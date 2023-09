Krypto News: Sonik Presale kurz vor Abschluss - letzte Chance für Anleger

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Presale von SONIK schreitet immer weiter voran. Zugleich nimmt die Dynamik aktuell zu. Wer sich für einen potenziellen 10x Meme-Coin interessiert, muss sich ergo beeilen. Denn der Sonik Presale steht kurz vor dem Abschluss. Der Anspruch ist klar formuliert. Das Team möchte SONIK mit einem durchdachten Marketing, der viralen Vision und einer fairen Tokenomics schnell auf eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen $ pumpen. Wenn dies gelingt, würde sich die Performance für Früh-Investoren auf fast 25x belaufen. Dass die Meme-Coin-Fans SONIK aktuell nicht verpassen wollen, scheint naheliegend. FOMO trifft auf SONIK.

Doch warum ist der Sonik Presale spannend, sodass sich jetzt noch schnell ein Blick lohnen könnte? Schauen wir uns die drei grundlegenden Erfolgsfaktoren einer möglichen Rallye bei SONIK an.

Virales Konzept – aus Sonic the Hedgehog wird SONIK

Sonic the Hedgehog, ursprünglich ein Videospielcharakter von Sega, hat über die Jahre immense Viralität erlangt. Die ikonische blaue Erscheinung und eine einprägsame rasante Geschwindigkeit haben ihn zu einem kulturellen Phänomen gemacht, das in Memes, Kunst, Merchandise und zahlreichen Medienadaptionen, von Filmen bis zu Comics, wiederholt auftaucht.

Basierend auf der Viralität von Sonic the Hedgehog wurde nun ein Meme-Coin namens SONIK ins Leben gerufen. Dieser Coin zielt darauf ab, von der weitreichenden Bekanntheit und Beliebtheit des blauen Igels zu profitieren und sich in der Krypto-Welt zu etablieren.

Ein Narrativ ist für den Erfolg solcher Kryptos entscheidend, da es Emotionen und Interesse weckt. Es verleiht dem Meme-Coin eine Geschichte und Identität, die über reine Spekulation hinausgeht. Ein starkes Narrativ kann eine Gemeinschaft vereinen und das Vertrauen in das Potenzial des Coins stärken.

Das Team hinter SONIK formt das Narrativ, dass dieser Meme-Coin, inspiriert von Sonic the Hedgehog, genauso schnell Fahrt aufnehmen soll. Das Ziel ist ein rasantes Wachstum, mit dem Bestreben, eine Marktkapitalisierung von 100 Millionen Dollar zu erreichen, ähnlich Sonics blitzschneller Geschwindigkeit.

Staking als Katalysator – Angebot wird knapp, Kurs explodiert

Noch ist es ungewöhnlich, dass Meme-Coins eine Utility wie Stake-2-Earn bieten. Während viele Meme-Coins, wie DOGE oder PEPE, hauptsächlich auf kultureller Viralität und Spekulation basieren, bieten nur wenige die Möglichkeit eines passiven Einkommens durch Staking. Diese Funktion verleiht einem Meme-Coin zusätzlichen Wert und unterscheidet ihn von anderen, die solche Mechanismen eben nicht integrieren.

Das Staking kann bullisch für den Kurs einer Kryptowährung sein, da es Anreize für Investoren schafft, ihre Coins über einen längeren Zeitraum zu halten und nicht zu verkaufen. Wenn ein signifikanter Anteil der Coins gestaked wird, verringert sich das auf dem Markt verfügbare, handelbare Angebot. Ein reduziertes Angebot bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage bedingt dann einen Anstieg des Preises, da die Verknappung den Wert des Coins potenziell erhöht.

Insgesamt gibt es rund 300 Milliarden SONIK Token – exakt sind es 299.792.458.000. Diese Zahl beziffert die Lichtgeschwindigkeit. 50 % der Token werden im Presale veräußert, was ungefähr 150 Milliarden Token entspricht. Aktuell sind schon über 44 Milliarden SONIK Token im Staking gesperrt. Da der Vorverkauf noch nicht beendet ist, befinden sich deutlich mehr als ein Drittel der Token im Staking-Contract. Bis zum DEX-Launch könnte die Hälfte der verfügbaren Token im Staking eingebracht sein, was dann den Verkaufsdruck durch ein verknapptes Angebot signifikant senken würde. Das Staking dürfte somit ein wichtiger Bestandteil des Investmentcase in SONIK sein.

Fairness & Transparenz beim Meme-Coin

Fairness und Transparenz sind bei Meme-Coins von entscheidender Bedeutung, da diese oft von einer starken Gemeinschaft und viralem Hype angetrieben werden. Ohne Transparenz können Investoren nicht sicher sein, ob sie in ein legitimes Projekt investieren oder ob sie Gefahr laufen, Opfer von “Rug Pulls” oder plötzlichen “Dumps” zu werden. Erst kürzlich widerfuhr PEPE ein solches Schicksal. Denn Gerüchte um einen Rug-Pull führten zu einem massiven Crash.

Bei einem Rug Pull ziehen die Entwickler oder Initiatoren des Coins ihr Kapital abrupt ab, was den Wert des Coins zum Einsturz bringt und Investoren mit wertlosen Tokens zurücklässt. Dumps hingegen beziehen sich auf das massenhafte Verkaufen von Coins, oft durch Großinvestoren, was ebenfalls den Preis drastisch senken kann. Fairness und Transparenz schützen somit das Vertrauen und die Integrität eines Meme-Coins.

Natürlich ist der Sonik Coin nicht mit Sonic the Hedgehog oder den Entwicklern von Sega verbunden. Dies wird auch transparent auf der Website kommuniziert und ist insoweit Usus bei neuen Meme-Coins.

Mit einer durchdachten Tokenomics wird der Sonik Coin die den Meme-Coins inhärenten Risiken reduzieren. Denn 50 % aller Coins werden im Vorverkauf veräußert und 40 % der Community als Staking-Rewards zugeführt. Weitere 10 % sind als Liquidität reserviert, die wiederum gesperrt werden soll. Weder ein Rug-Pull noch Insider-Dumps sind somit wahrscheinlich. Der starke Community-Fokus reduziert Risiken und hebt SONIK positiv von anderen Meme-Coins mit vergleichbarer Marktkapitalisierung ab.

