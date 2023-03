Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Sam Bankman-Fried, der Gründer der Kryptowährungsbörse FTX, ist erneut angeklagt worden. Dieses Mal wegen Bestechung in Höhe von mindestens 40 Millionen Dollar an einen oder mehrere chinesische Regierungsbeamte. Der Vorwurf lautet, dass Bankman-Fried die Bestechung autorisiert und geleitet hat, um einige der Konten der FTX-Schwesterfirma Alameda freizugeben, auf denen sich über 1 Milliarde Dollar in Kryptowährung befanden.

Sam Bankman-Fried Charged with Bribing China with $40 Million to Unfreeze Assets – SBF Now Linked to Scandals Involving Ukraine, China and the Democrats https://t.co/c8dBdAiRV5 — The Gateway Pundit (@gatewaypundit) March 28, 2023

Die Bundesstaatsanwaltschaft hat am Dienstag, den 28. März 2023, eine ergänzende Anklageschrift gegen Bankman-Fried eingereicht. Darin wird ihm vorgeworfen, im November 2021 versucht zu haben, das Einfrieren der Gelder aufzuheben, bevor er angeblich auf eine Bestechung zurückgriff, die schließlich dazu führte, dass die Gelder freigegeben wurden. Bankman-Fried wird beschuldigt, zahlreiche Methoden ausgeschöpft zu haben, um das Ziel zu erreichen, bevor er sich schließlich für die Bestechung entschied.

Die Anklage besagt auch, dass Bankman-Fried den illegalen Transfer von Kryptowährungen autorisiert und angeordnet hat, um chinesische Beamte zu beeinflussen und seine Handelskonten freizugeben. Einer seiner Angestellten wurde angeblich autorisiert, einen Teil der Bestechungszahlung an andere Angestellte zu senden, darunter einen in den USA.

Vorwürfe der Geldwäsche und unrechtmäßigen politischen Beiträge

Neben der Bestechungsanklage gibt es außerdem weitere Vorwürfe gegen Bankman-Fried. Im Dezember letzten Jahres wurde er wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt und gegen eine Kaution von 250 Millionen Dollar freigelassen. Im Februar wurden vier weitere Anklagen gegen ihn erhoben, darunter neue Anklagen wegen Bankbetrugs und Geldwäsche sowie geänderte Anklagen wegen Wahlkampffinanzierung. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Bankman-Fried betrügerische Absichten hatte, als er mit seinem Unternehmen Alameda Research verbundene Bankkonten eröffnet und genutzt hat, um Kundeneinlagen entgegenzunehmen und Gelder zu überweisen. Des Weiteren wird ihm vorgeworfen, Kundeneinlagen veruntreut und unrechtmäßige politische Beiträge geleistet zu haben, um sich überparteilichen Einfluss zu verschaffen.

Dies ist nur ein weiteres Mal, dass Bankman-Fried mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Im Jahr 2021 hatte die FTX-Börse einen technischen Ausfall, der den Handel für mehrere Stunden unterbrach und zu einem Verlust von Millionen von Dollar führte. Darüber hinaus hat die Securities and Exchange Commission (SEC) die FTX-Börse wegen Verstößen gegen die US-Wertpapiergesetze untersucht.

Bankman-Fried ist auch für seine philanthropischen Bemühungen bekannt. Er hat in der Vergangenheit Spenden in Höhe von Millionen von Dollar für wohltätige Zwecke getätigt. Im Jahr 2021 spendete er beispielsweise 5,2 Millionen Dollar an die Against Malaria Foundation, um Moskitonetze für bedürftige Menschen in Afrika zu finanzieren.

Gerichtstermin und Konsequenzen

Die Anklage gegen Bankman-Fried wegen Bestechung wird nun vor Gericht verhandelt werden. Die Anklageerhebung ist für Donnerstag den 30. März vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York in Manhattan angesetzt. Es handelt sich um die jüngsten Vorwürfe, mit denen Bankman-Fried seit seiner Verhaftung auf den Bahamas im Dezember konfrontiert wird.

Sollte er schuldig gesprochen werden, drohen ihm hohe Strafen, einschließlich einer langen Haftstrafe. Die FTX-Börse und ihre Schwesterfirma Alameda werden voraussichtlich auch von den Auswirkungen betroffen sein, da das Unternehmen möglicherweise mit Einschränkungen und Ermittlungen konfrontiert wird.

Die neuen Kautionsbedingungen verbieten Bankman-Fried außerdem die Nutzung eines Smartphones und er soll ein Nicht-Smartphone erhalten, das keinen Zugang zum Internet oder zu Signal hat. Zusätzlich wird er seinen bestehenden Laptop abgeben müssen, der nur den Zugriff auf bestimmte Websites wie YouTube, Wikipedia und Netflix erlaubt. Damit wird ihm der Zugang zu Online-Spielen wie League of Legends verwehrt bleiben.

Während die Welt gespannt auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens gegen Bankman-Fried wartet und er und die FTX-Börse möglicherweise Einschränkungen und Ermittlungen ausgesetzt sein wird, gibt es auf einem ganz anderen Sektor der Wirtschaft gute Nachrichten. Elektrofahrzeuge haben sich zu einem wichtigen Bestandteil einer nachhaltigen Zukunft entwickelt, und die Nachfrage nach modernen Ladeinfrastrukturen nimmt rasant zu.

Das nachhaltige Projekt C+Charge befindet sich in den letzten Stunden der Vorverkaufsrunde

Glücklicherweise gibt es Unternehmen wie C+Charge, die auf innovative und seriöse Weise die Bereiche Kryptowährung und Elektromobilität kombinieren und den Nutzern eine transparente und kosteneffiziente Möglichkeit zum Laden ihrer Fahrzeuge bieten. Statt sich über die negativen Schlagzeilen der Krypto-Branche Sorgen zu machen, können wir uns auf die vielversprechende Zukunft der Elektromobilität konzentrieren und auf Unternehmen wie C+Charge setzen, die einen echten Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten.

Wir stehen an der Schwelle einer Revolution in der Welt der Mobilität, die Elektrofahrzeuge als wichtigen Teil einer nachhaltigen Zukunft sieht. Die Nachfrage nach einer modernen Ladeinfrastruktur nimmt rasant zu, da immer mehr Menschen auf Elektromobilität umsteigen. Die meisten Experten sind sich einig, dass Elektrofahrzeuge der Zukunft gehören und dass sie den Schlüssel zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Mobilität darstellen.

C+Charge ist ein visionäres Projekt, das die Bereiche Kryptowährung und Elektromobilität auf einzigartige Weise kombiniert, um den Nutzern eine innovative Lösung für das Laden ihrer Fahrzeuge zu bieten. Durch die Nutzung der Blockchain-Technologie schafft C+Charge kosteneffiziente und transparente Prozesse, die den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Dabei belohnt das Unternehmen die Nutzer für das Laden ihrer Fahrzeuge mit Emissionsgutschriften und bietet ein ausgeklügeltes Zahlungssystem, das auf Kryptowährungen basiert.

Die Binance Smart Chain-basierte Blockchain von C+Charge ermöglicht es den Nutzern, ihre Elektrofahrzeuge zu laden und dabei gleichzeitig Emissionsgutschriften zu generieren. Diese können dann als Belohnung verwendet werden, um weitere Ladevorgänge zu finanzieren oder als Kryptowährung gehandelt werden. Das Unternehmen hat bereits eine beeindruckende Vorverkaufsfinanzierung in Höhe von über 3,5 Millionen US-Dollar erhalten und befindet sich in der achten und somit letzten Vorverkaufsphase.

Durch enge Zusammenarbeit mit anderen Projekten, wie der Partnerschaft mit Recharge DeFi, wird C+Charge seine Reichweite erweitern und sein Angebot verbessern. Diese Partnerschaft wird die Verbindungen zu über 5.000 Ladestationsanbietern und 3,8 Millionen Elektrofahrzeug-Ladepunkten weltweit stärken. C+Charge ist dabei, die Elektrofahrzeug- und Kryptowährungsbranche gleichermaßen zu revolutionieren.

Das internationale Team von C+Charge setzt sich dafür ein, den Übergang zur Elektromobilität zu beschleunigen, um eine nachhaltige Zukunft zu ermöglichen. Dies wird dazu beitragen, die Präsenz von C+Charge auf dem globalen Markt zu stärken und eine noch größere Zielgruppe anzusprechen.