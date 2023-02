Krypto News: Tezos Kursprognose 2023 - Geht die Rallye weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Tezos konnte von den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung heute den stärksten Tagesanstieg mit 18,33 % verzeichnen. Aber auch innerhalb der letzten Woche hat XTZ mit 25,63 % das siebthöchste Plus verzeichnet. Was Tezos ist sowie zu dieser starken Performance geführt hat und wie die Tezos-Kursprognose 2023 aussieht, soll im folgenden Beitrag näher behandelt werden.

Was ist Tezos (XTZ)?

Bei Tezos handelt es sich um eine Layer-1-Blockchain, welche im Jahr 2014 erfunden wurde und seit 2018 handelbar ist. Denn es kam zuvor zu einigen Klagen von Investoren, welche sich darüber beschwerten, dass Tezos ein nicht registriertes Wertpapier ist. Zudem sind Verzögerungen aufgrund eines internen Streits und des verzögerten Rücktritts von dem Stiftungspräsidenten Johann Gevers und der Blockierung weiterer Finanzmittel entstanden.

Die Proof-of-Stake-Blockchain konzentriert sich vorwiegend auf Smart Contracts. Im Unterschied zu Ethereum kann die Infrastruktur jedoch verbessert werden, ohne dafür einen Hard Fork zu machen. Denn insbesondere Ethereum und Bitcoin haben durch die Aufspaltungen auch Teile ihrer Community, ihrer Entwickler und des Kapitals verloren, weil es fortan unterschiedliche Projekte waren.

Dabei soll Tezos besonders sicher und aufrüstbar sowie für die Ewigkeit da sein. Dabei kann die Blockchain immer auf dem neusten Stand der Technik bleiben und nicht von neusten Entwicklungen überholt werden.

Einer der wichtigsten Entwickler von Tezos, Arthur Breitman, welcher ehemaliger Analyst von Morgan Stanley ist, möchte mit Tezos zudem die bisherigen Probleme der alten Blockchains lösen. Seiner Meinung nach sollten die Community stärker eingebunden sowie neue Coins über eine Blockchain ausgegeben werden können.

Der Vorverkauf im Jahr 2017 zählte zu einem der größten in der Geschichte der Kryptowährungen, mit einer Finanzierungssumme in Höhe von damals 232 Mio. US-Dollar, wobei 65.681 BTC und 361.122 ETH eingenommen wurden.

Bereits jetzt wird Tezos von einigen bekannten Unternehmen genutzt, wie die Bank Société Générale, welche das Netzwerk für Experimente mit CBDC (Central Bank Digital Currency) verwendet.

Insgesamt wurde die Open-Source-Blockchain von Tezos schon 11-mal aktualisiert. In diesem Zusammenhang wurden die Transaktionskosten reduziert und die Geschwindigkeit erhöht. Zudem operiert das Netzwerk CO₂-neutral.

Künftig soll sich Tezos bei vermehrt auf die Bereiche Datenschutz, Konsens und Skalierbarkeit konzentriert werden. Zudem ist geplant, dass die Smart Contracts und die Blockchain kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Was hat die Rallye von Tezos (XTZ) ausgelöst?

Um dem aktuellen Kursanstieg von Tezos etwas näher nachzugehen, werden im Folgenden die wichtigsten Nachrichten aus diesem Jahr kurz vorgestellt:

Lima als 12. Protokollupdate

Nach dem Kathmandu-Upgrade folgt als nächstes Lima. Dabei soll die Blockverarbeitung der Blockchain durch Pipelining beschleunigt werden. In diesem Zusammenhang soll die Pipeline-Validierung auf die Blockproduktion ausgedehnt werden, um somit Zeit- und Arbeitsaufwand für das Vorschlagen neuer Blöcke zu sparen.

Zudem können bei einer Genehmigung auch von den Baker bestimmte Konsensschlüssel für das Signieren von Blöcken und Konsensoperationen festgelegt werden. Somit können diese ihren Konsensschlüssel ändern, ohne die öffentliche Adresse zu ändern.

Über dies sollen die Tickets verbessert werden, um das Risiko von Fehlern bei Smart Contracts zu verringern.

NFT-Marktplatz Rarible bietet nun auch Angebote von Tezos an

Starting today, we are expanding our aggregation capabilities to welcome @tezos into the family.



On @rarible you’ll now be able to see NFTs from:

@versumofficial

@objktcom

@fx_hash_

@TeiaCommunity



Tap below to get started! https://t.co/FDC6lc6WdA — Rarible (@rarible) February 16, 2023

Seit einer Woche werden auf dem Marktplatz von Rarible nun auch NFTs von der Tezos-Blockchain unterstützt. Somit werden indessen auch Non Fungible Token von den auf dem Netzwerk befindlichen Markplätzen wie Objkt, Teia, fxhash und Versum auf der Handelsplattform angeboten. Dies dürfte wiederum die Nachfrage nach dem Token steigern.

Kollaboration zwischen Ubisoft, Aleph.im und NL auf Tezos

Thrilled to see the results of the @aleph_im, @Ubisoft and NL collaborative work!



Discover the possibilities of this new project powered by #Tezos: dynamic NFT smart contracts, with the #IPFS pinning service and fully #decentralized network architecture: https://t.co/s7bAxR5IXO https://t.co/LZGhFjkUlu — Nomadic Labs (@LabosNomades) February 3, 2023

Aleph.im hat vollständig dezentrale NFT-Smart-Contracts für Tezos in Zusammenarbeit mit Strategic Innovation Lab von Ubisoft entwickelt, welches eines der bedeutendsten Unternehmen auf dem Gamingmarkt ist. Dabei soll den Spielern eine größere Kontrolle über ihre In-Game-Assets verliehen werden. Bei der Partnerschaft geht es um die Entwicklung dynamischer und spielbarer NFTs und dezentrale Speicherlösungen für Ubisoft Quartz, welches Ubisofts eigene dezentrale Vertriebsplattform für NFTs ist, wobei diese dort „Digits“ genannt werden.

Tezos-Partnerschaft mit Google Cloud zur Validierung von Web3-Anwendungen

Big news! @googlecloud is now an official Tezos baker, giving Google Cloud customers access to Tezos’ #blockchain technology. Looking forward to seeing how this partnership unfolds for the Tezos community https://t.co/uRs1xR0TnA — Tezos (@tezos) February 22, 2023

Durch die neue Partnerschaft mit Google Cloud wird diese jetzt zum Validator für die Blockchain von Tezos. Somit können Unternehmenskunden die Nodes für Tezos über die Infrastruktur von Google bereitstellen. Auf diese Weise können sie auf der Blockchain ihre eigenen Anwendungen entwickeln sowie dieser Prozess beschleunigt werden. Dabei operiert die Node wie eine Art Computer, welcher die Transaktionsdaten validiert und speichert.

Daher können Tezos und seine Nutzer künftig von der Sicherheit und Zuverlässigkeit von Google Cloud profitieren. Gleichzeitig können die Blockchain und die auf ihr entwickelten Projekte noch besser skaliert werden.

Tezos (XTZ) Kursprognose 2023

Tezos befindet sich derzeit auf Platz 48 der größten Kryptowährungen, mit einer Marktkapitalisierung von 1.253.533.152 US-Dollar. Von insgesamt 949.415.917 Token befinden sich bereits 97,74 % im Umlauf, womit also nicht mit einer hohen Inflationsrate gerechnet werden muss.

Derzeit notiert die Kryptowährung XTZ bei 1,36 US-Dollar, wobei Tezos in diesem Jahr schon um mehr als 91 % im Preis gestiegen ist. Das Jahreshoch wurde am heutigen Tage bei 1,41 US-Dollar und einem Gewinn von 97 % erreicht, woraufhin jedoch der Kurs zurückgeprallt ist. Ob es sich dabei um eine Bullenfalle gehandelt hat, wird sich noch herausstellen.

Allerdings ist die Nachfrage nach Tezos angestiegen. Dabei hat sich das tägliche Handelsvolumen von 12,01 Mio. auf derzeit 259,90 Mio. US-Dollar um 2.048 % vergrößert, wobei derzeit das höchste Momentum in diesem Jahr erreicht wurde, nachdem es seit gestern massiv angestiegen ist.

Sollte der Cluster des oben Trendkanals, des 50-Fibonacci-Levels und des horizontalen Widerstands im Bereich von 1,36 US-Dollar überschritten werden, so liegen die nächsten Widerstände bei 1,53, 1,75 und 2,04 US-Dollar. Sofern vorerst eine Korrektur stattfindet, so befinden sich die nächsten Widerstände bei 1,21, 1,02 und 0,97 US-Dollar.

Eine besonders interessante Alternative stellt derzeit die besonders innovative ESG-Kryptowährung C+Charge dar. Es handelt sich dabei um ein P2P-Zahlungsnetzwerk, welches den Fahrzeughalter von E-Autos für jedes Aufladen den eingesparten Kohlenstoff in Form von Emissionsguthaben gutschreibt. Genutzt werden soll es von dem Kooperationspartner Perfect Solution von 20 % der E-Auto-Tankstellen in der Türkei. Zudem will C+Charge aber auch eigene Ladesäulen betreiben, welche ausschließlich mit Solarenergie versorgt werden. Ferner bietet C+Charge noch unter anderem Strompreisüberwachung für höhere Gewinnmargen, Fernwartung zur Vermeidung wochenlange Ausfälle und eine App, mit welcher die Nutzer ihre Einsparungen verfolgen können.

