Krypto News: Tron (TRX) Kursprognose 2023

Der Tron Token konnte am heutigen Tage um 4,09 % und in der letzten Woche um 11,34 % steigen. Ausgelöst wurde die Rallye durch einen positiven Newsflow einiger kurstreibender Ereignisse. Worum es sich bei Tron (TRX) überhaupt handelt, was den TRX Kurs in letzter Zeit bewegt hat und wie die Tron Kursprognose aussieht, wird nun im Folgenden näher behandelt.

Was ist Tron (TRX)?

Tron ist eine dezentrale Layer-1-Blockchain-Plattform, die darauf abzielt, das digitale Entertainment-Ökosystem zu revolutionieren. Das Tron-Netzwerk wurde von Justin Sun, einem prominenten Unternehmer und Gründer, ins Leben gerufen.

Im Vergleich zu anderen Plattformen hat sich Tron als vielversprechendes Projekt entwickelt. Dabei ist das Ökosystem eine Reihe von Upgrades durchlaufen, um die Leistung und Skalierbarkeit zu verbessern. Diese Upgrades haben dazu beigetragen, die Netzwerkaktivität zu steigern und die Benutzererfahrung zu optimieren.

Tron wird von einer wachsenden Anzahl von Menschen genutzt, darunter Entwickler, Künstler und Content-Ersteller. Die Plattform bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Inhalte direkt an die Benutzer zu liefern, ohne auf Dritte angewiesen zu sein. Dies hat zu einer hohen Nachfrage nach TRX geführt.

Die Tron-Kryptowährung, auch als TRX bezeichnet, hat verschiedene Anwendungsfälle. Sie kann für den Kauf digitaler Inhalte, den Handel auf Kryptobörsen und für Transaktionen innerhalb des Tron-Netzwerks verwendet werden.

Was hat den Tron (TRX) Kurs in letzter Zeit bewegt?

Einige wichtige Ereignisse haben die jüngste Rallye von Tron begünstigt. Die Nachrichten, die es in letzter Zeit waren, werden nun im Folgenden aufgelistet:

Von inflationären zu deflationären Kryptowährung mit regelmäßigen Burnings

#TRON just burned 14,106,528 #TRX on May 21st showcasing a commitment to deflation & value growth With a net negative production ratio of -9,040,193 pic.twitter.com/XExNPp9SEt — TRON Community (@TronixTrx) May 22, 2023

Seit dem 28. Oktober 2021 wird die Tokenanzahl von Tron (TRX) nicht mehr täglich vergrößert, sondern verkleinert. Die stärksten Reduzierungen fanden in der Zeit vom 29. April 2022 bis 11. Juni statt. Seitdem werden jedoch immer noch täglich Coins verbrannt, wobei es seit dem 6. Februar 2023 noch einmal wieder etwas verstärkt wurde.

Dabei wurde das Gesamtangebot innerhalb von rund 12 Monaten von 101.985.293.225 auf 90.347.535.182 um 11,41 % verringert. Sollte die aktuelle Deflationsrate weiter anhalten, so würde dies einer jährlichen Verringerung des Gesamtangebots von 3,99 % entsprechen. Dies würde dann wiederum tendenziell den Kurs weiter steigern, wobei das Interesse der Daytrader langsam nachlassen sollte.

Nach ETH zweithöchstes TVL (Total Value Locked)

Am 16. Mai hat Tron veröffentlicht, dass die Blockchain auf das zweithöchste TVL (Total Value Locked) nach Ethereum kommt. Dabei konnte TRX sogar die Binance Smart Chain, Arbitrum und Polygon übertreffen.

160 Mio. Tron-Accounts

Am 15. Mai konnte das Tron-Netzwerk nach eigenen Angaben über 160 Mio. Nutzer erzielen. Zudem wurden schon über 5,5 Mrd. Transaktionen von über 2,4 Mio. Smart Contracts ausgeführt.

Tron Q1 Report auf Messari

Am 9. Mai wurde auf Messari.io ein Bericht über die Entwicklung von Tron im ersten Quartal veröffentlicht.

In dieser Zeit verzeichnete Tron Fortschritte in verschiedenen Aspeketen. Im Bereich der Stablecoins führte Tron den CNHt (offshore chinesischer Yuan-gekoppelter Tether Token) ein und ermöglichte Ein- und Auszahlungen auf der Tron-Plattform. Zudem wurde der Tron-basierte TCNH (offshore chinesischer Yuan-gekoppelter Stablecoin) eingeführt, und die Handelspaare TCNH/USDT wurden aktiviert. Die Einführung des USDD-Stablecoins im Mai 2022 verlief relativ ruhig, jedoch blieb der USDD-Transaktionswert stabil.

Tron strebte auch eine breitere Anwendung seiner Plattform an. Es wurden Partnerschaften mit Unternehmen wie Telegram und Oraichain eingegangen, um die Integration von TRX und Kryptowährungen zu ermöglichen sowie den Einsatz von KI auf der Tron-Plattform zu fördern. Des Weiteren wurden Initiativen wie der Tron Grand Hackathon und das Tron DAO Grants-Programm gestartet, um Entwickler und Influencer anzuziehen und das Ökosystem zu erweitern.

Im Hinblick auf technische Entwicklungen führte Tron im ersten Quartal mehrere Verbesserungen durch, darunter die Implementierung neuer Tron Improvement Proposals (TIPs) wie Stake 2.0 und das Dynamic Energy Model. Dies ermöglichte eine effizientere Ressourcennutzung und eine erhöhte Transaktionskosten für geringwertige und betrügerische Transaktionen.

Die Benutzerzugänglichkeit und -erfahrung auf der Tron-Plattform verbesserte sich ebenfalls durch Integrationen mit verschiedenen Unternehmen und Börsen, darunter Blockbank, Zaif, Huobi und Uphold. Die Community wurde durch die Einführung der Tron Climate Initiative und die Unterstützung von Bildungseinrichtungen wie der Tron Academy gestärkt.

Allerdings musste Tron auch Herausforderungen bewältigen, insbesondere aufgrund einer Klage der SEC gegen Justin Sun und seine Unternehmen wegen des unregistrierten Verkaufs von TRX und BTT als Wertpapiere sowie wegen Betrugs im Zusammenhang mit dem Handel von TRX. Der Ausgang des Rechtsstreits könnte sich auf die Entwicklung des Tron-Ökosystems auswirken.

Tron (TRX) Kursprognose 2023

Derzeit hat es Tron (TRX) auf Platz 11 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap geschafft. Dabei kommt das Projekt aktuell auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,09 Mrd. US-Dollar und ein Gesamtangebot von 90.334.738.286,05 TRX, von denen sich 99,99 % im Umlauf befinden. Daher muss im Vergleich zu anderen Kryptowährungen auch keine Inflation mehr erwartet werden. Stattdessen werden sogar, wie bereits erwähnt, Token in Höhe von aktuell 3,99 % pro Jahr vernichtet, wobei es teilweise auch mehr war.

Tron (TRX) wurde auf CoinMarketCap am 17. September zum ersten Mal für einen Preis von 0,001836 US-Dollar gelistet und konnte seitdem um 3.731,43 % auf 0,07859 US-Dollar steigen. Dabei wurde das Allzeithoch am 5. Januar 2018 bei 0,2096 US-Dollar ausgebildet. Bis zum alten Höchststand sind es 166,7 %, wobei sich TRX im Vergleich zu anderen Coins in diesem Jahr mit einem Anstieg von gerade einmal nur 44,36 % verhältnismäßig schwach entwickelt hat. Dennoch konnte TRX seit November 2022 kontinuierlich steigen.

Das Handelsvolumen von Tron hat sich seit dem 20. Mai von 180 Mio. auf 483 Mio. US-Dollar um rund 168 % erhöht, was auf ein zunehmendes Interesse der Investoren hindeutet. Dennoch ist es im Vergleich zu den Höchstständen vom 5. April 2021 mit 13,97 Mrd. US-Dollar noch 2.792 % entfernt. Zwar nimmt das Handelsvolumen zu, aber vieles wird schon eingepreist sein.

In diesem Zusammenhang hat Tron das 23,6er-Fibonacci-Level übertroffen und ist bis an die obere Begrenzung des Trendkanals gestoßen sowie daran vorerst abgeprallt. Der nächste wichtige Widerstand für die Bullen liegt bei 0,07948 US-Dollar. Sollte dieser nachhaltig mit einem Tagesschlusskurs überwunden werden, so befinden sich die weitere wichtigen Level bei 0,08336, 0,09249 und 0,12289 US-Dollar. Für die Bären befinden sich die nächsten entscheidende Unterstützungen bei 0,07217, 0,06237 und 0,05830 US-Dollar.

Heiße neue Krypto-Presales halten die Investoren in Aufruhr

Einige neue Projekte haben in der Vergangenheit auf dem Kryptomarkt für Aufsehen gesorgt. Sie werden nun im Folgenden kurz vorgestellt:

Ecoterra (ECOTERRA)

Bei Ecoterra handelt es sich um ein außergewöhnliches Projekt, welches sich auf die Bekämpfung der Umweltzerstörung und des Klimawandels durch Recycling spezialisiert hat. In diesem Zusammenhang bietet es erstmalig das innovative Recycle-to-Earn, bei welchem die Verbraucher für die Abgabe ihres Hausmülls Kryptowährungen als Belohnungen erhalten. Möglich wird dies mit den Pfandannahmegeräten von Supermärkten sowie der Abfalldatenbank. Dieser hat sich bereits eine Vielzahl von renommierten Marken mit ihren Angeboten sowie auch Supermärkte angeschlossen. Das preisgekrönte Projekt bietet aber auch einen Marktplatz für die recycelten Wertstoffe sowie CO₂-Emissionsguthaben. Alle nachhaltigen Leistungen sind über das persönliche Profil nachvollziehbar und werden mit NFTs belohnt.

DeeLance (DLANCE)

Bei DeeLance handelt es sich um ein Business-Ökosystem, welches unterschiedlichste Dienste für Unternehmen und Angestellte offeriert. Ein wichtiges Element stellt dabei der dezentrale Jobmarktplatz dar, bei welchem durch die Einsparung von Dritten die niedrigsten Kosten und höchste Effizienz ermöglicht werden können. Gleichzeitig gewährleistet die Nutzung der Blockchains und NFTs mit Abbildung der Urheber- und Nutzungsrechte höchste Transparenz und Sicherheit. Ferner beinhaltet DeeLance auch ein Business-Metaverse, welches die Produktivität und Zusammenarbeit auf die nächste Stufe bringen soll. Dafür wird ein breites Sortiment an modernsten Funktionen bereitgestellt. Dabei können die Nutzer von Bewerbungsgespräche, interaktiven Fortbildungen, Messen, Co-working und mehr profitieren.

Launchpad XYZ (LPX)

Das fehlende Puzzleteil für die Massenadaption des breiten Angebots des Web3-Marktes soll nun Launchpad XYZ liefern. Denn es agiert als eine Art Suchplattform des dezentralen Internets, wie Google für das Web2. Allerdings bietet es noch mehr, wie KI-Suchen und -Empfehlungen, während es von allen Web3-Diensten durch seine Vermittlungsdiensten verdient. Der größte Vorteil für die Nutzer liegt in dem kuratierten Angebot, welches von dem Launchpad Quotient und den Anwendern bewertet wird, um somit böswillige Akteure auszufiltern. Dabei kann mit der Web3-Wallet das breit zerstreute und von technischen Hürden durchsetze Angebot so schnell und einfach wie noch nie genutzt werden.

