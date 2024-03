Krypto News: Top Solana Meme Coins crashen, während Dogwifcat um 2.000 % explodiert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Hype um Solana Meme Coins ist ungebrochen. Milliarden von Dollar wurden in den letzten Wochen in die Token auf der Highspeed Blockchain gepumpt. Dogwifhat und Bonk haben die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gelenkt und immer wieder zu den Top Performern unter den 100 größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gehört. Damit ist nun Schluss. Zumindest fürs Erste. In dieser Woche haben die beiden Größen hohe Verluste eingebracht. Ein Teil des Kapitals, das hier abgezogen wurde, fließt natürlich schon in den nächsten Meme Coin, wobei Dogwifcat (DWIFC) allein in den letzten 24 Stunden um mehr als 2.000 % zugelegt hat.

Verlierer der Woche

Wer noch vor einem Monat in Dogwifhat (WIF) investiert hat, hat auch nach der aktuellen Korrektur noch Grund zur Freude. Auf Monatssicht liegt WIF immer noch mit mehr als 500 % im Plus. Auch bei BONK konnte man sein Kapital im letzten Monat vermehren und eine Rendite von 100 % mitnehmen. Wer dagegen erst vor einer Woche investiert hat, hat mit hohen Verlusten zu kämpfen. Beide Coins sind in dieser Zeit um mehr als 30 % gefallen.

(Verlierer der Woche unter den Top 100 Coins – Quelle: Coinmarketcap)

Grund für die starke Korrektur sind nicht etwa schlechte Nachrichten, die die beiden Coins betreffen. Allerdings haben WIF und BONK schon in den letzten Monaten immer zu den Top Movern gehört, was sich während des Aufschwungs am Markt als nützlich erweist und auch nun, wenn es für Bitcoin und Co. bergab geht, gehören die beiden Solana-basierten Meme Coins zu den Top Movern und verlieren dabei mehr als andere. Eine Entwicklung, die es auch in Zukunft noch zu beobachten geben dürfte, sodass die aktuelle Korrektur keineswegs das Aus für die beiden Coins bedeuten muss. Deutlich bullisher geht es dagegen beim neuen Dogwifcat (DWIFC) zu, der in den letzten 24 Stunden um mehr als 2.000 % explodiert ist.

Jetzt mehr über Dogwifcat erfahren.

Dogwifcat: Der nächste Milliarden Dollar Meme Coin?

Auch wenn BONK und WIF korrigieren, sind Meme Coins im Solana-Ökosystem gerade das Trendthema schlechthin am Kryptomarkt. Renditen von tausenden Prozent sind hier keine Seltenheit und Book of Meme (BOME) hat erst kürzlich bewiesen, dass auch die Milliarden Dollar Marke innerhalb kürzester Zeit überschritten werden kann. Mit Dogwifcat zeichnet sich bereits der nächste Meme Coin ab, bei dem das gelingen könnte. Auch nach der Korrektur der letzten Stunden liegt der Kurs noch um mehr als 2.000 % höher als gestern um diese Zeit.

(Dogwifcat Kursentwicklung – Quelle: Dextools)

Die Gewinnmitnahmen, die bereits zu einem Rücksetzer um rund 50 % seit dem Allzeithoch geführt haben, könnten eine ideale Einstiegsgelegenheit für Investoren bieten. Die Tatsache, dass Dogwifcat innerhalb kürzester Zeit auf eine Marktkapitalisierung von 10 Millionen Dollar gestiegen ist, zeigt, welches Potenzial hier schlummert. Allein in den letzten 24 Stunden liegt das Handelsvolumen bei knapp 20 Millionen Dollar, womit $DWIFC auch in den Trends diverser Krypto-Datenseiten vertreten ist. Das hohe Volumen einen Tag nach dem Launch könnte den Coin auch für große Kryptobörsen wie Coinbase und Binance interessant machen, sodass durchaus die Chance besteht, dass es von hier aus noch deutlich weiter bergauf geht und Dogwifcat vom Hype um das Solana-Ökosystem profitieren kann.

Jetzt Dogwifcat kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.