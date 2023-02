Krypto News Vorschau: Das erwartet Krypto-Anleger nächste Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Am Sonntagabend notiert der globale Kryptomarkt nahezu unverändert, berücksichtigt man die Veränderung in 24 Stunden. An einem volatilen letzten Handelstag der Woche bleibt der Bitcoin unterhalb einer wichtigen Kurszone und wird wohl rund um 24.500 $ die Woche beenden. Ethereum notiert unweit der 1700 $. In der vergangenen Woche gab es erneut eine kräftige Erholungsbewegung im digitalen Währungsmarkt, sodass BTC beispielsweise in sieben Tagen um mehr als 11 % zulegen konnte. Doch was müssen Krypto-Anleger nächste Woche im Auge behalten?

FOMC-Sitzungsprotokoll: Wie hawkisch sind die Notenbanker wirklich noch?

Am Mittwoch wird die Federal Reserve das FOMC-Sitzungsprotokoll für die Januar-Sitzung veröffentlichen. Damals beschlossen die Notenbanker augenscheinlich, den Straffungszyklus etwas zu verlangsamen und einen Zinsschritt um 25 Basispunkte beim nächsten Meeting zu präferieren. Bis dahin gab es einen deutlichen Rückgang der Inflation, dennoch gibt es vom US-Arbeitsmarkt gegenteilige Signale. Regelmäßig heiße Berichte vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt schürten zuletzt die Sorge, dass die Fed den Leitzins noch stärker anheben wird. Das FOMC-Sitzungsprotokoll bietet spannende Einblicke in die Beratungen der führenden Notenbanker der USA.

February's FOMC meeting minutes are due next week. pic.twitter.com/d2XDu4BjQb — tedtalksmacro (@tedtalksmacro) February 16, 2023

Wirtschaftsdaten aus den USA

Einige Wirtschaftsdaten werden auch in der kommenden Woche aus der größten Volkswirtschaft der Welt gemeldet. Beispielsweise geht es um das United States Personal Income und die Ausgabebereitschaft, die beide gleichermaßen Aufschluss über das Nachfrageverhalten geben können.

Weiterhin werden auch Daten für den Immobilienmarkt erwartet, der Fed-Vorsitzende aus New York John Williams wird am Mittwoch über die aktuelle Lage und Inflation sprechen. Wie jede Woche dürften auch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA zeigen, ob es endlich erste Auswirkungen der Geldpolitik auf den Arbeitsmarkt gibt.

Initial jobless claims at 194k vs. 200k est. & 195k prior; continuing claims at 1.696M vs. 1.695M est. & 1.68M prior … greatest increases in OH (+1.8k), MI +1.3k), & MN (+803); greatest decreases in CA (-3.7k), PA (-2.7k), & IL (-1.9k) pic.twitter.com/sJbjg2uQ7x — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) February 16, 2023

Bitcoin Kurs vor wichtiger Kurszone: Ende jetzt der Bärenmarkt?

Kurz vor dem Ende der Woche notiert der Bitcoin bei rund 24.500 $. Genau diese Kurszone war in den letzten Stunden auch erheblich. Bereits gestern wurden kurzfristige Dips bis auf 24.000 $ sofort gekauft, der aufwärtsgerichtete Trend zeigt sich vielversprechend. Nach dem Bruch des langfristigen Abwärtstrends konnte sich der Bitcoin Kurs deutlich erholen. Doch nun dürfte der MA 200 auf Wochenbasis entscheidend sein, der bei 24.915 $ verläuft. Erste Ausbruchsversuche sind gescheitert, stets fiel der Bitcoin Kurs in die vorher definierte Range zurück. In der kommenden Woche dürfte jedoch eine Entscheidung anstehen. Schafft es der Bitcoin Kurs, nun oberhalb der 25.000 $ zu konsolidieren und möglicherweise schon im März die 30.000 $ anzuvisieren?

Krypto-Presales mit Preisanhebungen: Letzte Chance für Früh-Investoren

Auch im schwierigen Marktumfeld, das jedoch zunehmend optimistischer agiert, launchen kontinuierlich vielversprechende neue Krypto-Projekte, die ein bestimmtes Marktsegment disruptieren möchten. Bereits in den vergangenen Wochen machte zwei neue Coins besonders stark auf sich aufmerksam. Da hier in der kommenden Woche Preisanhebungen im Presale anstehen, scheint jetzt die letzte Chance, um mit maximalem Puffer in den ICO zu starten und sich bereits erhebliche Buchgewinne im Vorverkauf zu sichern.

Der Fight Out Presale ist seit der zweiten Phase von linearen Preissteigerungen gekennzeichnet, die alle 12 Stunden die FGHT Token verteuern, bis diese Anfang April 2022 0,0333 $ kosten und dann in den öffentlichen Handel starten werden. Für die nächsten acht Stunden kann man FGHT Token noch für 0,02331 $ kaufen – mittlerweile konnte man schon 4,4 Millionen $ einsammeln, die Dynamik bleibt beim innovativen Move-2-Earn-Coin, der Highend-Fitnessstudios mit Fitness-Metaverse verbindet, hoch.

Jetzt FGHT Token kaufen

Aktuell befindet sich der C+Charge Vorverkauf in der dritten Phase, in welcher CCHG Token 0,016 $ kosten. Bereits in rund zweieinhalb Tagen folgt der Übergang in Phase 4, der auch mit einer nächsten Preissteigerung korrespondiert. Da der Presale in acht Phasen aufgeteilt ist, können Früh-Investoren immer noch ihr ESG-Investment tätigen und von massiven Buchgewinnen profitieren. Gekonnt verbinden die Verantwortlichen bei C+Charge eine zentralisierte Web3-App mit dem Ladenetz für E-Mobilität und setzen zugleich auf Emissionsgutschriften als Anreiz für die Nutzung elektrischer Fahrzeuge.

Jetzt CCHG Token kaufen