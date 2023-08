Krypto News Rückblick 📣: Was haben Worldcoin, Micro Strategy und Fed gemeinsam💲?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beginnen wir den Krypto-Rückblick auf die Woche mit einem sehr interessante Tweet von Stockmoney Lizards. Wie dieser User sehen auch viele andere die Trends in den historischen Daten und erkennen, dass wohl bald ein starker Bullenrun eintreten könnte. Wir bleiben gespannt und natürlich nah dran am Geschehen, um Sie immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Das war die Krypto-Woche im Überblick:

Money #1: Worldcoin will globale demokratische Finanzprozesse mit KI schaffen

Money #2: 12.333 Bitcoin wechseln Besitzer: Micro Strategy fĂĽllt Depot auf

Money #3: FĂĽr den 20.09.23 wird eine Pause bei der Zinsanhebung der Fed erwartet

Money #4: Ripple-Nachfolger XRP20 verändert Marktzusammensetzung der Altcoin

Micro Strategy gibt 347 Millionen US-Dollar aus

Michael Saylor gilt schon lange als ausgewiesener Bitcoin-Fan und überschlägt sich nahezu mit Lob über die erfolgreichste Kryptowährung der Welt. Er hält auch weiterhin an seiner Investitionsstrategie fest und gibt nochmal ordentlich Geld aus, um seinen Bitcoin-Bestand im Depot zu erhöhen.

Damit befinden sich BTC fĂĽr rund 4,52 Milliarden US-Dollar im Besitz von Micro Strategy, was einem Kaufpreis von durchschnittlich 29,668 US-Dollar entspricht.

Mit der Ausgabe neuer Aktien hat das US-amerikanische Unternehmen diesen Kauf finanziert und die Summe in seine Bilanz aufgenommen. Als größter privatwirtschaftlicher Investor in Bitcoin haben die Handlungen von Saylor natürlich eine Bedeutung in der Branche.

Auffällig ist dabei, dass es sich um Handelsentscheidungen handelt, die teilweise völlig unabhängig vom aktuellen BTC-Kurs getroffen wurden.

Wer weiß, vielleicht verfügt auch dieser Investor über KI-Prognosemodelle ähnlich denen von yPredict, die frühzeitig Signale am Markt erkennen und Hinweise auf die richtigen Zeitpunkte zum Kauf- bzw. Verkauf geben können. Heute steht der Bitcoin bei 26.336,63 EUR und schloss mit einem leichten Minus den Handelstag ab.

Kurz nach dem Kauf von Micro Strategy am 28.06.2023 ging es rauf fĂĽr Bitcoin auf 27.201,56 EUR (01. August 2023).

Leider war dieser Kurs nicht von langer Dauer und so sank der BTC-Preis in den Tagen darauf auf den heutigen Wert knapp ĂĽber 26.000 EUR.

For every human: Worldcoin von ChatGPT-Erfinder veröffentlich

Mit biometrischem Iris-Scan, Krypto Wallet, dem Worldcoin-Token WLS und der World ID ist das von Sam Altman, Max Novendstern und Alex Blania entwickelte Projekt werbewirksam in die Ă–ffentlichkeit gekommen.

Hier müssen sich Menschen über World ID, ein Identitätsprotokoll als echte Menschen ausweisen, um so sicherzustellen, dass sie keine KI sind. Den vollen Zugriff auf alle Funktionen in der World App gibt es erst nach dem Scan der Iris und verifizierte Nutzer erhalten eine Gutschrift von 25 WLD.

The Worldcoin project is now live. pic.twitter.com/xZXG4w56Ps — Worldcoin (@worldcoin) July 24, 2023

Im Kern geht es bei Worldcoin darum:

Digitale Währung soll mit World ID Grundlage für globales Grundeinkommen bilden. Projekt will jedem Menschen Zugang zum globalen Wirtschaftssystem ermöglichen. Für Iris Scan sind sogenannten Orbs notwendig, erst in 13 Ländern verfügbar. World App benötigt wenig Daten, funktioniert auch auf älteren Smartphone. Einsatz überall möglich, auch in wirtschaftsschwächeren Regionen, so Worldcoin. In Deutschland gibt es derzeit nur 2 Orbs für den Iris Scan, 1x Berlin, 1 x Erlangen. Projekt heißt Worldcoin, digitale Währung WorldCoin (WDC). Verwechslungsgefahr! Preis für 1 WDC liegt derzeit bei 0,01252 Euro. #5849 für WDC bei erfolgreichsten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierungen.

Zinspause in den USA – Fed kommt am 20.09.23 wieder zusammen

Fed-Chef Jerome Powell sagt, es sei nicht sicher, ob weitere Zinserhöhungen gerechtfertigt seien, und das, obwohl die Wirtschaft noch immer mit hoher Inflation zu kämpfen hat. Er sieht allerdings eine Verlangsamung in der Entwicklung, die er auch auf das harte Eingreifen seiner Behörde zurückführt.

Read Chair Powell’s full opening statement from the #FOMC press conference (PDF): https://t.co/k9Vg3sXWgp pic.twitter.com/KM4NMQh0uO — Federal Reserve (@federalreserve) July 26, 2023

Das strenge Vorgehen bei der Kreditvergabe an Banken zeigt erste Wirkungen, wenn auch noch zögerlich und weniger stark als gehofft.

Lesetipps Gefahren von ChatGPT-Kursprognosen

Seit März 2022 wurden die Leitzinsen in den USA in rasantem Tempo um ganze fünf Prozentpunkte angehoben. Jetzt denkt man offenbar darüber nach, etwas Zeit einzuplanen, um die Auswirkungen deutlicher zu spüren.

Nichtsdestotrotz ist die Inflation noch immer die größte Sorge, weshalb es laut Powell noch zu früh sein, um mit Sicherheit sagen zu können, dass die Zeiten der Zinserhöhungen vorbei sind.

Die Inflation und die Auswirkungen einer Kreditverknappung sind nach Ansicht der Fed-Vertreter aufgrund höherer Zinssätze und eines Finanzsektors, der durch die jüngste Pleite von drei US-Banken erschüttert wurde, immer noch in Bewegung. Reuters

Die Zentralbank erhöhte im Mai die Zinsen um einen weiteren Viertelprozentpunkt auf einen Benchmark-Tageszinssatz im Bereich von 5,00 % bis 5,25 %. Powell sagte, die Fed halte die Inflation im US-Wirtschaftsraum noch immer für zu hoch!

Wie die Tagesschau berichtet, ist der Zinsgipfel wohl erst zum Jahresende erreicht, das Mittel im Zinsniveau soll dann bei rund 5,6 % liegen.

Ripple-Nachfolger fĂĽhrt zu Marktverschiebungen

Im Kino werden Fortsetzungen erfolgreicher Filme meist mit Spannung erwartet. Die Erwartungen der Anleger sind entsprechend hoch, wenn Teil 1 sie begeistert hat. Häufig gelingt den Filmemachern eine Wiederholung des ersten Erfolges jedoch nicht.

Lesetipp : Krypto-Nachfolger saugen Liquidität aus dem Markt

Doch es gibt auch Ausnahmen, denken wir nur an Top Gun oder die Marvel-Filme. Auch bei den Altcoins versuchen neue, noch unbekannte Entwickler, in die groĂźen FuĂźstapfen ihrer Vorbilder zu treten.

XRP20 ist ein Ripple-Nachfolger, der zwei wesentliche Aspekte vereint:

Zweite Chance für Anleger, die Ripple ICO verpasst haben Stake-2-Earn Mechanismus Community-driven Regelmäßiger Tokenburn Deflationäre Coin-Entwicklung Staking-Rewards auch durch Anteil aus Gebühren (0,1 %) Technologie von Ripple, auf Ethereum aufgesetzt ERC20 Tokenstandard für hohe Sicherheit Kopplung an den Stablecoin von Tether, USDT Einfacher Einstieg für Anfänger ins Krypto-Trading

Der jetzt eröffnete Vorverkauf richtet sich vor allem an Anleger aus dem Privatsektor und Kleinanleger, daher sind die Preise für die Token auch so niedrig angesetzt. Im Vorverkauf kostet derzeit 1 $XRP20 nur 0,000092 $, was weit unter dem XRP-Einstiegspreis liegt.

Mit diesen Rahmenbedingungen erhalten alle Anleger eine zweite Chance, die vom ICO damals ausgeschlossen waren. Denn als Ripple seinen Token an den Markt brachte, war dieser ausschlieĂźlich institutionellen Investoren vorbehalten.

Fazit: Eine aufregende Woche liegt fast hinter uns, es bleibt spannend, was die nächste Krypto-Woche an Ăśberraschungen bereithält. Der Vorverkauf von XRP20 geht jedenfalls weiter, allerdings sind die Token rasch ausverkauft. WorldCoin beobachten wir fĂĽr Sie ebenfalls weiter und natĂĽrlich gibt es auch Informationen zum nächsten Zinsentscheid der US-Zentralbank Fed. Â

