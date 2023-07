Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger diese Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der digitale Währungsmarkt startet tendenziell schwach in die neue Woche. Nun verliert der Bitcoin Kurs rund 3 % in den letzten 24 Stunden und fällt damit auf rund 29.000 $ zurück. Der Dogecoin ist einer der großen Gewinner. Denn die Community wird von der Hoffnung getrieben, dass der DOGE nach dem Twitter-Rebranding zu X auch eine fundamental wichtige Rolle übernimmt. Sorgt Elon Musk hier erneut für den nächsten Dogecoin Bullen-Markt. Derweil startet der Pepe Coin denkbar schwach in die neue Woche und verliert rund 10 % seines Werts. Der Abverkauf nimmt munter seinen Lauf. Die Marktkapitalisierung liegt „nur“ noch bei rund 530 Millionen $.

Dennoch dürfte der turbulente Start in die neue Woche erst der Anfang gewesen sein. Denn in den nächsten Tagen warten so einige kursrelevanten Ereignisse auf den Kryptomarkt. Unsere Krypto News Vorschau gibt einen Überblick, was Händler diese Woche erwarten.

Zinsentscheide von FED & EZB

Liquidität ist langfristig entscheidend für Kryptowährungen als Kurstreiber. Mehr globale Liquidität führt zu höheren Kursen. Daher sind hohe Zinsen negativ für Kryptos. Die Geldpolitik sollte daher kontinuierlich beobachtet werden, um ihren erheblichen Einfluss auf die Performance und den Erfolg von Kryptowährungen zu eruieren.

In der laufenden Woche stehen die Zinsentscheide von Federal Reserve und EZB an. Beide Notenbanken werden aller Voraussicht nach die Zinsen erneut um 0,25 % anheben. Im Anschluss dürfte die Federal Reserve am Ende ihres Straffungszyklus angekommen sein, während bei der EZB möglicherweise ein weiterer Zinsschritt um 25 Basispunkte ansteht. Sicher ist aktuell jedoch wenig. Die Notenbanker dürften weiterhin im Tenor hawkisch bleiben, um die Inflationserwartungen zu deckeln. Der Markt erhofft sich demgegenüber erste Signale für eine Lockerung der Geldpolitik Ende 2023/ Anfang 2024.

Arbeitsmarktdaten aus den USA & Earning-Saison

Die Arbeitsmarktdaten aus den USA spielen eine signifikante Rolle bei der Geldpolitik. Denn ein heißer Arbeitsmarkt begünstigt eine grassierende Inflation, sodass sich die Federal Reserve eine Abschwächung hofft. Zuletzt gab es uneinheitliche Signale. Ein schwächerer US-Arbeitsmarkt wäre jedoch in erster Linie bullisch, da er darauf hinweist, dass es sich im Juli wirklich um den letzten Fed Zinsentscheid handelt. Der Pivot dürfte sukzessive näher rücken.

Ebenfalls relevant für den digitalen Währungsmarkt waren in der Vergangenheit die Quartalszahlen von Tech-Unternehmen, da es diesbezüglich eine hohe Korrelation gab. Dennoch entkoppelte sich diese Entwicklung der Assetklassen zuletzt. Am Dienstag werden insbesondere Microsoft und Alphabet offenbaren, wie es um die operative Entwicklung der größten Technologiekonzerne der Welt bestellt ist. Starke Quartalszahlen könnten allgemein mehr Risikobereitschaft an die Märkte bringen und damit auch Kryptos begünstigen.

Bitcoin konsolidiert: Gewinnen Bullen oder Bären?

Mit Kursverlusten von rund 3 % zum Wochenanfang testet der Bitcoin aktuell den GD50. Dabei rutschte der Bitcoin Kurs unter das wichtige Kurslevel bei rund 29.700 $. Nun könnte sich die Konsolidierung vorerst fortsetzen. Dennoch ist das Gros der Marktteilnehmer positiv gestimmt. Buy-the-Dip könnte die diesbezügliche Strategie heißen.

Lower scenarios is the case for #Bitcoin.



Meaning; buy the dip season.



Breaking back above $29.7K is fireworks, but until now just waiting how LTF is going to play out. pic.twitter.com/itqaAjv7FH — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 24, 2023

Nun bleibt die laufende Woche spannend. Können sich Bullen oder Bären beim Bitcoin eine Deutungshoheit verschaffen? Bis dato wirken trotz erster Verluste die Bullen in der besseren Lage. Doch an Dynamik dürfte es in den nächsten Tagen nicht mangeln.

Bitcoin-Spot-ETF: Neues aus USA oder Europa?

Zwar dürfte noch keine finale Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC hinsichtlich eines Bitcoin-Spot-ETFs anstehen. Dennoch verging zuletzt kaum eine Woche ohne News hinsichtlich der ETF-Anträge oder einer fortschreitenden fundamentalen Adoption. Nachdem Europa den USA davoneilt – zumindest in puncto Krypto-Regulierung und wohl auch beim Bitcoin-Spot-ETF – sind die Augen der ganzen Welt auf die USA gerichtet. Denn der global wichtigste Kapitalmarkt wäre durchaus imstande, den Bitcoin direkt in den nächsten, explosiven Bullenmarkt zu befördern, wenn die kapitalstarken Vermögensverwalter wirklich ein Engagement in BTC auf- oder ausbauen.

Greg Foss says he’s not worried about BlackRock rehypothecating #Bitcoin and states Billions of dollars will flow into the asset when a spot ETF is approved. pic.twitter.com/FA0qoVfShm — The ₿itcoin Therapist (@TheBTCTherapist) July 24, 2023

Pepe Coin: Ist der Abverkauf der Anfang vom Ende?

Die über einen Monat andauernde Seitwärtsphase hat der Pepe Coin mit hohem Volumen verlassen. Rund 10 % Verluste zum Wochenanfang schwächen das Momentum und sorgen für einen drastischen Abverkauf. Nun könnte sich die Korrektur durchaus fortsetzen. Der Pepe Coin nähert sich möglicherweise bald dem intrinsischen Wert, der wohl deutlich unterhalb der Marktkapitalisierung von 520 Millionen $ liegt. Der bearische Ausbruch könnte sich nach einer ersten Gegenbewegung fortsetzen.

Nun könnten risikoaffine Krypto-Trader eher den Blick auf neue Meme-Coins werfen. Nachdem PEPE das Marktsegment aufrüttelte, generierte auch Pepe 2.0 überdurchschnittliche Renditen. Indessen baut der Evil Pepe Coin als böses Pendant zu Pepe ein bullisches Momentum im Presale auf und kann aktuell durchschnittlich über 100.000 $ pro Tag von Investoren einsammeln. Mit einer günstigen Bewertung von rund 2 Millionen $ nach DEX-Launch scheint eine attraktive Upside vorhanden. Während sich Pepes Zeit möglicherweise dem Ende nähert, gilt dies für das gesamte Genre an Meme-Coins noch nicht.

