Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Auf Wochensicht zeigte sich der Kryptomarkt zuletzt weitgehend richtungslos. Bitcoin notierte über die vergangenen sieben Tage nahezu unverändert, während Ethereum leichte Verluste verzeichnete. Insgesamt fehlten klare Impulse, größere Trends blieben aus. Stattdessen präsentierte sich der Markt als heterogener Mix einzelner Bewegungen ohne übergeordnete Dynamik. Dennoch gab es auch kurz vor Jahresende mehrere spannende Entwicklungen.

In diesem Krypto-News-Rückblick stehen 10 Themen im Fokus, die in den vergangenen Tagen besondere Bedeutung hatten.

Streit um Stablecoin-Regeln spitzt sich zu

In der vergangenen Woche verschärfte sich die Debatte um die künftige Stablecoin-Regulierung in den USA. Die Blockchain Association wandte sich in einem offenen Brief an den US-Kongress und warnte vor einer nachträglichen Ausweitung bestehender Vorgaben. Im Zentrum stand die Auslegung des GENIUS Act, der Zinszahlungen durch Emittenten untersagt, zugleich aber bewusst Anreizmodelle auf Plattform-Ebene zulässt. Nach Einschätzung der Branche drohte dieser politische Kompromiss unterlaufen zu werden. Besonders kritisch sah die Association mögliche Wettbewerbsnachteile, falls Stablecoin-Angebote stärker eingeschränkt würden als klassische Bankprodukte. Dies könnte Auswahl und Innovation im Zahlungsverkehr spürbar begrenzen.

CRYPTO FIRMS OPPOSE STABLECOIN REWARD CURBS



Blockchain Association and 125+ crypto firms urged the U.S. Senate Banking Committee to block efforts to extend stablecoin reward restrictions to third-party platforms. pic.twitter.com/Jrrp6Oydv4 — Coin Bureau (@coinbureau) December 21, 2025

Coinbase positioniert sich neu als Finanzplattform

Mit dem umfangreichen System-Update setzte Coinbase in der vergangenen Woche ein deutliches strategisches Signal. Coinbase entwickelte seine Plattform sichtbar über den klassischen Börsenbetrieb hinaus.

Everything we announced at the Coinbase System Update in under two minutes. pic.twitter.com/wnpRB5Rwkb — Coinbase (@coinbase) December 18, 2025

Kern der Neuerungen war der Umbau hin zu einer ganzheitlichen Finanzinfrastruktur. Regulierte Prediction Markets machten Wahrscheinlichkeiten handelbar, während Aktien- und Kryptohandel erstmals in einer einheitlichen Oberfläche zusammengeführt wurden. Ergänzend integrierte Coinbase dezentrale Handelsfunktionen, regulierte Token-Emissionen sowie neue Unternehmenslösungen rund um Stablecoins als Zahlungs- und Abwicklungsinstrument. Besondere Aufmerksamkeit erhielt ein KI-gestützter Advisor, der Analyse und Ausführung verbindet. Weitere Updates rundeten das Event ab. Insgesamt unterstrich dieses den Anspruch, sich als regulierte All-in-one-Finanzplattform zu etablieren.

Bitcoin Hyper über 29,5 Mio. US-Dollar – beste Layer-2 für 2026?

Bitcoin Hyper entwickelte sich in der vergangenen Woche zu einem der auffälligsten Projekte im bitcoin-nahen Marktsegment. Während viele neue Initiativen versuchen, das Bitcoin-Protokoll selbst zu verändern, setzt dieses Projekt bewusst auf einen anderen Ansatz. Die Basisschicht von Bitcoin bleibt vollständig unverändert und erfüllt weiterhin ihre Rolle als sichere Abrechnungs- und Vertrauensebene. Skalierung, höhere Geschwindigkeit und zusätzliche Funktionalitäten werden konsequent auf eine separate zweite Ebene ausgelagert. Diese klare architektonische Trennung reduziert Komplexität und spricht gezielt Investoren an, die technologische Erweiterung ohne Eingriffe in das Bitcoin-Fundament bevorzugen.

Besonders deutlich zeigte sich das Interesse im Presale. Trotz eines insgesamt zurückhaltenden Marktumfelds flossen bis zuletzt über 29,5 Millionen US-Dollar in das Projekt.

Auf technischer Ebene setzt Bitcoin Hyper auf eine leistungsfähige Ausführungsumgebung mit paralleler Verarbeitung. Dadurch wurden schnellere Transaktionen und niedrigere Kosten ermöglicht, ohne die Sicherheitslogik von Bitcoin zu beeinträchtigen. Für Entwickler eröffnet sich damit ein Rahmen, in dem komplexe Anwendungen realistisch umsetzbar werden.

Der HYPER-Token übernimmt mehrere Funktionen, darunter Gebühren, Governance und Staking. Ergänzend sorgten Staking-Renditen von rund 39 Prozent APY für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Aave skizziert ambitionierten DeFi-Fahrplan 2026

Der in der vergangenen Woche vorgestellte Masterplan für 2026 machte deutlich, wie ambitioniert die nächsten Schritte von Aave angelegt sind. Aus Sicht des Gründerteams befindet sich das Protokoll trotz jahrelangen Wachstums noch in einer frühen Phase. Allein im laufenden Jahr erreichte Aave Nettoeinlagen von rund 75 Milliarden US-Dollar, verarbeitete Einlagen im Umfang von über 3,3 Billionen US-Dollar und vergab seit dem Start nahezu eine Billion US-Dollar an Krediten. Damit bewegte sich das Protokoll bereits in Größenordnungen klassischer Finanzinstitute.

“Aave will win,” says founder @StaniKulechov



Kulechov shared Aave’s future in the "2026 Master Plan."



– V4 as the unified liquidity backbone

– Horizon to onboard trillions in RWAs

– Aave App as the “Trojan Horse” for mass adoption



The master plan arrives amid DAO infighting —… pic.twitter.com/CH8Lom4AFu — Naga Avan-Nomayo (@JeSuisNaga) December 17, 2025

Strategisch ruht der Plan auf drei Säulen. Im Zentrum steht Aave V4, eine grundlegende Neustrukturierung mit einem Hub-and-Spoke-Modell, das Liquidität effizienter bündeln sollte. Ergänzt wird dies durch Horizon, einen eigenen Markt für tokenisierte Real-World Assets, der gezielt institutionelle Anforderungen adressiert. Als dritte Säule rückt eine neue Aave App in den Fokus, die DeFi vereinfachen und den Zugang für Millionen neuer Nutzer ermöglichen soll.

Arthur Hayes setzt auf DeFi-Rotation

In der vergangenen Woche sorgte Arthur Hayes, Mitgründer von BitMEX, mit einer klaren Positionierung für Aufmerksamkeit. Hayes erklärte, dass er Bestände in Ethereum reduziert und Kapital gezielt in ausgewählte DeFi-Projekte umgeschichtet habe. Diese Entscheidung verstand sich weniger als Kritik an Ethereum, sondern als taktische Reaktion auf den aktuellen Liquiditätszyklus.

Seit Jahren stellt Hayes globale Geldflüsse in den Mittelpunkt seiner Analysen. Große Krypto-Bewegungen entstünden aus seiner Sicht vor allem dann, wenn überschüssige Liquidität in Risikoanlagen fließe. Zum Jahresende 2025 mehren sich entsprechende Signale. Der Ton der Zentralbanken wurde vorsichtiger, Zinssenkungen für 2026 zunehmend eingepreist, während Liquiditätsengpässe abgefedert wurden. In diesem Umfeld sieht Hayes DeFi-Protokolle im Vorteil.

ARTHUR HAYES JUST SOLD $ETH FOR $ENA



After moving 680 $ETH, Hayes bought 1.22M $ENA, betting on DeFi over ETH.



He believes rising fiat liquidity will favor top DeFi names next. pic.twitter.com/CenlCoaYvs — Coin Bureau (@coinbureau) December 20, 2025

PepeNode setzt auf Play-2-Earn 3.0: Über 550 Prozent im Staking

In der vergangenen Woche zeigte sich, dass Memecoins trotz zahlreicher Enttäuschungen weiterhin eine Rolle im Kryptomarkt spielen. Allerdings verändert sich der Fokus spürbar. Reine Spaß-Token ohne funktionale Tiefe verloren weiter an Relevanz, während Projekte mit klaren Narrativen und spielerischen oder technischen Komponenten stärker beachtet wurden.

Der Presale von PepeNode traf genau in dieses Umfeld. Das Projekt verbindet mehrere Themen, die zuletzt wieder an Zugkraft gewannen. Die Meme-Identität sorgt für Reichweite, Gaming-Elemente für Bindung, während das Mining-Narrativ einen vertrauten Rahmen bietet. Statt klassischem Mining setzte PepeNode jedoch auf ein digitales Modell. Virtuelle Nodes ersetzen Hardware, Stromkosten und technische Einstiegshürden. Dadurch wird Mining für eine deutlich breitere Zielgruppe zugänglich.

Im Mittelpunkt steht ein spielerischer Ansatz. PepeNode positioniert sich nicht als simples Play-to-Earn-Modell, sondern als strategische Simulation. Nutzer müssen virtuelle Infrastruktur aufbauen, optimieren und verwalten.

Auch die Token-Ökonomie ist klar strukturiert. Das Angebot bleibt begrenzt, ein Teil der im Spiel verwendeten Token wird dauerhaft verbrannt. Zusätzlich locken Belohnungen in bekannten Memecoins. Ergänzend sorgen Staking-Renditen von über 550 Prozent APY für Aufmerksamkeit. In rund zwei Wochen endet der Presale, sodass etwas Eile geboten scheint.

Peter Brandt warnt vor XRP-Doppeltop

In der vergangenen Woche wuchs die Sorge vor einer weiteren Abwärtsbewegung bei XRP, nachdem der bekannte Trader Peter Brandt ein deutlich bärisches Chartmuster identifizierte. In seiner Einschätzung verwies Brandt auf die Ausbildung eines möglichen Doppeltops, einer klassischen Umkehrformation der technischen Analyse. Dieses Muster entsteht, wenn ein Kurs ein vergleichbares Hoch mehrfach nicht überwinden kann und anschließend an Dynamik verliert.

Brandt hob zwei markante Hochpunkte hervor, die sich zeitlich versetzt gebildet hatten. Besonders entscheidend sei dabei die sogenannte Nackenlinie, also das Zwischentief zwischen diesen Hochs. Nach seiner Analyse wurde diese Linie zuletzt nach unten durchbrochen. Damit gilt das Doppeltop aus technischer Sicht als aktiviert.

I know in advance that all you Riplosts $XRP will forever remind me of this post — ask me if I care

This is a potential double top. Sure, it may fail, and I will deal with this if it does

But for now this has bearish implications

Love it or not — you need to deal with it pic.twitter.com/yPGjzuqNN3 — Peter Brandt (@PeterLBrandt) December 17, 2025

JPMorgan bringt Geldmarkt on-chain

Mit dem Start des „My OnChain Net Yield Fund“ setzte JPMorgan in der vergangenen Woche ein weiteres Signal für die institutionelle Nutzung öffentlicher Blockchains. Der Fonds wurde als tokenisierter Geldmarktfonds auf Ethereum aufgelegt und startete mit rund 100 Millionen US-Dollar Eigenkapital der Bank. In einem nächsten Schritt sollte das Produkt für qualifizierte externe Investoren geöffnet werden.

Today @jpmorgan, the world's largest bank by market cap per @WSJ, announced they're launching their first ever tokenized money market fund—MONY—on Ethereum.



The firm is seeding the fund with $100M of its own capital before opening to outside investors on Tuesday. https://t.co/xK0Qp3gFP5 — Ethereum (@ethereum) December 15, 2025

Inhaltlich blieb MONY bewusst konservativ. Investiert wurde in kurzfristige Schuldinstrumente, die Erträge wurden täglich ausgewiesen. Die eigentliche Neuerung lag in der Abwicklung. Zeichnungen waren sowohl über Fiat als auch über USDC vorgesehen, während tokenisierte Fondsanteile on-chain ausgegeben und unter genehmigten Teilnehmern übertragbar gemacht wurden.

Maxi Doge setzt auf nächsten Meme-Zyklus

Mit Blick auf 2026 rücken Memecoins erneut in den Fokus vieler Anleger. Historisch zeigte sich dieses Segment stark zyklisch. Phasen geringer Aufmerksamkeit wurden immer wieder von überraschenden Comebacks abgelöst, sobald der Gesamtmarkt in eine bullischere Phase überging. In solchen Momenten profitierten vor allem Projekte mit klarer Identität und hoher Wiedererkennbarkeit. Vor diesem Hintergrund gewann Maxi Doge zuletzt an Sichtbarkeit.

Inhaltlich verfolgt Maxi Doge einen bewusst zugespitzten Ansatz. Während klassische Memecoins stark von Ironie und Internetkultur leben, setzt dieses Projekt auf ein überzeichnetes Leistungs- und Fitness-Narrativ. Disziplin, körperliche Stärke und Risikobereitschaft werden mit Meme-Ästhetik kombiniert. Der muskulöse Shiba Inu dient dabei als zentrales Symbol und transportiert die Botschaft ohne Erklärungsbedarf. Genau diese Einfachheit gilt in spekulativen Marktphasen als entscheidender Vorteil.

Auch die ökonomische Struktur unterscheidet sich deutlich von inflationären Vorbildern. Das Gesamtangebot ist auf 150,24 Milliarden Token begrenzt. Damit soll Verwässerung vermieden werden. Die Mittelverteilung legt den Fokus klar auf Marketing, Community-Aufbau und Liquidität. Bereits im Presale wurden über 4,3 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ergänzend lockte Staking mit Renditen von rund 70 Prozent APY.

RLUSD treibt Multichain-Expansion voran

In der vergangenen Woche beschleunigte Ripple Labs die Multichain-Strategie rund um den Stablecoin RLUSD. Ziel ist es, die Nutzung über einzelne Ökosysteme hinaus auszuweiten und dort präsent zu sein, wo sich Liquidität und Anwendungen zunehmend bündeln. Im Fokus stehen mehrere Ethereum-Layer-2-Netzwerke, darunter Optimism, Base, Ink und Unichain, die im Rahmen eines Pilotprojekts angebunden werden sollten.

@Ripple's $1.3b stablecoin, $RLUSD, has adopted Wormhole's NTT standard to expand multichain.



This integration will enable the issuance of $RLUSD across all of crypto, starting with @Base, @Optimism, @InkOnchain & @Unichain.



NTT is the standard for multichain asset issuance. pic.twitter.com/L15KpB1jbt — Wormhole (@wormhole) December 15, 2025

Technisch setzte Ripple auf das Wormhole-Protokoll und den Native-Token-Transfer-Standard. Anders als klassische Bridges verzichtet der Ansatz auf synthetische oder gewrappte Token. RLUSD bleibt auf jeder unterstützten Blockchain nativ, während Ripple die Kontrolle über die Smart Contracts behält.

