahren hat nach dem erfolgreichen Abschluss des Vorverkaufs in dieser Woche die erste Listung an eine Kryptobörse durchgeführt.

Dabei handelt es sich um ein Projekt, welches die Vorteile der fortschrittlichen Blockchaintechnologie für den Klima- und Umweltschutz nutzt. So erhalten die Nutzer für die Abgabe unterschiedlicher Müllarten bei Rückannahmegeräten in Supermärkten Kryptowährungen vergütet. Der fortschrittlichen Abfalldatenbank haben sich bereits Nestlé, Coca-Cola und mehr angeschlossen.

Zudem können sie aber auch für die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energie Kryptowährungen verdienen. Ein weiterer Bestandteile ist der Marktplatz für verifiziertes Kohlenstoffemissionsguthaben sowie für die recycelten Wertstoffe. Abgerundet wird es mit einem transparenten Auswirkungsprofil, welches nachhaltige Leistungen misst und auch für nachhaltige Unternehmen als Marketinginstrument dient.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.