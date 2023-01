Krypto News: Viele neue Cardano-Adressen - können sie den Preis in die Höhe treiben?

In den letzten Wochen hat es einen Anstieg der Anzahl von Cardano-Adressen gegeben. Dies hat bei vielen Krypto-Enthusiasten die Frage aufgeworfen, ob dieser Anstieg den Preis von Cardano beeinflussen kann. In diesem Artikel werden wir uns genauer damit beschäftigen, was ein Anstieg der Cardano-Adressen bedeutet und ob er tatsächlich Auswirkungen auf den Preis haben kann. Wir werden auch einen Blick auf die aktuelle Marktsituation von Cardano werfen und die Meinungen von Experten einholen, um eine fundierte Einschätzung abgeben zu können.

Neue Wallets zum Netzwerk hinzugefügt

Cardano hat in den letzten Tagen eine hervorragende Kursentwicklung verzeichnet. Trotz eines leichten aktuellen Rückschlags im Preis zeigt es immer noch enorme Anzeichen von Versprechen. Einer der Faktoren, die diesen Aufschwung antreiben, sind seine Entwicklungsfortschritte, da das Netzwerk kürzlich sein Sidechain-Toolkit eingeführt hat.

Das Cardano Network hat sich zu einer Drehscheibe für Entwickler entwickelt und ermöglicht es Benutzern, dezentrale Anwendungen (dApps) auf seiner Blockchain zu erstellen. Sein zunehmender Nutzen könnte zu einem wachsenden Interesse an dem Projekt geführt haben.

Der Marktanteil von Cardano ist beträchtlich gestiegen. In diesem Monat wurden mehr als 50.000 Wallets zu seinem Protokoll hinzugefügt. Yevhen, ein Cardano-Botschafter, war erfreut, diese Statistiken auf Twitter zu teilen. Er erklärte, dass die Gesamtzahl der Cardano-Wallets von 3.842.867 am 1. Januar auf 3.894.735 registrierte Wallets am 25. Januar 2023 gestiegen ist.

Dieses Wachstum spiegelt die zunehmende Akzeptanz von ADA und mehr On-Chain-Aktivität unter den Nutzern wider. Auch die Marktkapitalisierung von Cardano ist von 8,48 Milliarden Dollar Ende letzten Jahres auf heute 13 Milliarden Dollar explodiert. Nach dem Start des Sidechain-Toolkits deuteten die Cardano-Entwickler einen Starttermin für ihr Djed-Stablecoin-Projekt an.

Shahaf Bar-Geffen kündigte in einem Update des COTI-Netzwerks am 25. Januar an, dass der Cardano-Stablecoin Djed nächste Woche starten würde. Obwohl das Datum unklar war, wurde für die Cardano-Community ein Zeitplan erstellt.

Djed ist ein Stablecoin, der nach dem Willen der Entwickler das Cardano-Ökosystem antreiben soll. COTI hat den Stablecoin in Zusammenarbeit mit dem Input Output (IOG) Team von Cardano entwickelt. Der Coin, der noch nicht auf dem Markt ist, ist mit über 40 Partnern verbunden, um ihn richtig zu nutzen.

Das COTI-Netzwerk gab an, dass es dem Prozess der Synchronisierung des Kettenindexes, der vor über einer Woche begann, den letzten Schliff gab. Die Entwickler sagten, dass sie beabsichtigen, einen Snapshot-Mechanismus in ihre Benutzeroberfläche (UI) aufzunehmen. Andere Funktionen wurden hinzugefügt und werden bei der Markteinführung des Tokens enthüllt.

Cardano (ADA) – Wohin steuert der Preis?

Das positive Momentum von ADA hat sich heute verlangsamt, da es sich nahe der Widerstandszone von $0,385366 bewegt. Nichtsdestotrotz war die Kursentwicklung in der vergangenen Woche positiv, und auf den Charts hat sich ein Aufwärtstrend gebildet. Cardano wird derzeit bei $0,3559 gehandelt, mit einem Rückgang. Diese Kurskorrektur ist jedoch wahrscheinlich nur von kurzer Dauer.

ADA notiert über seinem 50-Tage-SMA (Simple Moving Average), aber unter seinem 200-Tage-SMA. Es ist davon auszugehen, dass der Kurs des Vermögenswerts kurzfristige Gewinne verzeichnen und in den kommenden Wochen wahrscheinlich über seinem 200-Tages-SMA handeln wird.

Die Unterstützungsniveaus liegen bei $0,338, $0,345 und $0,352, während die Widerstandsniveaus bei $0,3856, $0,397 und $0,4 liegen. ADA übertraf diese Widerstandsniveaus in der Vergangenheit, als es sein Allzeithoch von $3,10 erreichte. Mit den Entwicklungsschritten des Netzwerks könnte es sich seinem ATH-Wert annähern.

ADA hat ein Bullishes News Roundup, während der Cardano-Preis in Richtung $10 blickt

Die Einsatzmöglichkeiten von Cardano als Smart-Contract-Plattform haben die Aufmerksamkeit des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) auf sich gezogen, der hofft, die Krypto-Plattform als alternativen Ansatz zur Unterstützung von ungerechtfertigterweise vertriebenen Menschen zu nutzen. Über diese Plattform wird die humanitäre Organisation auf innovative Weise Gelder sammeln. Mit dieser Entwicklung wird das UNHCR zum ersten Mal die Blockchain-Technologie nutzen, um andere humanitäre Gemeinschaften miteinander zu verbinden, um eine positive Wirkung zu erzielen.

„Mit der Einführung der Blockchain von Cardano ist zu aller erst ein innovativer neuer Weg, um mit der Hilfe von Staking Geld einzunehmen, um Menschen zu unterstützen, die zur Flucht gezwungen sind… Die Möglichkeit eines Einsatzpools, der Belohnungen generiert, ermöglicht es einer noch größeren Gemeinschaft, einen Unterschied zu machen und den Bedürftigsten lebensrettende Hilfe zukommen zu lassen“, so das UNHCR in einem Blogbeitrag.

Obwohl dies wie eine rein humanitäre Bemühung erscheinen mag, könnte der Cardano-Token davon profitieren, wenn Menschen auf der ganzen Welt den ADA-Token für Staking-Zwecke kaufen. Das Programm ermöglicht es Krypto-Nutzern, zu spenden, während sie ADA für einen bestimmten Zeitraum in einem Smart Contract halten.

Weitere Neuigkeiten sind Djed, ein Stablecoin, der voraussichtlich nächste Woche auf der Cardano-Blockchain in Betrieb genommen wird, und die Unterstützung von dezentralen Börsen (DEXs) im Ökosystem genießt. Die DEXs, die den viel gehypten Stablecoin und sein Governance-Token Shen auflisten werden, sind MinSwap und MueliSwap. Djed ist eine Idee von Input Output Global (IOG), der Organisation, die die Cardano-Blockchain mit Coti – einem Layer-1-Protokoll – entwickelt und pflegt.

Wie wird sich der Preis nun also entwickeln?

Der Cardano-Preis befindet sich auf einer soliden Unterstützung durch Investoren, die ADA zwischen $0,3475 und $0,3764 gekauft haben. Basierend auf den Erkenntnissen von IntoTheBlock, einer Krypto-Analyseplattform, realisieren 77k Adressen, die zuvor 4,35 Milliarden ADA-Token in diesem Bereich gekauft haben, derzeit Gewinne.

Die Investoren in dieser Kohorte wären bereit, eine ADA-Kursrallye zu unterstützen, insbesondere da das IOMAP-Modell schwächelnde Widerstandsbereiche aufzeigt. Mit einem kleinen Schub könnte der Cardano-Kurs daher schnell die Lücke zum 200-Tage-EMA schließen und den Weg zu $0,60 frei machen.

Der Cardano-Preis hat das Potenzial, sich zu erholen und im nächsten Bullenlauf ein neues Allzeithoch zu erreichen. Allerdings muss der Krypto-Markt zunächst den Bullenmarkt bestätigen, was nach Meinung einiger Experten gegen Ende 2023 geschehen und 2024 starten könnte. Daher könnte es für Cardano nicht einfach sein, 10 US-Dollar zu erreichen, aber es könnte sich diesem Ziel nähern, wenn es sein Rekordhoch von 3,15 US-Dollar zurückerobert.

