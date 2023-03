Krypto News: Synthetix (SNX) steigt rapide an - Geht die Rallye nun weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Kryptowährung Synthetix hat innerhalb der letzten Woche mit 23,59 % den zweitgrößten Kursanstieg der Top 100 verzeichnet. Dabei konnte der Coin allein am heutigen Tage um 6,63 % ansteigen. Worum es sich bei Synthetix genau handelt und was zu der jüngsten Rallye geführt hat, wird jetzt im folgenden Beitrag erörtert.

Was ist Synthetix (SNX)?

Synthetix stellt Liquidität auf der Blockchain von Ethereum über Optimism bereit, wobei letzteres eine Skalierungslösung für ETH ist. Nach Angaben der Website von Synthetix kommt das Ökosystem dabei auf 647.700.724 US-Dollar TVS (Total Value Staked).

Innerhalb des Ökosystems werden sogenannte synthetischen Vermögenswerten erstellt und von den Stakern in Synthetix abgesichert. Dabei entstehen durch das Sperren von Token mittels eines Smart Contracts die neuen Vermögenswerte, welche auch als Synths bezeichnet werden.

Auf diese Weise können Transaktionen über diese synthetischen Vermögenswerte abgewickelt werden. In diesem Zusammenhang wird auch keine Gegenpartei benötigt. Somit kann dann den Problemen von dezentralen Handelsplätzen entgegengewirkt werden, wie mangelnde Liquidität und Slippage-Kosten.

Wie funktioniert Synthetix?

Das Synthetix Protokoll stellt mithilfe von Smart Contracts Liquidität bereit, um derivative Finanzinstrumente herauszugeben. Diese werden wiederum von der Synthetix Governance bereitgestellt, welche sich aus Spartan (Spartaner), Treasury (Schatzmeister), Ambassador (Botschafter) und Grant Council (Stipendienrat) zusammensetzen.

Die quelloffenen Smart-Contracts des Synthetix Protokolls werden auf Blockchains eingesetzt und in Orakelnetzwerke integriert. Dabei bietet Synthetix eine Art API für die Liquidität, welche sich dann von den Märkten nutzen lässt. Die Synths werden von der Community ausgesucht und anschließend erstellt. Sie können unterschiedliche Assets umfassen wie Kryptowährungen, Fiatwährungen, Aktien, Rohstoffe und alle anderen Dinge, welche einen Preis haben.

Ferner gibt es in dem Ökosystem noch weitere Protokolle, welche aus der Synthetix Community und enger Zusammenarbeit entstanden sind. Diese haben jedoch nichts mit der Liquidität zu tun, stehen jedoch in einem engen Zusammenhang. Zu diesen gehören unter anderem Perpetual Futures und Spot Synths, welche die Basisliquiditätsschicht zur Entwicklung neuartiger Finanzderivate verwenden.

Durch das Halten der SNX-Token erhalten die Investoren einen Anteil der Netzwerkgebühren. Dabei generiert das Ökosystem Einnahmen durch die Aktivitäten der Integratoren. Zudem sollen Investoren nach Angaben des Teams auch von der Inflation der SNX-Coins profitieren.

Anstelle sich jedoch direkt an die Investoren mit seinen Angeboten zu wenden, stellt Synthetix die Liquidität im Hintergrund für andere DeFi-Protokolle bereit. Daher wurden dem Synthetix Protokoll schon einige andere Anwendungen entwickelt. Zu ihnen gehören unter anderem Kwenta zum Handeln von synthetische Perpetuals mit 25-fachen Hebel, das dezentrale Optionsprotokoll Lyra und das Handelsprotokoll für Vermögenswerte, Sport und andere Events mit dem Namen Thales.

Zudem nutzen einige namhafte Kryptowährungen bereits die Liquidität, wie 1Inch, Curve, Yearn, Dhedge, Paraswap und Aelin.

Was hat den Synthetix Kurs in letzter Zeit bewegt?

MUX aggregiert mit Synthetix Perpetuals auf Optimism

1/ MUX will aggregate with @synthetix_io Perps on @optimismFND to build the next chapter of decentralized trading!



All markets and liquidity from Perps will be available for trading through the MUX Leveraged Trading Aggregator.



More Details in pic.twitter.com/FyrdrpHsRc — MUX Protocol @ETHDenver (@muxprotocol) March 3, 2023

Durch die Integration von Synthetix Perps wird auf Optimism nun durch das MUX Protokoll dezentrales Handelns möglich. Dabei ist MUX genau genommen ein gehebelter Trading-Aggregator.

Es ist eine neue Plattform, welche große Open-Interest-Limits für ein Sortiment an Vermögenswerten zusammen mit einer effizienten Handelsausführung anbietet. Durch die Aggregation mit Synthetix Perps kann MUX eine hohe Liquidität und einige Assets wie 18 Kryptowährungspaare, 5 Forex-Paare bereitstellen.

Dabei wird MUX nicht nur die Märkte und Liquidität der Synthetix Perps unterstützen, sondern auch die Liquiditätsoptimierung für Perps-Positionen nutzen. In diesem Zusammenhang fängt das Protokoll mit den Synthetix Perps auf Optimism an und wird anschließend auf weitere Ökosysteme expandiert.

Die Aufgabe des MUX Aggregators liegt dabei in der Weiterleitung der Händlerpositionen auf Grundlager des Marktes, der Positionsgröße und zusammengesetzten Gebühren sowie Nutzerpräferenzen an die zugrundeliegenden Protokolle.

Synthetix V3 Mainnet ist online

Vor dem Release von dem Synthetix V3 Mainnet wurden gründliche Sicherheitsüberprüfungen von Open Zeppelin, losiro und Macro durchgeführt. Dennoch sollen weiter Optimierungen gemacht werden, welche in einer Testumgebung nicht vorhersehbar sind.

Nun ist das V3 Mainnet für den Liveeinsatz bereit, wobei es Sicherheiten akzeptiert, um den neuen Stablecoin auszugeben. Zudem befindet sich indessen der V3-Markt im Audit, damit die Ressourcen langsam auf das neue Mainnet verlagert werden können.

In der Zukunft sollen Cross-Chain-Funktionen und Skalierung in den Fokus der Weiterentwicklungen des Mainnets V3 gesetzt. Dabei ist geplant, dass Chainlinks CCIP für kettenübergreifende Stablecoin-Transfers sowie eine interoperable Pool-Synthese von V2 genutzt wird.

Synthetix (SNX) Kursprognose 2023

Zurzeit befindet sich Synthetix auf Platz 62 der größten Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von 793.015.393 US-Dollar. Dabei sind von den insgesamt 308.069.149 SNX-Token bereits 82 % im Umlauf, weshalb keine allzu große Inflation mehr befürchtet werden muss. Synthetix konnte dabei in diesem Jahr von 1,44 auf 3,14 US-Dollar um 118,06 % ansteigen.

Innerhalb der letzten 24 Stunden wurde ein Handelsvolumen in Höhe von 145.110.249 US-Dollar verzeichnet, was einem neuen Höchststand in diesem Jahr entspricht. Dabei ist das Volumen von 19,01 Mio. US-Dollar um 663,34 % angestiegen. Allerdings hat das On Balance Volume eine Divergenz zum Aufwärtstrend des Kurses ausgebildet und den 20-er-SMA unterschritten. Somit werden möglich Abverkäufe angezeigt.

SNX konnte am heutigen Tage das 50er-Fibonacci-Level bei 3,03 US-Dollar impulsiv durchbrechen und das 61,8er-Fibonacci-Level bei 3,41 US-Dollar anlaufen, woraufhin wiederum eine Konsolidierung einsetzte. Sollte die Rallye noch weitergeführt werden können, so befinden sich die nächsten Widerstände bei 3,41, 3,49 und 4,42 US-Dollar. Kommt es hingegen zu einer Fortführung der Korrektur, liegen die nächsten Unterstützungen bei 2,97, 2,67 und 2,18 US-Dollar.

