Krypto News Rückblick: 🇬🇧 UK reguliert Kryptos, Unternehmen investieren in KI 💬 und NRW erhält geheime Daten einer großen Krypto Börse 🧾!

Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig

Zugegeben, bis auf wenige Ausnahmen ist die Krypto Woche recht ruhig verlaufen. Vielleicht sind wir auch nur abgehärtet nach den vielen Schlagzeilen der letzten Monate. Doch auch in der vergangenen Woche gab es interessante Nachrichten aus dem Krypto Sektor, die wir hier für Sie aufgearbeitet haben.

Binance erhält wohl keine Lizenz in Deutschland

SEC bekommt Aufschub für Antwort an Coinbase

BlackRock beantragt Bitcoin-ETF bei der SEC

NFT-Marktplatz von Kraken offiziell eröffnet

KuCoin führt KYC-Prozedere als Pflicht ein

Sammelklage von Dogecoin-Anlegern gegen Musk

Wall Street Memes sammelt über 11,7 Millionen US-Dollar ein

Britisches Parlament verabschiedet lockere Krypto Regulierung

Im Vereinigten Königreich stehen die Zeichen auf offene Regulierung für Kryptos. Bald schon sollen bei unseren Nachbarn für Kryptowährungen die gleichen Regeln gelten wie für traditionelle Assets. Die Zustimmung aus dem Buckingham Palace, denn der König muss diesen Gesetzentwurf genehmigen, erfolgt am 30.06.

Die britische Oberkammer hatte am 19. Juni den Gesetzentwurf im Parlament verabschiedet. Das Gesetz zur Regulierung gibt dem britischen Finanzministerium und den Regulierungsbehörden des Lande die Befugnis, Vorschriften für Krypto Unternehmen einzuführen und durchzusetzen. Mit dem Financial Services and Markets Act 2023 stehen demnächst auch Testumgebungen zur Verfügung, um Blockchain-Umgebungen sicher testen zu können.

Mit Investitionen will die Regierung dazu beitragen, dass die Wirtschaft wächst und sich das Land zukünftig als Krypto- und Technologiezentrum etabliert. Anbieter von Krypto Dienstleistungen sehen sich demnach den gleichen oder weitestgehend ähnlichen Regularien unterworfen, wie die Anbieter am klassischen Finanzsektor. Während also in den USA das Regulierungschaos herrscht, öffnet sich Großbritannien dem Kryptosektor weitestgehend.

Vielleicht hat aus diesem Grund gerade Andreessen Horowitz sein erstes Büro außerhalb der USA ausgerechnet in London angekündigt. Die USA waren in letzter Zeit bei der Durchsetzung von Maßnahmen gegen Krypto Unternehmen weitestgehend restriktiv und kündigten erst vor wenigen Tagen umfangreiche Klagen gegen Binance und Coinbase an.

Anders als in den USA ist der Kryptomarkt hierzulande zwar nicht weniger reguliert, unterliegt dafür aber klaren und eindeutigen Regularien. Für Käufer der nativen Utility-Coins von Wall Street Memes oder Chimpzee gibt es Sicherheit in Form von geprüften Smart Contract Codes oder der KYC-Identifizierung der Entwickler hinter den Projekten. Beide Pre-Sales sind aktiv und stehen gerade Anfängern und Privatanlagern für günstige Preise zur Verfügung.

Große Unternehmen investieren massiv in KI

Nach ChatGPT kommen immer mehr Unternehmen auf den Geschmack und investieren in neue Technologien mit Künstlicher Intelligenz. Die Anwendungsbereiche von ChatGPT vervielfachen sich innerhalb kürzester Zeit. Einige Experten beschwören schon eine Blase herauf und sagen das Platzen eben dieser KI-Blase vorher. Diese Unternehmen veröffentlichten in der laufenden Woche Investitionen in Künstliche Intelligenz:

Microsoft veröffentlicht Online-Shopping mit KI-Tools in Bing und Edge. Benutzer können von Funktionen wie dem Preis-Match oder KI-generierten Kauf-Anleitungen profitieren.

Nutzer von ChatGPT Plus erhalten jetzt Zugang zur Bing Web Suche über das Betriebssystem iOS.

Google integriert an immer mehr Stellen KI, zuletzt in „Help me organize“ bei den Google Sheets.

Meta veröffentlicht eine kleine Vorschau auf den KI-generierten Inhalt für Facebook und Instagram und erklärt dort, wie die Algorithmen die Inhalte für die User zusammenstellen und welche Signale dafür verwendet wurden.

LinkedIn hat in Zusammenarbeit mit UC Berkeley einen Detektor für falsche Profilfotos entwickelt, der zu 99,6 % treffsicher die Fake Bilder herausfiltert. Dafür wurde die KI mit 45.000 synthetisch erzeugten und über 100.000 echten Profilbildern von LinkedIn trainiert.

Auch bei yPredict kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Sie wird verwendet, um intelligente Prognosemodelle für Krypto Trader zu erstellen, die anschließend auf der Plattform gekauft werden können.

NRW leitet Untersuchung gegen Nutzer einer Krypto Börse ein

Der Spiegel berichtet in seiner Online Ausgabe von der Untersuchung gegen Nutzer einer großen Krypto-Börse, ohne jedoch den Anbieter namentlich zu nennen. Nach Schätzungen geht es um zweistellige Millionenbeträge, die dem Fiskus durch die mögliche Fälle der Steuerhinterziehung entgangen sein könnten. Die Behörden erhielten erst nach langwierigen juristischen Verfahren Zugang zu den Daten tausender Kunden aus ganz Deutschland.

Die Beamten sind jetzt damit beschäftigt, die erhaltenen Nutzerdaten mit den Steuererklärungen abzugleichen, um festzustellen, ob die Gewinne aus dem Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen, ordnungsgemäß versteuert wurden. Inzwischen wurden die Daten auch mit anderen betroffenen Bundesländern geteilt.

Offenbar soll hier gezeigt werden, dass Nutzer von Krypto-Börsen nicht anonym bleiben und sich die Methoden der Steuerfahndung ständig weiterentwickeln, wird NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk von der CDU im Spiegel zitiert.

Welche konkrete Krypto-Börse betroffen ist, ist bisher nicht bekannt.

Die aktuellen Daten der laufenden Pre-Sales

Bei der Bewegungen gegen den Kapitalismus, Wall Street Memes, steht der Vorverkauf bei knapp 12 Millionen US-Dollar. Der Preis für den nativen Utility-Token $WSM, den Sie mit Fiat, ETH oder USDT kaufen können, beträgt derzeit 0,0307 $.

Thug Life, ein Meme Coin der diejenigen Anleger vereint, die schon einmal Geld im Kryptomarkt verloren haben, veröffentlicht seine Pre-Sales Token in nur einer einzigen Phase zu einem Preis von 0,0007 $. Der Aufbau einer großem Community aus Betroffenen ist das Ziel des Projektes. Auch hier stehen Memes im Vordergrund.

Die Plattform für intelligente Handelssignale und Prognosemodelle yPredict bietet den an den USDT gebundenen Token $YPRED derzeit für 0,09 $ im Vorverkauf an. Schon mehr als 2,7 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen. Im Kern unterstützt die Plattform Trader bei der Erstellung einer effizienten Handelsstrategie für das Traden am Kryptomarkt.

Fazit: Vielleicht erfährt die Öffentlichkeit in den nächsten Tagen doch noch, welche Krypto-Börse von den Finanzbehörden in NRW unter die Lupe genommen wurde. Bis dahin kann nur empfohlen werden, den Kryptomarkt weiterhin im Blick zu behalten.

Denn der ist ja schließlich dafür bekannt, dass sich jederzeit etwas ändern kann. Die Woche war bisher ruhig und Anleger konnten sich auch über das neue Jahreshoch von Bitcoin freuen. BTC liegt nach wie vor über der Marke von 30.000 bei derzeit 30.600,77 $.

Die Krypto Pre-Sales werden auch in der nächsten Woche weiterhin Anleger überzeugen, in die Projekte zu investieren. Die öffentliche Aufmerksamkeit und die hohe virale Reichweite der drei Projekte bestätigt das große Interesse der Anleger von der ersten Stunde an dabei zu sein.

