Krypto News: Solana Blockchain läuft nach jüngstem Upgrade langsamer als zuvor

Am 25. Februar kam es im Solana-Netzwerk zu einer Verlangsamung der Blockproduktion, nachdem eine Aktualisierung der Validierungssoftware durchgeführt worden war. Als Folge des technischen Problems kam es zu Unterbrechungen bei den Transaktionen, was die Validierer dazu veranlasste, die Software auf Version 1.13 herunterzustufen, um zu versuchen, die Geschwindigkeit des Netzwerks wiederherzustellen.

Allerdings war das Downgrade auf Version 1.13 nicht ausreichend, um das Netzwerk vollständig wiederherzustellen. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, Solana mit der Version v1.13.6 neu zu starten. Die Ingenieure untersuchen weiterhin die Gründe für das Problem.

Während des Ereignisses kam es zu Verzögerungen bei der Blockproduktion und den Transaktionen, was zu einem Vertrauensverlust bei den Benutzern und Investoren von Solana führte. Das Netzwerk hat jedoch schnell reagiert, um das Problem zu beheben, und es wurden Schritte unternommen, um die Netzwerkgeschwindigkeit wiederherzustellen und die Benutzer zufriedenzustellen.

Solana ist ein Blockchain-Netzwerk, das in der Kryptowährungsbranche als vielversprechendes Ökosystem gilt. Das Netzwerk hat eine hohe Kapazität und Geschwindigkeit und ermöglicht es den Benutzern, schnelle und kostengünstige Transaktionen durchzuführen. Es wird erwartet, dass Solana in Zukunft eine wichtige Rolle in der Entwicklung von dezentralen Anwendungen und der Metaverse-Industrie spielen wird.

Um die Aktivitäten im Netzwerk fortsetzen zu können, mussten 80 Prozent der aktiven Einsätze online sein. Die Lösung des Problems hing von einer Abstimmung darüber ab, ob die Validierungssoftware downgegraded oder das Netzwerk neu gestartet werden soll. Der Infrastrukturanbieter Chorus One betonte, dass das Ereignis zeigt, wie dezentralisiert das Netzwerk wirklich ist. Die Validierer haben sich zusammengesetzt und mögliche Lösungen diskutiert, um das Problem schnellstmöglich zu lösen. Jeder Schritt auf dem Weg zur Lösung des Problems ist jedoch umstritten und erfordert eine Abstimmung.

Es wurde erwartet, dass es zwischen 8 und 10 Stunden dauert, um das Netzwerk vollständig wiederherzustellen, was eine Verzögerung gegenüber dem ursprünglichen Ziel von einer Stunde bedeutete, doch am Ende dauerte es knapp 20 Stunden bis alles wieder glattlief. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Solana-Netzwerk nach diesem Vorfall entwickeln wird und ob ähnliche Probleme in der Zukunft vermieden werden können.

Ursache für jüngsten Netzwerkausfall noch immer ungeklärt

Am vergangenen Wochenende hat es im Solana-Netzwerk also einen beunruhigenden Vorfall gegeben, der zu einem beinahe vollständigen Stillstand der Aktivitäten auf der Plattform führte. Es begann mit einer Leistungsverschlechterung des Netzwerks um etwa 05:46:16 UTC am 25. Februar. Die Validatoren des Netzwerks beschlossen schließlich, das Netzwerk neu zu starten, um die Aktivitäten wieder aufnehmen zu können. Während des Vorfalls waren Nutzer nicht in der Lage, Token zu bewegen oder Transaktionen durchzuführen.

Das Netzwerk funktionierte nur sehr langsam und eingeschränkt. Die Entwickler von Solana haben angekündigt, dass die Untersuchungen noch andauern und der genaue Grund für den Ausfall noch unklar ist. Der Vorfall hat jedoch gezeigt, dass das Netzwerk von einer dezentralisierten Community betrieben wird, die zusammenarbeitet, um das Problem zu lösen. Die Validatoren und Entwickler von Solana arbeiten daran, das Netzwerk stabil und sicher zu halten, damit Nutzer weiterhin effizient und reibungslos Transaktionen durchführen können.

Die genaue Ursache für das Problem bei Solana bleibt jedoch unklar, und die Entwickler untersuchen weiterhin die Situation. Der SOL-Token fiel in der Samstagnacht aufgrund der Unterbrechung leicht von 23,50 $ auf etwas über 21 $. Doch diese Verluste konnten am Sonntag wieder ausgeglichen werden. Trotz des Ausfalls blieb die Marktreaktion insgesamt relativ schwach.

Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko wies Theorien über verstärkte Netzwerkabstimmungen als Hauptursache für den Netzwerkausfall zurück. Er erklärte, dass Abstimmungen nicht nur als Transaktionen gezählt werden, sondern buchstäblich als Transaktionen implementiert werden, da es keinen billigeren Weg gibt, dies zu tun. Jakowenko fragte, warum die Transaktionen der Nutzer nicht auch den billigeren Weg nehmen sollten, wenn es einen billigeren Weg gäbe, die Stimmen zu allen Knoten im Netzwerk zu bringen.

