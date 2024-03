Krypto News: Solana Meme Coins Dogwifhat und Slothana explodieren

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während Hypes um Meme Coins bisher nur von kurzer Dauer waren, scheinen sie in diesem Bullrun ein fixer Begleiter zu sein. Es vergeht fast kein Tag mehr, an dem unter den drei größten Gewinner der 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung kein Meme Coin zu finden ist. Auch diesmal ist mit einem Plus von 20 % innerhalb von 24 Stunden Dogwifhat (WIF) der Gewinner des Tages. Der Trend zu Solana-basierten Meme Coins scheint nicht mehr aufzuhalten zu sein, wie auch der neue Slothana ($SLOTH) zeigt, der innerhalb von drei Tagen auf über 2 Millionen Dollar explodiert ist. Inzwischen wird schon spekuliert, ob $SLOTH der nächste BOME ist.

Dogwifhat überholt PEPE

Es ist noch gar nicht so lange her, dass es mit Shiba Inu (SHIB) und Dogecoin (DOGE) nur zwei Meme Coins gegeben hat, die die Milliarden Dollar Marke überschritten haben. Schon im letzten Jahr wurden auch PEPE und BONK in den Kreis der Milliarden Dollar Meme Coins aufgenommen und heuer sind mit Dogwifhat, Floki und BOME gleich drei weitere Coins dazu gekommen, denen das gelungen ist. Inzwischen tendieren Trader offenbar immer mehr zu Solana-basierten Meme Coins, was sich unter anderem daran zeigt, dass Dogwifhat nun auch PEPE überholt hat und der drittgrößte Meme Coin nach Marktkapitalisierung ist.

(Top Meme Coins nach Marktkapitalisierung – Quelle: Coinmarketcap)

Erst gestern hat Dogwifhat (WIF) ein neues Allzeithoch erreicht und mit dem Plus von knapp 20 % sieht es auch noch nicht danach aus, als würde die Rallye hier schon enden, auch wenn es natürlich immer wieder zu größeren Korrekturen kommen kann. Trotz des Dencun Upgrades sind die Kosten auf der Ethereum Main Chain nach wie vor hoch, weshalb es immer mehr Trader und Entwickler auf Solana treibt, weshalb hier auch immer mehr Meme Coins explodieren. Derzeit sieht es auch bei Slothana ($SLOTH) danach aus, als könnte hier der nächste Milliarden Dollar Meme Coin gelauncht werden.

Jetzt Slothana Website besuchen.

Slothana: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Wer die Entwicklungen am Meme Coin Markt in den letzten Wochen mitverfolgt hat, dürfte auch gemerkt haben, dass Book of Meme (BOME) einen neuen Trend auf der Solana Blockchain ausgelöst hat. Der Entwickler hat einen Tag lang Investoren die Möglichkeit gegeben, SOL an seine Wallet zu überweisen, um beim Launch des neuen Meme Coins einen Airdrop mit den BOME-Token zu erhalten, um noch vor dem Listing an den Kryptobörsen dabei zu sein. Danach hat es gerade einmal zwei Tage gebraucht, um den Wert des Meme Coins auf über 1,5 Milliarden Dollar zu pushen. So schnell ist das noch nie gelungen, weshalb seitdem eine Trend zu solchen Presales auf Solana entstanden ist.

(Slothana Token kaufen – Quelle: Slothana-Website)

Neben BOME ist auch SLERF ein Megaerfolg gelungen und inzwischen gibt es einige Beispiele von Meme Coins, die innerhalb kurzer Zeit Millionen von Dollar im Presale eingebracht haben und nach dem Listing durch die Decke gegangen sind. bei Slothana könnte es sich um das nächste Projekt handeln, bei dem das gelingt.

Hier geht’s zum Slothana Vorverkauf.

$SLOTH steht auch kurz vor dem Launch und bietet Anlegern derzeit noch die Möglichkeit, am Vorverkauf teilzunehmen, indem sie SOL an die angegebene Wallet senden. Dafür erhalten sie noch vor dem Listing an den Kryptobörsen ihre Token per Airdrop und sind so von Anfang an investiert, noch bevor es zu einer Kursexplosion kommen könnte. Die Tatsache, dass innerhalb von zwei Tagen SOL im Wert von mehr als 2 Millionen Dollar gesammelt wurden, spricht dafür, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte.

Wow! Sloth's jaw is dropping at the SOL flooding in from our slovenly supporters! What a bunch of lazy legends! Let's take Slothana to the moon! And remember, only send from your onchain wallets – Sloth can't airdrop to exchanges! #Slothana #MemeCoin #LazyLegends — Slothana (@SlothanaCoin) March 28, 2024

Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, sollte unbedingt beachten, dass die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom versendet werden und nicht direkt von einer Kryptobörse wie Coinbase oder Binance, da die Wallets, die User dort erhalten, keinen Airdrop der $SLOTH-Token empfangen können. Sollte es gelingen, den Erfolg von SLERF oder BOME zu reproduzieren, wäre das eine weitere Gelegenheit für Investoren, ihr Kapital innerhalb kürzester Zeit zu verhundertfachen.

Jetzt $SLOTH im Presale kaufen.







