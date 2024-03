Krypto News: Starkes Comeback! Fünf Altcoins, die jetzt 10x bringen könnten

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In den letzten 24 Stunden erleben wir nach dem Flash-Crash doch ein Krypto-Comeback. Zahlreiche Altcoins konsolidieren und erholen sich zunehmend. Der Bitcoin nähert sich wieder den 70.000 US-Dollar, der erste Verkaufsdruck hat sich geändert. Doch ist jetzt schon die Zeit für den Einstieg gekommen? Wir haben fünf Altcoins, die mit dem Comeback die Chance auf eine 10x Entwicklung in 2024 bieten.

Dogecoin 20 (DOGE20)

Mit dem Start des Vorverkaufs hat Dogecoin20 markant über 500.000 US-Dollar Kapital angezogen, zielstrebig mittlerweile die Millionengrenze im Visier. Das Engagement signalisiert ein lebhaftes Interesse an einer innovativen Variante des Dogecoins – denn natürlich hat Dogecoin20, ein klares Vorbild und möchte hier Ethereum-basiert Interesse wecken.

Mehr über Dogecoin20

Das Herzstück bildet das attraktive Stake-to-Earn-System, das es Anlegern ermöglicht, durch das Staken ihrer Token eine Rendite von momentan über 1000 Prozent APY zu erzielen.

Damit wird Dogecoin20 eine spannende Option für risikofreudige Investoren, die einen Meme-Coin mit Momentum suchen. Mit einem limitierten Token-Angebot, im Gegensatz zur inflationären Natur des Originals, und fortschreitenden Preisanpassungen im Vorverkauf, eröffnet Dogecoin20 die Chance auf attraktive Gewinne. Da der Preis in den nächsten 48 Stunden bereits steigen dürfte, könnte sich hier ein früher Einstieg lohnen.

Zum Dogecoin20 Presale

Jupiter (JUP)

Heute ist Jupiter mit rund 60 Prozent Kursplus in den letzten 24 Stunden der Top-Performer im Kryptomarkt. Damit hat sich JUP auf Wochensicht verdoppelt. Die Marktkapitalisierung bei Jupiter liegt bei 2 Milliarden US-Dollar. Vollständig verwässert wird der DEX-Aggregator hier mit 15 Milliarden US-Dollar bewertet.

Jupiter etabliert sich 2024 als eines der spannendsten DeFi-Projekte auf der Solana-Blockchain, indem das Protokoll durchweg ein größeres Handelsvolumen als Uniswap V3 verzeichnet. Als Aggregator für Token-Swaps konsolidiert Jupiter Liquidität von diversen DeFi-Plattformen, um Token-Swaps mit minimalem Slippage und niedrigen Transaktionskosten zu ermöglichen.

Seit der Einführung des JUP Tokens am 31. Januar erlebte dieser zunächst einen deutlichen Wertverlust.Ein prägnantes Zeichen für das Engagement und den Glauben an das Projekt war der letzte Airdrop: 1,5 Milliarden JUP-Token, was 15 Prozent des Gesamtangebots von zehn Milliarden JUPs entspricht, wurden an nahezu eine Million Wallets verteilt. Der JUP-Token fungiert als Governance-Token, der es Inhabern ermöglicht, aktiv an der Entwicklung und Gestaltung der dezentralisierten Börse (DEX) mitzuwirken.

Da Jupiter immer weiter Volumen anzieht und Solana als L1 zunehmend von Tradern präferiert wird, könnte hier der Kurs noch mehr Potenzial haben. Auch die Hoffnung auf weitere Aidrops zieht wohl weiterhin Kapital zu Jupiter an.

Green Bitcoin (GBTC)

Während der Bitcoin als Vorbild korrigiert, zieht auch Green Bitcoin verstärkt Aufmerksamkeit auf sich und hat bereits über 5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dabei setzt Green Bitcoin auf ein einzigartiges Wett-System, das Spiel und Vorhersage verbindet. Nutzer können durch wöchentliche Herausforderungen mittels Einsatz ihrer GBTC Token auf Bitcoin-Preisbewegungen wetten und zusätzliche Boni erlangen.

Mit 60 Prozent der Tokens im Staking und einer beeindruckenden Staking-Rendite von über 100 Prozent APY wächst die Beliebtheit von Green Bitcoin rapide. Dies verengt das handelbare Angebot und fördert eine positive Preisentwicklung. Angesichts einer bevorstehenden Preisanpassung in nur drei Tagen bietet Green Bitcoin eine zeitkritische Gelegenheit für Investoren, vor dem Handelsstart substantielle Gewinne aufzubauen. Green Bitcoin möchte Umweltschutz und Predict-to-Earn in 2024 salonfähig machen.

Zum Green Bitcoin Presale

Arweave (AR)

DePIN revolutioniert diverse Milliarden-Märkte der Hardware-Branche, darunter Cloudspeicher, Rechenleistung und drahtlose Sensornetzwerke. Arweave möchte eine dauerhafte Datenspeicherung auf der Blockchain gegen eine einmalige Gebühr ermöglichen. Mit über 3 Milliarden Transaktionen und einer Durchsatzrate von 300 Transaktionen pro Sekunde zeigt das Arweave-Netzwerk bereits beeindruckende Leistungsdaten.

Projekte im Bereich der dezentralisierten Speicherung nutzen ungenutzte Speicherkapazitäten, um einen Marktplatz zu schaffen, auf dem Anbieter Rechenressourcen gegen Token-Belohnungen anbieten. Diese verschlüsseln und verteilen Kundendaten über das Netzwerk, während Kunden für die Speicherung und Abfrage ihrer Daten bezahlen. Dieses Modell bietet eine optimale Produkt-Markt-Anpassung für DePIN, indem es eine zentrale Rolle in der Adoption und Nutzung dezentraler Technologien einnimmt. Arweave setzt auf einen innovativen Ansatz, um die Effizienz und Verfügbarkeit von Speicher- und Rechenressourcen zu steigern.

Mit einem Kursplus von rund 3 Prozent in den letzten 24 Stunden stabilisiert sich der AR Token wieder. Dennoch könnte die 20 Prozent Korrektur auf Wochensicht einen günstigeren Einstieg ermöglichen.

Smog (SMOG)

Heute verzeichnet der neue Meme-Coin SMOG, bekannt für das Drachen-Branding und seine Verankerung auf der Solana-Blockchain, eine markante Kurskorrektur von etwa 20 Prozent. Solche Korrekturen sind bei Small-Cap-Kryptowährungen nicht ungewöhnlich, bieten aber oft gerade deswegen attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Denn der bevorstehende Airdrop, den das Team als einen der bedeutendsten auf der Solana-Plattform ankündigt, dürfte erneut Halter zu SMOG zurücktreiben.

SMOG Airdrop nicht verpassen

Mit bereits über 100.000 Haltern und einer beeindruckenden Wertsteigerung von mehr als 3000 Prozent binnen eines Monats hat SMOG sich als ein etablierter Meme-Coin positioniert. Ferner können Anleger den Coin aktuell noch OTC via der offiziellen Webseite mit einem 10 Prozent Rabatt erwerben.

SMOG Airdrop nicht verpassen

Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.