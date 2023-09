Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger diese Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Monat September erlebt einen holprigen Start. Krypto-Anleger fürchten einen historisch schwachen Monat. Dennoch ist ein Handel der Saisonalitäten kein Allheilmittel. Vielmehr beeinflussen unzählige Ereignisse die Entwicklung der Kryptos und kreieren eine einzigartige Marktdynamik, die sich mitunter von Jahr zu Jahr unterscheidet.

In der letzten Woche schienen enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA dem Aktienmarkt zugutezukommen. Insbesondere die neuen Jobangebote aus den USA, bekannt als JOLTs, blieben deutlich hinter den Prognosen zurück. Dies deutet auf eine mögliche Verlangsamung des US-Arbeitsmarktes hin und könnte den Druck auf die Federal Reserve (FED) verringern, die Zinsen weiter zu erhöhen. Trotz dieser Entwicklungen konnten Kryptowährungen bisher nicht von dieser Situation profitieren.

Im nachfolgenden Chart sehen wir eine erste Korrektur in der Korrelation vom Bitcoin mit S&P500 und Nasdaq 100.

In der Krypto News Vorschau stellt sich die Frage, welche Dinge den Markt in den nächsten Tagen beschäftigen könnten. Kann der digitale Währungsmarkt nachziehen? Auf diese Dinge sollten Krypto-Investoren in den nächsten Tagen achten:

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA

In der aktuellen Woche gibt es nur wenig wichtige konjunkturelle Daten, die dem Kryptomarkt entscheidende Impulse geben könnten. Das Fehlen solcher Daten könnte bedeuten, dass eine klare Richtungsentscheidung für den Markt vorerst auf sich warten lässt.

Ein spannender Indikator sind jedoch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Diese Zahl gibt an, wie viele Personen in einer bestimmten Woche erstmals Arbeitslosenhilfe beantragt haben. Ein Anstieg dieser Zahl kann auf eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes hindeuten, während ein Rückgang oft als Zeichen für eine Erholung oder Stabilisierung gesehen wird. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind somit ein Frühindikator für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und können Stimmungen und Investitionsentscheidungen beeinflussen.

Zuletzt kühlte der US-Arbeitsmarkt kräftig ab. Sollten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut die Erwartungen übertreffen, könnte der Kryptomarkt positiv reagieren. Denn zuletzt waren es eben nicht Sorgen hinsichtlich einer konjunkturellen Krise, sondern die Angst vor weiter steigenden Zinsen, die die Kursentwicklung beeinträchtigte.

Anleihenrenditen im Check

Anleihenrenditen sind ein Schlüsselindikator für die Gesundheit der Wirtschaft und die Erwartungen der Investoren bezüglich zukünftiger Zinssätze. Wenn die Renditen steigen, signalisiert dies die Erwartung höherer Zinsen oder anhaltender Inflation, was wiederum die Attraktivität von zinssensitiven Assets wie Kryptowährungen, Immobilien oder Aktien von Unternehmen mit hohem Verschuldungsgrad verringert.

Ein Rückgang der Anleihenrenditen könnte daher darauf hindeuten, dass die Investoren weniger besorgt über steigende Zinsen oder Inflation sind. Zuletzt sanken die Anleihenrenditen auch aufgrund des schwächelnden US-Arbeitsmarkts. Dies würde den Druck von zinssensitiven Assets nehmen und ihnen Raum für eine nachhaltige Erholung bieten. Für Kryptowährungen könnte ein günstigeres Zinsumfeld ihre Attraktivität als Investition erhöhen.

Im nachfolgenden Chart von Investing.de sehen wir eine erste Korrektur bei den zehnjährigen US-Anleihen. Hier könnte ein weiterer Rückgang endlich dafür sorgen, dass auch Kryptowährungen profitieren.

