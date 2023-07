Krypto News Rückblick: Das war letzte Woche wichtig und müssen Anleger jetzt wissen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die nächste turbulente Woche liegt hinter dem Krypto-Sektor. Der Start in die neue Woche ist nun auch gelungen. In den letzten 24 Stunden notiert der Bitcoin Kurs beispielsweise rund 1,7 % im Plus – ungefähr im gleichen Umfang steigt die globale Krypto-Marktkapitalisierung. Dennoch wollen wir an dieser Stelle noch einen Krypto News Rückblick wagen. Welche Nachrichten bewegten den digitalen Währungsmarkt in den letzten sieben Tagen und könnten sich auch weiterhin auf die Kurse der Kryptos durchschlagen?

BlackRock & Co. reichen Bitcoin-ETF-Antrag erneut ein

Die US-Börsenaufsicht (SEC) hat die ersten Anträge auf einen Bitcoin Spot ETF zurückgewiesen, da sie die „ETF Fillings“ der Vermögensverwalter für unzureichend erachtete. Dies kam wohl überraschend für die weltgrößten Vermögensverwalter. Dennoch reagierte man umgehend, die Antragssteller haben ihre Unterlagen in kurzer Zeit verbessert.

Viele Vermögensverwalter haben dabei Coinbase als Partner für die Verwahrung ausgewählt. Die Aussicht auf einen Bitcoin Spot ETF regen die Fantasie an – das 100.000 $ Kursziel wird wieder vermehrt ausgerufen.

If a bitcoin ETF is approved, we probably run straight to $100,000 btc — borovik.eth (@3orovik) July 1, 2023

Bitcoin weiter konstruktiv: 30.800 $ als magische Grenze

Der Bitcoin Kurs liegt aktuell 1,7 % im Plus und wird dabei rund um 30.700 $ taxiert. In den letzten sieben Tagen war der Kurs leicht rückläufig. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 600 Milliarden $. Der Bitcoin Kurs konsolidiert in der aktuellen Marktphase, wobei sich die 30.800 $ als entscheidende Kursregion darstellen.

Sollte der Bitcoin das Kursniveau überwinden und per Retest den Ausbruch bestätigen, könnte schnell die Kursrallye an Fahrt aufnehmen. Denn zuletzt waren die Ausbruchsversuche nur Fakeouts, die Retests gelangen nicht und BTC kehrte zurück in die Seitwärtsspanne.

Solana pumpt zweistellig: Turnaround?

Mit einem Kursplus von über 10 % ist Solana der stärkste Top 10 Coin in den letzten sieben Tagen. Auch bei einem Blick auf die Top 100 führt SOL das Ranking an. Bei einem Kurs, der aktuell oberhalb von 21,50 $ verharrt, befindet sich SOL weiterhin in einer attraktiven Kurszone. Für ein Long-Setup würde sich hier insbesondere der Kurs bei rund 20,50 $ anbieten. Aktuell indiziert der RSI noch einen leicht überkauften Zustand. Die rund 40 % Kursplus im vergangenen Monat offenbaren jedoch eine ausgeprägte relative Stärke, die Anfang einer längeren Turnaround-Bewegung sein könnte.

Das wachsende Interesse an Solana dürfte auf das erfolgreiche Liquid Staking und das Super Stake-Konzept zurückzuführen sein. Dies bringt Fantasie für das DeFi-Ökosystem der Highspeed-Blockchain zurück. Der boomende NFT-Markt trägt ebenfalls zum positiven Momentum bei. Obwohl der SOL-Token zuletzt mehrfach von der SEC als Wertpapier bezeichnet wurde, konnte der Coin im vergangenen Monat eine beachtliche Rallye von 40 % verzeichnen.

US-Arbeitsmarkt belastet: Steigen die Zinsen immer weiter?

Ein robuster Arbeitsmarkt hat unmittelbare Auswirkungen auf die Geldpolitik, insbesondere im Hinblick auf die Inflationsbekämpfung. Ein gesunder Arbeitsmarkt mit niedriger Arbeitslosigkeit und steigenden Löhnen erhöht nämlich den Druck auf die Inflation. Hier liegt es nicht im Interesse der Notenbank, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. In solchen Fällen besteht nämlich Spielraum für eine straffere Geldpolitik, was steigende Zinsen bedeutet. Dies wirkt sich tendenziell negativ auf risikobehaftete Assetklassen aus. Ergo reagierten Kryptowährungen in der vergangenen Woche bearish, nachdem der nächste US-Arbeitsmarktbericht vergleichsweise heiß ausfiel.

Zwar gab es letztendlich gemischte Zahlen. Ein weiterhin hohes Stellenwachstum gefällt den Anlegern jedoch aktuell nicht, die mit fast absoluter Sicherheit eine Fortsetzung des Straffungszyklus der Fed im Juli erwarten.

Thug Life gewinnt an Momentum: voller Fokus auf letzte Presale-Woche

Zum Wochenstart gewinnt der Presale des neuen, viralen Meme-Coins Thug Life eine neue Dynamik. Denn in den letzten 24 Stunden flossen deutlich über 100.000 $ in THUG – der Meilenstein von einer Million $ dürfte morgen erreicht werden. Dennoch gab es auch schon letzte Woche bewegende News. Denn das Team versah den Presale mit einem Countdown, sodass Anleger bis zum IDO nur noch etwas über sechs Tage Zeit haben. Dann endet der Vorverkauf. Investoren müssen sich mit der Analyse beeilen, wenn sie THUG noch vor dem öffentlichen Handel für 0,0007 $ akkumulieren wollen. Denn im Anschluss könnte der Kurs durch die Preisbestimmung aus Angebot und Nachfrage schon deutlich höher liegen.

Thug Life setzt auf einen fairen Presale, bei welchem die Community 70 % aller Token im Vorverkauf erwerben kann. Daraus resultiert eine vollständig verwässerte Market Cap von weniger als 3 Millionen $, die viel Spielraum nach oben gewährt. Zugleich wird Thug Life immer bekannter – in den sozialen Netzwerken verbreitet sich das Meme-Projekt viral. Die Liquidität wird direkt nach dem Handelsstart auf dezentralen Börsen gesperrt, THUG möchte im Anschluss der neue PEPE werden.

