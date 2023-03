Krypto News: Uniswap - DeFi-Volumen auf Rekordniveau, DEX-Launch auf BNB Chain

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das fundamentale Momentum für Uniswap könnte aktuell schlechter sein. Während der breite Markt heute um rund 3,5 % korrigiert, fällt der UNI Token zwar deutlich stärker. Zugleich gab es auch in den letzten sieben Tagen eine Underperformance des breiten Markts. UNI-Holder dürften sich nicht vollumfänglich zufrieden zeigen, obgleich es nach den schnell aufeinanderfolgenden Flash-Crashs eine Erholung zurück in die vorher definierte Seitwärtsrange gab.

Dennoch gibt es auch positive News. Denn zum einen explodierte das Volumen bei Uniswap zuletzt, nachdem immer mehr Anleger von zentralisierten Anbietern auf dezentralisierte Akteure umstiegen. Nach dem Crash der Stablecoins wie USDC mussten Anleger Handelsmöglichkeiten finden, da zentralisierte Krypto-Börsen den Handel einstellten. DEX waren die Lösung. Zugleich fand nun der Start der führenden Ethereum-DEX im Binance-Ökosystem statt – denn das Uniswap Protocol v3 ist nun auf der BNB Chain verfügbar.

Volumen explodiert: Bankenkrise und Stablecoin-Crash treiben Wachstum an

Obgleich das Vertrauen in zentralisierte Anbieter weiter sinkt, dürften die Peaks im Handelsvolumen auf dezentralen Börsen wie Uniswap nur temporäre Phänomene sein. Zuletzt erreichte das Handelsvolumen auf Uniswap mit 11,84 Milliarden $ ein Allzeithoch, das den bisherigen Rekord aus dem November 2021 spielerisch leicht verdoppelte. Der Auslöser waren der Stablecoin-Crash bei USDC. Der Anstieg des Handelsvolumens fiel nämlich zeitlich mit dem USDC-Crash zusammen, bei welchem dieser seine Parität zum US-Dollar verlor. Nach dem Zusammenbruch der Signature, Silvergate und Silicon Valley Bank waren auch die Auswirkungen auf den digitalen Währungsmarkt evident. Da der Stablecoin-Betreiber Circle einen Teil der Reserven bei SVB hielt, verloren Anleger das Vertrauen. Dabei fiel der Preis von USDC um rund 15 % von 1 $ auf 0,887 $ und die Marktkapitalisierung sank unter 40 Mrd. $. Händler wollten ihre USDC swappen, doch CEX hatten den Handel gestoppt. Folglich verzeichnete Uniswap ein explodierendes Handelsvolumen.

Allerdings hat sich mittlerweile der Stablecoin stabilisiert, nachdem Circle Zugriff auf die Reserven erhielt.

Uniswap goes BNB-Chain: Expansion schreitet voran, v3 im Binance-Ökosystem live

Nach offiziellen Informationen von Binance startete das Uniswap Protocol v3 mit einem erfolgreichen Deploy auf der BNB Chain. Bereits im Februar entschieden sich die UNI-Holder in einer Abstimmung für die Erweiterung des eigenen Ökosystems. Alvin Kann, Director of Growth bei der BNB Chain, äußerte sich wie folgt zum Uniswap-Deploy:

„Mit der florierenden und engagierten Community, der Skalierbarkeit und der Zugänglichkeit von BNB Chain ist es ein Startpunkt für alles, was mit web3 zu tun hat, wo Protokolle, die ein größeres Publikum erreichen wollen, wachsen können. Wir freuen uns über das anhaltende Engagement von Uniswap, seinen Nutzern einen Mehrwert zu bieten und die Zukunft der Dezentralisierung zu gestalten.“

Durch die Integration von Uniswap auf die BNB Chain können Nutzer des Uniswap-Protokolls nun schnell und kostengünstig Token über das Protokoll handeln. Damit erhofft sich Uniswap vornehmlich durch die Integration einen Zugang zu mehr Liquidität und Entwicklern, was auch eine Steigerung der Bekanntheit und Akzeptanz bedingen könnte. Durch die Erweiterung auf die BNB Chain kann Uniswap einen größeren Teil des zukunftsträchtigen DeFi-Marktes erobern und eigene Wachstum möglicherweise beschleunigen.

Bei Uniswap handelt es sich um eine dezentralisierte Krypto-Börse, die auf der Ethereum-Blockchain basiert. Folglich findet der Austausch nicht durch eine zentrale Instant statt, Konten oder Anmeldungen sind nicht erforderlich. Stattdessen wird Uniswap durch Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain betrieben, die den Austausch von ERC-20-Token ermöglichen. Uniswap ist bekannt für das AMM-Modell (Automated Market Maker), bei dem Benutzer Liquidität in Form von Kryptowährungen bereitstellen, um Handelspaare zu kreieren. Die Token-Kurse ergeben sich aus Angebot und Nachfrage, was mitunter profiitable Möglichkeiten beim Arbitrage-Handel bietet.

Uniswap v3 ist die neueste Version, die im Mai 2021 eingeführt wurde. Diese bietet einige wichtige Verbesserungen gegenüber Uniswap v2. Außerdem bietet Uniswap v3 einzigartige „Concentrated Liquidity“-Pools, sodass Benutzer Liquidität in spezifischen Preisbereichen bereitstellen können.

