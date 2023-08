Krypto News Rückblick: Was gab es diese Woche?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährungswelt ist ständig in Bewegung, und diese Woche war keine Ausnahme. Nach einer sechswöchigen Flaute, in der die Preise der führenden Kryptowährungen stagnierten, gab es diese Woche wieder einmal relevante positive Nachrichten. Hier ist unser Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der Kryptowelt in der vergangenen Woche.

Montag: PayPals Ambitionen im Stablecoin-Markt

PayPals Ambitionen, sich im Kryptowährungsmarkt zu etablieren, wurden am Montag deutlicher, als das Unternehmen die Einführung eines neuen Stablecoins namens PayPal USD (PYUSD) ankündigte. Dieser Stablecoin, der auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut ist, soll an den US-Dollar gebunden sein und wird von Paxos herausgegeben. Mit diesem Schritt unterstreicht PayPal seine Absicht, eine feste Größe im digitalen Zahlungsverkehr zu werden und gleichzeitig die Brücke zwischen traditionellen Währungen und Kryptowährungen zu schlagen.

Diese Ankündigung wurde mit Begeisterung von vielen in der Krypto-Community aufgenommen, die dies als weiteren Schritt zur Legitimierung von Kryptowährungen in der Mainstream-Finanzwelt sahen. Die Tatsache, dass ein etabliertes Unternehmen wie PayPal solch eine Initiative ergreift, könnte ein starkes Signal dafür sein, dass Kryptowährungen zunehmend als gangbare und zuverlässige Zahlungsmethode anerkannt werden.

Quelle: Protos

Aber nicht alle waren gleichermaßen begeistert. Die demokratische Kongressabgeordnete Maxine Waters äußerte Bedenken über die Einführung des PYUSD, insbesondere da es immer noch kein föderales Regelwerk für die Regulierung, Überwachung und Durchsetzung von Stablecoins gibt. Waters betonte, dass die Größe und Reichweite von PayPal eine bundesweite Aufsicht über die Stablecoin-Operationen des Unternehmens unerlässlich mache.

Zusätzlich zur Ankündigung gab PayPal bekannt, dass Paxos ab dem nächsten Monat monatliche Reserveberichte und unabhängige Bestätigungen der PYUSD-Reserven veröffentlichen wird. Dieser transparente Ansatz könnte dazu beitragen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Wert und die Glaubwürdigkeit des neuen Stablecoins zu stärken.

Dienstag: Brasilien und der „digitale Real“

Am Dienstag rückte Brasilien in den Mittelpunkt der globalen Kryptowährungsszene, als es den offiziellen Namen seiner neuen digitalen Zentralbankwährung (CBDC) enthüllte: DREX, ein Akronym, das sich fast zu „digitaler Real elektronische Transaktion“ übersetzen lässt. Diese aufregende Ankündigung markiert einen bedeutenden Schritt in Brasiliens Bemühungen, sich der wachsenden Liste von Ländern anzuschließen, die den Übergang zu einer digitalisierten Währung vollziehen.

Der digitale Real ist als zentral herausgegebene, tokenisierte Version des brasilianischen Real konzipiert und nutzt Technologien, die der Blockchain ähneln. Das Projekt zeigt Brasiliens Willen, mit der rasanten Entwicklung der globalen Finanztechnologie Schritt zu halten und möglicherweise sogar eine Führungsrolle einzunehmen.

“Drex arrives to make life easier for Brazilians. With a new logo, the Brazilian digital currency project (CBDC), created and operated by Banco Central do Brasil (BCB), has been renamed "Drex".



Previously referred to as Real Digital, it will provide a secure and regulated… pic.twitter.com/tfmbgDXeXL — Joshua Rosenberg (@_jrosenberg) August 10, 2023

Doch der Start des digitalen Reals war nicht ohne Kontroversen. Die brasilianische Zentralbank veröffentlichte den Code des Pilotprojekts auf ihrem GitHub-Profil, wodurch Entwickler und Analysten Einblick in verschiedene Funktionen des Smart Contracts erhielten. Einige dieser Funktionen haben Bedenken hervorgerufen, insbesondere die Fähigkeiten der Zentralbank, Benutzerkonten einzufrieren, Zielguthaben zu verringern, Vermögen zu beschlagnahmen und neue Einheiten der digitalen Währung zu prägen.

Kritiker argumentieren, dass diese Funktionen genau die Art von Zentralisierung verstärken, die die Kryptowährung ursprünglich vermeiden sollte. Die Möglichkeit einer solchen Kontrolle durch eine zentrale Behörde steht im Widerspruch zu den dezentralen Idealen, die viele in der Krypto-Community hochhalten.

Mittwoch: Binance, Fed und BTC20 staking

Binance gab bekannt, dass es Lizenzen zur Durchführung von Geschäften in El Salvador erhalten hat, dem ersten Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt hat. Diese Entwicklung ist ein großer Schritt für Binance, insbesondere da das Unternehmen in den Vereinigten Staaten mit rechtlichen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Expansion nach El Salvador zeigt Binance’s Bestreben, seine globale Präsenz auszubauen und in Märkte einzutreten, die eine aufgeschlossene Haltung gegenüber Kryptowährungen zeigen.

El Salvadors Wegbereiterrolle bei der Einführung von Bitcoin eröffnet Binance neue Möglichkeiten, und die Partnerschaft könnte als Modell für andere Länder dienen, die eine ähnliche Annahme von Kryptowährungen in Betracht ziehen. Dieser Schritt könnte auch die Bereitschaft von Binance signalisieren, sich an die regulatorischen Normen eines Landes anzupassen, das Kryptowährungen positiv gegenübersteht, eine wichtige Überlegung inmitten der globalen Debatte um Krypto-Regulierung.

In den USA gab die Federal Reserve am selben Tag eine Erklärung heraus, in der sie ankündigte, ihre Aufsicht über Banken, die mit Krypto oder Krypto-Unternehmen zu tun haben, zu verstärken. Die Erklärung unterstreicht die Absicht der Fed, den Transaktionsvalidierungsprozess zu überwachen, einschließlich der „Timing und Endgültigkeit der Abwicklung von Transaktionen, mögliche Unumkehrbarkeit von Transaktionen und die zentrale Autorität von Transaktionsaufzeichnungen.“

Ebenfalls am Mittwoch ereignete sich der Start des Stakings von BTC20, einer innovativen neuen Alternative zum Bitcoin. Dieser auf ERC20 basierende Coin hatte einen sehr erfolgreichen PreSale, der mit mehreren Millionen Dollar funding rasch ausverkauft war. Vor seinem Listing ging am Mittwoch bereits das Staking live, in dem Anleger ihre BTC20-Coins für attraktive passive Renditen staken können.

Daily $BTC20 APY Update!



The current APY for $BTC20 stands at a promising 70.89%! By #Staking your $BTC20, you're not only supporting the network but also earning impressive rewards.



Thinking of joining the movement? Buy $BTC20 now and take advantage of this lucrative… pic.twitter.com/NRSf2wKlLp — BTC20 (@BTC20Token) August 12, 2023

Donnerstag: Eine Pause im Geschehen

Nach einer Woche voller Schlagzeilen und bedeutender Entwicklungen im Kryptomarkt war der Donnerstag auffallend ruhig. Es gab keine größeren Ankündigungen, Skandale oder Durchbrüche, die die Nachrichtenzyklen dominierten. Stattdessen schien der Markt eine Pause einzulegen und die Ereignisse der vorherigen Tage zu verdauen.

Diese Ruhe sollte jedoch nicht als Mangel an Aktivität oder Interesse interpretiert werden. Im Gegenteil, die Krypto-Community blieb wachsam und aufmerksam, während sie auf die nächste Welle von Nachrichten und Entwicklungen wartete. Viele Anleger, Händler und Beobachter nutzten diesen ruhigeren Tag, um Analysen durchzuführen, Strategien zu überdenken und sich auf mögliche zukünftige Bewegungen im Markt vorzubereiten.

Freitag: SEC und Ripple, ein fortdauernder Kampf

Freitag rückte einmal mehr die rechtlichen Auseinandersetzungen in den Mittelpunkt der Krypto-Nachrichten, als die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) bekannt gab, dass sie das jüngste Urteil im Fall gegen Ripple anfechten wird. Diese Ankündigung markiert ein weiteres Kapitel in einem fortwährenden rechtlichen Kampf, der weit über das betroffene Unternehmen hinaus Aufmerksamkeit in der gesamten Kryptogemeinschaft erregt hat.

Ende 2020 begann die Klage der SEC gegen Ripple, als die Behörde Ripple beschuldigte, durch den Verkauf seines XRP-Tokens gegen die Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die Auseinandersetzung hat seitdem eine Reihe von Wendungen genommen, mit Argumenten und Gegenargumenten, die weitreichende Auswirkungen auf die rechtliche Einordnung von Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten haben könnten.

Das neueste Urteil, das die SEC nun anfechten will, hatte festgestellt, dass Ripples XRP nicht per definitionem ein Wertpapier sei, es jedoch abhängig von der Art und Weise, wie es verkauft wird, als solches dargestellt werden könnte. Dieser Beschluss stellte im Wesentlichen die Behauptung der SEC infrage, dass Angebote an Privatkunden über Börsen als Wertpapierangebote gelten.

Samstag: Visa experimentiert auf der Ethereum-Blockchain

Der Samstag brachte schließlich eine aufregende Ankündigung von Visa, einem der weltweit führenden Zahlungsverarbeitungsunternehmen. Visa gab bekannt, dass es eine experimentelle Lösung auf der Ethereum-Blockchain testet, mit der Benutzer Gasgebühren (die Gebühren für Transaktionen und Smart-Contract-Interaktionen im Ethereum-Netzwerk) direkt mit Visa-Kredit- oder Debitkarten bezahlen können. Dieser innovative Schritt könnte ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zur Verschmelzung des traditionellen Finanzsystems mit der Welt der Kryptowährungen sein.

Visa, one of the world's largest payment processors, continues to use Ethereum for their crypto research.



Yesterday they published a proof of concept that allows users to pay gas fees using credit cards by leveraging Account Abstraction (ERC4337).



Here's how it all works : pic.twitter.com/rYjTlBkdkW — cygaar (@0xCygaar) August 11, 2023

Visas Experiment mit Ethereum zeigt, wie etablierte Finanzunternehmen zunehmend die Möglichkeiten und das Potenzial von Blockchain-Technologien erkennen. Durch die Ermöglichung der Bezahlung von Gasgebühren mit herkömmlichen Zahlungsmethoden wird die Barriere zwischen Fiat-Währungen und Krypto-Assets verringert, und es werden neue Wege für Benutzer geschaffen, die vielleicht noch zögern, sich in die Welt der Kryptowährungen einzutauchen.

Die Initiative ist auch ein klares Zeichen dafür, dass Visa seine Position im Kryptowährungsraum festigen möchte. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit Interesse an der Blockchain-Technologie gezeigt und in verschiedene Projekte und Partnerschaften in diesem Bereich investiert. Mit der neuesten Entwicklung stärkt Visa seine Verbindung zur Krypto-Community und öffnet Türen für zukünftige Innovationen und Zusammenarbeiten.