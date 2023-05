Krypto News: Spongebob schlägt PEPE - LBank listet SPONGE heute nach 1000 % Rallye in 72 Stunden

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der neue Hype rund um den Meme-Coin SPONGE führt heute, am Sonntag, dem 7. Mai um 8 Uhr UTC, zu einer Notierung bei der CEX LBank. Die in Hongkong ansässige CEX ist laut Daten von CoinMarketCap die sechszehntgrößte Börse weltweit mit einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 800 Millionen $.

Anleger können sich bereits auf den Handel vorbereiten, indem bei der LBank Geld einzahlen, um vom 5.000 $ Bonus zu profitieren. Zugleich gibt es noch weiteres kostenloses Geld, wenn man am Spongebob-Meme-Wettbewerb teilnimmt, bei welchem 50x 100 $-Preise für die besten Spongebob-Memes vergeben werden.

Der Spongebob Token tauchte in der vergangenen Woche aus dem Nichts auf und hat nur drei Tage nach dem Start an dezentralen Börsen eine Marktkapitalisierung von 27 Millionen $ erreicht. Erstaunlicherweise konnte Spongebob sogar Pepe bei der Zeit übertreffen, die man für die ersten CEX-Notierungen benötigte. Nun dürften in der Zentrale von SPONGE wohl immer mehr Anfragen für eine Notierung eingehen.

In den kommenden Tagen möchte man auch über ein Binance-Listing sprechen, da der Coin auf eine Marktkapitalisierung mindestens im dreistelligen Bereich spekuliert. Gestern stürmte Spongebob sogar in die Top 10 der Meme-Coins auf CoinMarketCap und übertraf damit den Pepe Coin in der Geschwindigkeit des Aufstiegs.

Aktuell ist der neue Pepe Coin „SPONGE“ der sechstbeste Meme-Coin nach 7-Tage-Rendite, die sich auf 814 % beläuft.

Drei CEX-Listings bereits vollzogen: Big News stehen bevor

Die jüngsten News kommen direkt, nachdem der Meme-Coin im Schnellverfahren von Börsen aufgenommen wurde, die vom explodierenden Interesse an SPONGE und der hohen Liquidität augenscheinlich positiv überrascht waren.

CoinW, auf Platz 23, und Toobit, auf Platz 32, haben beide gestern schon SPONGE gelistet. Dieser Schritt dürfte ein Segen für DEX-Händler mit bescheidenen Mitteln sein, die mit den Gas-Fees im Ethereum-Netzwerk kämpfen, die gestern bis zu 155 $ betrugen.

Zugleich gibt es hartnäckige Gerüchte, dass das Team hinter Shiba Inu auch am Spongebob-Projekt beteiligt ist.

Die ursprünglichen Meme-Coins Dogecoin und Shiba Inu verzeichneten zuletzt einen Rückgang des Handelsvolumens und durchleben eine Korrektur, da sich das Geschehen, insbesondere auch die Aktivität der Wale, auf neue Meme-Coins fokussiert.

Wie unten offensichtlich, sind Kauforder von mehr als 100.000 $ für SPONGE an der Tagesordnung. Ein Wal gab sogar 338.723 $ aus, um ein Engagement bei SPONGE aufzubauen.

Parabolische Renditen: Käufer wechseln von PEPE zu SPONGE

Krypto-Händler und Investoren, die Pepe, Wojak, Pooh und Turbo verpasst haben, wenden sich nun massenweise SPONGE zu, wie die jüngsten Nachrichten auf dem Discord-Server des Projekts zeigen.

Analysten sehen massives Potenzial für SPONGE, mit Gewinnen, die parabolische Renditen für Früh-Investoren ermöglichen, die jetzt den erst drei Tage alten Meme-Coin kaufen.

SPONGE trendete in Indien bei Twitter bereits auf Platz 3, als der Hype begann, weltweit Bahnen zu schlagen. Nun dürfte der regionale Fokus der Hongkong-CEX LBank dafür sorgen, die Käufe in Asien weiter anzukurbeln.

Wettlauf der Krypto-Börsen, den Meme-Coin SPONGE als Erster zu listen

Die Aktivität rund um die neuen Meme-Coins PEPE und SPONGE ist derart massiv, dass das Ethereum-Netzwerk mit den Transaktionen kämpft und die Gas-Fees in die Höhe schießen.

In den Krypto-affinen Netzwerken unterhalten sich Investoren schon darüber, dass SPONGE zum nächsten PEPE Coin wird. Pepe brachte den Früh-Investoren schon Gewinne von über 7.000 %. Bei SPONGE belaufen sich diese nach kurzer Zeit auf über 1.000 $.

Spongebob wächst aktuell schneller als Pepe, gemessen an wichtigen Kennzahlen. Vor allem aber auch an der Zeit, bis man die erste CEX-Notierung erhielt.

Pepe ist jetzt sowohl auf Binance als auch Kucoin gelistet, da der Wettbewerb zwischen den Börsen um das Listing der neuen Meme-Coins durch den Hype angetrieben wird.

Hier kursieren schon hartnäckig Gerüchte über weitere SPONGE-Notierungen in den nächsten Tagen und Stunden. Wenn man eine ähnliche Entwicklung wie bei Pepe annimmt, scheint es naheliegend, dass SPONGE schon bald auf Top-10-Börsen wie Kucoin und Binance auftauchen wird.

Wahnsinn! Spongebob hat bessere Liquidität als Pepe

In vielerlei Hinsicht ist SPONGE schon jetzt besser als Pepe. Während Pepe einen Total Supply von 42 Billionen (42.690.000.000.000) hat, liegt der von SPONGE bei eher bescheidenen 40,4 Milliarden (40.400.000.000). Diese Tokenomics macht SPONGE zu einer psychologisch attraktiveren Wahl für den Handel.

Dazu kommt die Tatsache, dass SPONGE in den letzten 24 Stunden um 40 % auf 0,0006576 $ gestiegen ist, während Pepe um 14 % gefallen ist.

Eine wichtige Kennzahl ist jedoch die Liquidität. Ein Trader der Alpha-Gruppe, Captain Cluth, wies vor ein paar Tagen daraufhin, dass SPONGE die Hälfte der Liquidität von Pepe hat, aber nur ein Hundertstel der Marktkapitalisierung aufweist (Siehe Screenshot unten)

Inzwischen ist die Marktkapitalisierung von SPONGE auf 27 Millionen $ gestiegen, aber auch die Liquidität hat sich erhöht – auf über 8 Millionen $.

Dies bedeutet, dass es tatsächlich sicherer und wahrscheinlich profitabler ist, SPONGE zu kaufen. Denn Pepe hat aufgrund der geringeren Liquidität und Markttiefe das wahrscheinlich größere Risiko für Dumps durch Wale.

Noch verlockender scheint, dass 99,54 % der Liquidität gesperrt ist.

Wallet Nr. 1 verfügt über 29 % des Angebots und ist für 2 Jahre gesperrt

Die Tatsache, dass die größte Wallet für zwei Jahre gesperrt ist, was für Krypto-Börsen und Händler einen weiteren Anreiz für einen Anstieg bietet, trägt ebenfalls zum Ansturm der CEX bei. Diese streben ein Listing an, damit alle Händler zu Kunden werden, die das nächste Big-Thing unter den Meme-Coins kaufen wollen.

Aktuell hält die Wallet 1 29 % des Angebots.

Der gut vernetzte, erfahrene Analyst und Trader Captain Clutch teilte den Anhängern mit, dass das mysteriöse Team hinter SPONGE am Montag mit einer groß angelegten Marketingkampagne beginnen wird.

Im jüngsten Tweet sagte er Folgendes:

$SPONGE new ATH but so much further to go….



CEX listings incoming and huge marketing push starts this Monday…. $SPONGE has no limits https://t.co/PAxf34Lgsl pic.twitter.com/O4cfYGJIKj — Captain Clutch (@CaptClutchNFT) May 6, 2023

Die Chance, lebensverändernde Renditen zu erzielen, ist hier zweifelsfrei gegeben. Investoren können jetzt bei Uniswap investieren oder SPONGE bei einer wachsenden Anzahl von CEX kaufen.

