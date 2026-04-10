Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

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Die Kryptomärkte haben eine extrem schwankungsreiche Woche erlebt. Noch vor wenigen Tagen sorgte die Aussicht auf Entspannung im Nahen Osten für bessere Stimmung und steigende Kurse. Am Wochenende wurde der Ton aber wieder deutlich vorsichtiger, nachdem die Gespräche zwischen den USA und Iran in Pakistan ohne Einigung endeten. Trotzdem bleibt der Gesamtmarkt auf Wochensicht klar fester.

Genau in diesem Umfeld lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Einzelnachrichten der vergangenen Tage: vom heftigen Bittensor-Abverkauf über neue Kritik an World Liberty Financial bis hin zur starken Zcash-Rallye, frischen Stablecoin-Ambitionen großer Schweizer Banken und der relativen Stärke neuer Projekte im Presale-Markt.

Bittensor crasht nach Streit um Governance

Bei Bittensor stand diese Woche vor allem ein Vertrauensschock im Mittelpunkt. Berichten zufolge geriet TAO stark unter Druck, nachdem Covenant AI seinen Ausstieg aus dem Netzwerk angekündigt hatte. In den Berichten wird der Rückzug mit massiver Kritik an der Governance verbunden.

Konkret war von zu viel zentraler Kontrolle und von einer Art „Dezentralisierungs-Theater“ die Rede. Das traf Bittensor an einer empfindlichen Stelle, weil das Projekt gerade vom Narrativ eines offenen, dezentralen KI-Netzwerks lebt. Der Markt reagierte entsprechend hart: TAO verlor innerhalb kurzer Zeit rund ein Fünftel an Wert. Damit wurde ein großer Teil der zuvor aufgebauten Gewinne wieder abgegeben. Für Anleger war das ein Warnsignal, dass selbst starke Narrative im KI-Sektor schnell kippen können, wenn Zweifel an den Machtstrukturen im Ökosystem aufkommen.

All these people and accounts relentlessly fudding $TAO right now..



1. Have no idea how the #bittensor network works



2. Basing everything off terrible second hand info



3. Couldn't tell you what Templar was working on



4. How subnets operate



5. Are desperate for $TAO to fail… — ＤＲＥＡＤ ＢＯＮＧＯ (@DreadBong0) April 10, 2026

Scharfe Kritik an WLFI nach umstrittenem Kredit

Auch World Liberty Financial stand massiv in der Kritik. Auslöser war ein großer Kredit, der laut mehreren Berichten mit Milliarden von WLFI-Token als Sicherheit auf Dolomite besichert wurde. Kritiker bemängeln vor allem die Konstruktion: Ein illiquider eigener Token dient als Collateral, während gleichzeitig Stablecoins aus dem Markt gezogen werden. Dadurch entstanden Sorgen über Liquidationsrisiken, geringe Markttiefe und eine mögliche Belastung für andere Nutzer des Systems. Teilweise wurde auch kritisiert, dass Einlagen im betroffenen Markt faktisch festsaßen, solange die Position nicht deutlich reduziert wird.

New: Trump backed $WLFI fell 9% after the team defended its lending position, saying it supplied $WLFI as collateral and borrowed stablecoins to act as an anchor borrower on $WLFI Markets, while arguing there is “no liquidation risk” because “we’d simply supply more… pic.twitter.com/sSImSasvYG — SolanaFloor (@SolanaFloor) April 10, 2026

WLFI selbst wies die Vorwürfe zurück und erklärte öffentlich, man sei nicht annähernd in Liquidationsgefahr und könne bei Bedarf weiteres Collateral nachlegen. Trotzdem reagierte der Markt nervös, und der Token fiel auf neue Tiefs.

Zcash springt an, Privacy-Narrativ kehrt zurück

Zu den klaren Gewinnern der Woche zählte Zcash. Der Coin profitierte von der Rückkehr des Privacy-Narrativs und von der wieder intensiver geführten Debatte rund um Quantensicherheit. CoinMarketCap zeigt Zcash aktuell weiter in den Top 20 mit einer Marktkapitalisierung von rund 6 Milliarden US-Dollar, während die historischen Daten belegen, dass ZEC seit Anfang der Woche sehr deutlich zugelegt hat.

.@Zcash address three main challenges amongst cryptocurrencies: privacy, stability, and quantum resistance. @AvgJoesCrypto breaks down how Zcash is quickly becoming the face of decentralization and security in the current crypto landscape. https://t.co/AdBvilDm5p — Messari (@MessariCrypto) April 9, 2026

Wichtig ist dabei die Einordnung: Der jüngste Schub bedeutet nicht, dass Zcash bereits vollständig quantensicher wäre. Im Gegenteil, ein aktuelles Google-Quantum-AI-Papier beschreibt ausdrücklich auch für Zcash bestehende künftige Risiken, verweist aber zugleich darauf, dass in der Community bereits an Maßnahmen und einem breiteren Post-Quantum-Übergang gearbeitet wird. Genau diese Kombination aus Privacy-Fokus und technologischem Anpassungsnarrativ hat zuletzt neues Kapital in den Sektor gezogen.

UBS testet Schweizer Stablecoin mit großen Banken

Im Stablecoin-Sektor kam eine der spannendsten Nachrichten aus der Schweiz. Reuters berichtet, dass sich sechs Banken zusammengeschlossen haben, um potenzielle Einsatzmöglichkeiten für einen an den Schweizer Franken gekoppelten Stablecoin zu testen. Mit dabei sind neben UBS auch PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, ZKB und BCV. Geplant ist eine sichere digitale Sandbox, in der getestet werden soll, wie sich Blockchain-Anwendungen mit dem Schweizer Franken verbinden lassen. Das ist bemerkenswert, weil es bislang keinen breit genutzten regulierten Franken-Stablecoin in der Schweiz gibt.

JUST IN: $6.1 trillion UBS and 5 major Switzerland banks partner to test Swiss franc crypto stablecoin. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 8, 2026

Die Initiative zeigt damit zweierlei: Erstens wächst der Druck auf klassische Banken, auf den Stablecoin-Trend zu reagieren. Zweitens verschiebt sich das Thema immer stärker von Krypto-Native-Projekten hin zu regulierten Bankenkonsortien. Für den Markt ist das ein weiteres Signal, dass Stablecoins 2026 institutionell noch wichtiger werden.

Bitcoin Hyper zeigt relative Stärke im Presale

Während viele etablierte Altcoins zuletzt stark von Makrolage und Schlagzeilen abhängig blieben, zeigt Bitcoin Hyper im Presale weiter relative Stärke. Das Projekt hat demnach bereits mehr als 32,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Im Mittelpunkt steht ein Konzept, das Bitcoin und Solana miteinander verbinden soll. Genannt werden dabei insbesondere die Solana Virtual Machine, zk-Proofs sowie eine Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Aus Sicht der Storyline ist das klar auf mehr Funktionalität im Bitcoin-Ökosystem ausgerichtet, also auf schnellere Anwendungen, mehr Skalierung und zusätzliche Einsatzmöglichkeiten. Hinzu kommt ein Staking-Modell mit 36 Prozent APY, das für Anleger kurzfristig zusätzlichen Anreiz schafft. Gerade in einem Markt, der selektiver geworden ist, fällt solche relative Stärke im Presale-Segment besonders auf.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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