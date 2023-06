Krypto News: US-Präsidentschaftswahl 2024 entscheidet über Kryptos - muss Gary Gensler jetzt gehen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt befindet sich aktuell in Fängen der US-Börsenaufsicht SEC. Aufgrund der immensen Bedeutung der USA als Kapitalmarkt und Standort für innovative Unternehmen schauen Anleger gebannt seit Monaten in die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn hier hat sich der Wind gedreht – die SEC geht hart gegen Kryptowährungen vor. Den Höhepunkt machte die Klage gegen Binance und Coinbase in der vergangenen Woche. Zugleich ordnet die SEC mittlerweile weit mehr als 50 Altcoins als Securities ein.

Während die Freunde der digitalen Assets Gary Gensler am liebsten heute als morgen loswerden würden, nimmt auch die Kritik in der Politik zu. Nun hat ein US-Kongressman einen Vorschlag zur Restrukturierung der SEC eingebracht, mit welcher der aktuelle SEC-Vorsitzende seinen Platz räumen müsste. Wörtlich bezeichnet der Republikaner Warren Davidson Gary Gensler als „tyrannischen Vorsitzenden, vor dem die Kapitalmärkte der USA beschützt werden müssen“.

NEWS – Today I filed the SEC Stabilization Act to restructure the @SECGov and #FireGaryGensler.



U.S. capital markets must be protected from a tyrannical Chairman, including the current one. It’s time for real reform and to fire @GaryGensler as Chair of the SEC. Statement pic.twitter.com/0VUHxUAhtB — Warren Davidson (@WarrenDavidson) June 12, 2023

Derweil sehen die bekannten Winklevoss-Zwillinge und Coinbase-CEO Brian Armstrong die US-Präsidentschaftswahl 2024 als entscheidend. Bis dahin dürfte die SEC die Entwicklung von Kryptowährungen belasten.

Muss Gary Gensler jetzt gehen?

So weit ist es noch nicht. Denn ein einfacher Kongressman kann nicht im Alleingang einen unliebsamen SEC-Vorsitzenden aus dem Weg räumen. Dennoch ist Davidson kein Unbekannter. Als Mitglied des Ausschusses für Finanzdienstleistungen äußerte er bereits mehrfach massive Kritik gegen Gary Gensler. In einer neuen Struktur soll die SEC breiter aufgestellt und von mehreren Commissioner geleitet werden. Erst im April 2021 wurde Gensler mit einer knappen Mehrheit des US-amerikanischen Senats zum Vorsitzenden der SEC ernannt. Seine Amtszeit geht eigentlich bis 2026. Es könnten somit noch ungemütliche Jahre für Kryptos in den USA bevorstehen.

Entscheidend dürfte in diesem Zusammenhang die Präsidentschaftswahl 2024 sein. Denn eine diesbezügliche Gesetzesänderung wäre wohl erst in einer republikanischen Administration denkbar. Schließlich gilt auch der amtierende US-Präsident Biden nicht unbedingt als Freund von Kryptos.

Nun äußerten sich die beiden in der Krypto-Szene bekannten Winklevoss-Zwillinge eindringlich. Denn ihrer Meinung nach würden Kryptos den Wahlkampf 2024 zulasten der demokratischen Partei entscheiden. Stimmt man dieser These zu, wäre auch die demokratische Administration gut beraten, Gary Gensler und seinen Krieg gegen den digitalen Währungsmarkt zu hinterfragen.

The Democratic Party's war on crypto "will cost Dems the 2024 election," say @Cameron and @Tyler Winklevoss. https://t.co/PQ2ApYithA — Decrypt (@decryptmedia) June 12, 2023

